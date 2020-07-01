Автохамы на дорогах. Как вести себя в конфликте порядочному водителю?

В последнее время в новостях стали все чаще появляться сюжеты о конфликтах на дороге. Порядочные водители воюют с теми, кто пытается объехать пробку по обочине, а кто-то вообще гоняется за обидчиком с шампуром. В итоге все это выливается в потасовки на трассах. Как уберечь себя, если столкнулся с неадекватным водителем — в материале «360».

«Коррида» в Саратове, стрельба на трассе и восстание обочечников

Интересный способ обороны выбрал водитель в Саратове. Водитель «ВАЗ-2106» и «Лады» что-то не поделили на дороге. В итоге жигули задним ходом намерено врезалась в следовавший за ним автомобиль. Затем водитель ВАЗа вышел из своего авто и достал из багажника шампуры. Со своим «оружием» он побежал за обидчиком. Как позднее сообщила пресс-служба УМВД, один из участников обратился в полицию.

Дорожный конфликт с огнестрельным оружием произошел на Выборгском шоссе в сторону Петербурга. Водитель Range Rover негативно отреагировал на то, что его не пускают ехать по обочине. Он вышел из своего авто, высказал все, что он думает о своем оппоненте и сломал ему зеркало.

Пострадавший в ответ брызнул перцовый баллончик автохаму в лицо. Спустя несколько секунд водитель Range Rover выскочил с пистолетом и открыл стрельбу. Рукояткой оружия он повредил стекло и капот автомобиля, а затем уехал.

В Ленинской области водители, объезжавшие пробку по обочине, распустили кулаки. Водитель Citroen, преградил им путь выехав на чуть на обочину. Следовавший за ним черный фургон не смог продолжить свой путь. Из него вышли двое мужчин и стали останавливать Citroen, провоцируя на драку. В конфликт вмешался водитель из соседнего ряда, он достал перцовый баллончик и разогнал автохамов.

Источник фото: Очевидец

Как себя от такого оградить?

Инструктор по самообороне и мастер спорта Мария Бейхер считает, что следует воспользоваться правилом трех «Д».

«Для начала, есть всем известное правило трех „Д“ — дай дорогу дураку. Если человеку себя так ведет (неадекватно — прим. ред.) нет смысла вступать с ним в контакт», — рассказала инструктор.

Она отметила, что есть два варианта развития событий и оба плохие.

Либо ты сильней, либо он. Неважно каким путем: есть у тебя в багажнике биты или оружие и ты можешь дать ему отпор. Но если ты ему дашь отпор — ты рискуешь нанести ему увечья, потому что этот человек будет дальше продолжать конфликт Мария Бейхер

Она добавила, что увечья преследуются законодательством страны.

По словам Бейхер, во втором случае, когда оппонент сильнее, тем более не стоит связываться с агрессором.

«Потому что если у него есть шампур и он тебя проткнет, его потом можно трижды осудить, но для вашего здоровья ничего хорошего не будет. В первую очередь, лучше просто самому быть умнее и не продолжать конфликт», — пояснила она.

Инструктор посоветовала не связываться с хамом, а лучше запереться в машине.

«Если человек запирается в машине, в худшем случае он (агрессор — прим.ред.) ударит кулаком по машине и вы поедете дальше. Так бы поступила я, имея опыт и возможности обороны — я бы не стала продолжать конфликт», — заявила Бейхер.

Она подчеркнула, что это ни в коем случае не проявление вашей слабости — это проявление вашей разумности.

«Потому что такие конфликты никогда не заканчивается ничем хорошим ни для одной из сторон. Всегда будет пострадавший и севший», — заключила она.

Если же конфликта не избежать, лучше предоставить его решение правоохранительным оргнам. При угрозе жизни, звоните 112.

Система-112 — это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Российской Федерации.