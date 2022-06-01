Автохамов снова хотят наказывать. Под удар попасть могут и примерные водители

В Думе снова обсуждают закон об агрессивном вождении. Автоэксперты согласны, что хамов на колесах пора штрафовать. Однако точного определения для нарушителей все еще нет. Под угрозой наказания могут оказаться обычные автовладельцы.

Авто-хамов хотят штрафовать

Депутаты предложили ввести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях отдельную статью об агрессивном вождении. В пояснительной записке указано, что именно они становятся виновниками 80% аварий. Законопроект о дополнении главы 12 статьей 12.18 будет внесен в Госдуму РФ после доработки.

Авторы инициативы предлагают определить понятие «агрессивное вождение» и наказывать за него штрафом в размере пяти тысяч рублей за первое нарушение. Второе раз лихачей ждет штраф до 10 тысяч рублей и лишение прав до года.

Наказанием агрессивных водителей в Думе озаботились еще в декабре 2021 года. Тогда же депутаты фракции ЛДПР намеривались передать документ на рассмотрение в правительство. Автоэксперты негативно оценили эту идею: новый закон назвали источником для неоправданных штрафов.

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Нужно разобраться с определением

Координатор движения «Синие ведерки», автоблогер Петр Шкуматов подтвердил «360», что агрессивное вождение, так как его понимает большинство автовладельцев, встречается на дорогах достаточно часто. Однако юридическое определение в правилах дорожного движения совершенно не соответствует тому, что понимают люди.

«В результате вот этой коллизии будут привлечены к ответственности не те, кто этого заслуживает и не так к как вообще надо. Здесь на самом деле первично не наказание, хотя, безусловно, предложение депутатов оно разумно. Проблема именно в формулировках правил дорожного движения», — объяснил автоблогер.

Он еще раз подчеркнул, что дело не в наказании автохамов, важно дать правильное определение, что считается агрессивным вождением. Например, в ПДД записано, что опасным водителем является тот, кто совершил два нарушения в ходе одной поездки.

«Допустим, едете вы с небольшим превышением скорости и пересекли сплошную линию разметки. Это два нарушения, которые совершены друг за дружкой, и это считается опасным вождением», — привел пример Шкуматов.

По его мнению, ловить будут не тех лихачей и стритрейсеров, которые гоняют по дорогам — это слишком утомительно. Перед законом будут отвечать обычные водители. Возможно, их будут специально караулить в местах, где легко совершить двойное нарушение.

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Штрафы приучат к культуре на дороге

Автоюрист Дмитрий Славнов напомнил «360», что уже почти 10 лет как было определено, что именно подпадает под определение «агрессивное вождение», определенны суммы штрафов. Однако почему-то на сегодняшний день эти меры не работают, хотя агрессивных водителей уже умеют распознавать и камеры, и инспекторы.

«Агрессивное вождение — это подвергание опасности не только себя, но и всех окружающих автовладельцев. Вот эти хамы на дороге, которые занимаются „шашечками“, перестроением из ряда в ряд, те, кто перестраивается и пытается резко перед тобой остановиться, — вот эти люди создают опасность для всех автовладельцев», — объяснил Славнов.

При этом он подчеркнул, что агрессивное вождение определяется на глаз, нет прибора, который точно может точно определить границы. Поэтому тут трудно говорить о лишении водительских прав. А вот прогрессивные штрафы могут быть эффективны.

«Если человек не понимает с первого раза и платит штраф пять тысяч рублей, то за второй раз — да, до 10 тысяч. Может быть, методом кнута, а не пряника общество вот этих агрессивных водителей-хамов через штрафы приучится к культуре вождения», — сказал автоюрист.

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Безопасность должна быть в приоритете

Славнов отметил, что агрессивное вождение на дорогах встречается довольно часто. На кого-то сорвался начальник, кто-то поссорился с женой, кому-то в магазине наступили на ногу. Вот автовладелец, садясь за руль машины и пытается выхлестнуть свою злость: не пропустил, подрезал, начал ехать наперегонки с кем-нибудь.

«Вот это все и приводит к опасному агрессивному вождению. Я езжу за рулем каждый день и каждый день вижу какую-то стычку, какую-то историю среди других автовладельцев. Где-то кто-то с кем-то не поделил, кто-то ругается, кто-то подрезает, кто-то гоняет. Причем многие используют тот же МКАД как гоночный трек», — рассказал автоюрист.

Он уточнил, что новый закон предназначен именно для того, чтобы обезопасить дороги. С его помощью можно будет добиться того, чтобы обычные автовладельцы не подвергались опасности со стороны тех, кто нарушает правила движения. Автоюрист подчеркнул, что безопасность людей должна быть в приоритете.