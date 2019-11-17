Автобусные маньяки. Что делать, если вас лапают в общественном транспорте

Что делать девушке, если в метро или автобусе незнакомец положит ладонь ей на грудь или ягодицы? Наверняка у ваших знакомых есть история о таких ситуациях. В соответствии с докладом Агентства по правам человека ЕС, каждая вторая женщина старше 15 лет сталкивалась с домогательствами. В России до сих пор не существует закона, который смог бы защитить девушек от нежелательных контактов. При этом психологи согласны в том, что приставания могут не только испортить настроение жертве, но и навредить психике. «360» рассказывает, как вести себя, если вас лапают в общественном транспорте.

Домогательства в публичных местах — явление распространенное, причем настолько, что у него появилось свое название: фроттаж или фроттеризм. В Медицинской энциклопедии фроттеризм определяется как «искаженная форма полового влечения», при которой мужчина получает удовольствие, когда трется о тело другого человека. Одним из основных признаков фроттеризма как расстройства является потребность приставать к женщине — трогать ее, прислоняться без ее разрешения — таким образом, чтобы никто этого не замечал.

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Некоторые психологи не рассматривают такое поведение как расстройство психики. Например, социальный психолог Алексей Рощин рассказал «360», что обычно фроттеры — люди с низкой самооценкой. «Как правило, в этом грехе, если можно так сказать, бывают замечены мужчины, которые, мягко говоря, не являются кумирами дам. Чаще всего это люди зажатые, закомплексованные, считающие себя малообаятельными, с низкой жизненной энергией. То есть люди, которые на самом деле женщинам особо не интересны», — объяснил он.

Большая часть обывателей придерживаются мнения, что подобного рода домогательства в общественном транспорте происходят из-за ощущения вседозволенности, которое испытывает мужчина. Такой позиции придерживается и феминистка Анна Довгалюк.

Однако психолог Алексей Рощин утверждает, что в большинстве случаев это не совсем так. «Проблема в том, что в транспорте все представления о личном пространстве нарушаются, это на очень многих людей действует как любой стресс — рушит барьеры, в том числе и самой психики. И когда такие люди оказываются в толпе, у многих из них отключаются сдерживающие центры», — объяснил он.

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Рощин также рассказал, что одной из ключевых «групп риска» являются подростки. «Подростки — это такие недомужчины. Они находятся в этом же положении, и в чем-то для них оно хуже, потому что у подростков очень сильные выбросы гормонов, а возможности реализовывать интерес меньше. У них это такая форма обезьяньего интереса к тому, к чему их не допускают.

Помочь женщине

Социальный психолог рассказал, что большинству таких «автобусных маньяков» ввиду особенностей личности свойственны робость и трусость. Поэтому и бояться их не нужно — они чувствуют себя в безопасности только тогда, когда остаются анонимными. «Самое главное — не надо впадать в панику, как минимум потому что вокруг люди. Надо не кричать, а максимально спокойным и строгим тоном сказать: „Прекратите немедленно, чем вы занимаетесь?“ В 95% случаев этого будет достаточно», — пояснил Рощин.

Анна Довгалюк тоже считает, что поднимать шум и вступать в открытый конфликт не стоит — так последствия могут быть хуже. «Конечно, это все неприятно, обидно и унизительно, но мне кажется, что самое действенное в реальной жизни — просто выйти из вагона», — добавила она.

Рощин призывает людей не оставаться равнодушными, если оказались свидетелями такой ситуации. Если кто-то замечает, что происходит домогательство, то необходимо вмешаться — это гражданская обязанность.

«Тут два варианта: защита женщины от посягательств — это первое, а второе — это может быть никакой не фроттер, а карманник. И в том и в другом случае необходимо, что называется, поднять тревогу», — считает он.

Причем фроттеринг распространен во всем мире. В Японии, например, власти ввели «женские вагоны» в метро, чтобы полностью оградить женщин от потенциальной угрозы домогательств в часы пик. А когда даже это не помогло, изобрели приложение и специальный девайс против фроттеринга, который помечает «обидчика» чернилами — позже их можно использовать в полиции как доказательство того, что домогательства действительно были.

А так решили бороться с домогательствами в общественном транспорте в метро Мехико: