Автобус в Воронеже мог взорваться из-за оборудования. Газ помогает сэкономить, но часто за счет безопасности пассажиров

Одной из версий взрыва автобуса в Воронеже называют неисправное газовое оборудование. Его могли нелегально установить на пазике, без регистрации в ГИБДД. Эксперты подтвердили, что такие схемы не редки: водители или АТП в обход закона пытаются сэкономить на топливе. Безопасность пассажиров оказывается важнее прибыли.

Пассажирский автобус ПАЗ, в котором находились 35 человек, взорвался в центре Воронежа. При взрыве осколки и мелкие куски металла разлетелись в разные стороны на расстояние порядка четырех метров.

От полученных во время взрыва травм погибли две женщины. Сейчас в больнице находятся 12 человек с ожогами, рваными ранами и другими травмами. Первую помощь пострадавшим оказывали прохожие, они же помогали раненым выбраться из салона автобуса.

Первой версией причины трагедии стало неисправное газовое оборудование. Но замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров, владелица автобуса Наталья Радченко и ее сын данную версию исключили. По их словам, автобус ездил лишь на дизельном топливе. Кроме того, ПАЗ проходил техобслуживание 6 августа.

Перейти на газ не так просто

Эксперт по городскому транспорту Роберт Ян пояснил «360», что у автобусов ПАЗ довольно большой расход топлива: от 20 до 40 литров на 100 километров. Цены на топливо растут в течение года, а тарифы на перевозки утверждаются на год единоразово. Поэтому компании-перевозчики и стараются экономить, переводя машины на более дешевый газ.

«Но при переводе на газ легкового автомобиля для граждан есть государственная программа поддержки. Для автотранспортных предприятий такая поддержка если и есть, то она планируется на несколько лет вперед. Внезапно перейти на газ и получить субсидию от государства практически невозможно», — сказал Роберт Ян.

Он уточнил, что сейчас процедура легального переоборудования довольно сложная. Сначала нужно получить одобрение ГИБДД на внесение изменений в конструкцию. Потом по направлению Госавтоинспекции отправиться в лицензированный центр. После того как там установят газовое оборудование, пройти техническую экспертизу и получить заключение о безопасности.

Экономия не безопасна

Роберт Ян рассказал, что некоторые компании осознанно идут на нарушения и незаконно устанавливают газовое оборудование, не ставя на учет переоборудованное транспортное средство. Из экономии они могут обращаться к мастерам подешевле, а это зачатую означает низкую квалификацию и отсутствие гарантий безопасности.

«А дальше только вопрос времени, когда это приведет к какому-то плачевному результату. Хорошо, если отразится только на кошельке. Худший вариант — то, что произошло в Воронеже. Пока нет подтверждений, что на автобусе стояло нелегальное газовое оборудование, но у этого перевозчика уже были штрафы за подобные нарушения», — отметил эксперт.

По словам Роберта Яна, владелец и АТП могли быть не в курсе, что автобус переоборудовали. Например, если это решил сделать бригадир или шофер, который не стал никого уведомлять. Ведь часто расходы по переоборудованию перекладывают на водителя, который хочет сэкономить.

«При правильном монтаже газового оборудования происходит установка многоступенчатой системы предотвращения возгорания. Все это стоит денег. Но люди думают, что достаточно поставить два-три уровня вместо пяти. Однако все эти ступени работают на разные виды утечек, ведь знать, где именно возникнет проблема, невозможно», — пояснил Роберт Ян.

Газ или дизель?

Эксперт-взрывотехник Виктор Поплавский в разговоре с «360» выразил уверенность в том, что ЧП с воронежским автобусом могло произойти из-за неполадок газового оборудования. По его мнению, все отрицают наличие газа лишь потому, что боятся понести ответственность за произошедшее.

«Газовое оборудование требует ухода и специального технического обслуживания. Но этого не было сделано, поэтому и произошел взрыв. Дизельное топливо — самое безопасное, и его использование не могло привести к взрыву. У него нет тех свойств, что у бензина. Тем более не могло разнести крышу автобуса», — поделился своей версией Виктор Поплавский.

Он также отметил, что зачастую отечественное газовое оборудование довольно низкого качества. Версию с терактом взрывотехник также счел несостоятельной: в таких случаях заряды закладываются внутри салона, а значит, жертв было бы куда больше.