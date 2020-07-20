Автобус разнес остановку в Москве и насмерть сбил женщину. Главное

Водитель пассажирского автобуса не смог вырулить на повороте и разнес остановку. Во время аварии погибла женщина, несколько человек получили травмы. Расследование происшествия будет контролировать правительство Москвы.

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили «360», что автобус въехал в остановку утром 20 июля на пересечении Ставропольской и Краснодонской улиц. По предварительной информации, пострадали три человека, которых отправили в больницу для оказания необходимой помощи. На место также приехали сотрудники ГИБДД и Мосгортранса.

«В настоящее время ГУП „Мосгортранс“ производит разбор произошедшего. Обстоятельства выясняются. Предварительно один погибший», — отметил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Позже появилось видео с моментом самой аварии в столице. На кадрах видно, что автобус выруливает на перекрестке, но не останавливается рядом с остановкой, а въезжает прямо в нее. Один из пешеходов успевает отойти от проезжающего автобуса. Сама остановка после ДТП была сильно разбита.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов уточнил, что в результате ДТП погибла женщина 1974 года рождения. За рулем пассажирского автобуса тоже была женщина. По ее словам, она врезалась в остановку, потому что не справилась с управлением.

«Внимательно проанализируем вместе с сотрудниками полиции все материалы, все обстоятельства. Женщина перед выходом на маршрут прошла все необходимые медицинские проверки. Все показания позволяли ей управлять транспортным средством. Будет проведена внутренняя проверка», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что правительство Москвы возьмет ситуацию под особый контроль. Кроме того, родственникам пострадавших окажут материальную помощь. Пока все обстоятельства аварии выясняются.