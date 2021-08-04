Рейсовый автобус протаранил грузовик коммунальщиков в Новой Москве. Главное об аварии

Рейсовый автобус № 750, следовавший из Внуково в Саларьево, попал в крупное ДТП на Боровском шоссе. По предварительным данным, водитель начал неудачно перестраиваться с одной полосы на другую, не справился с управлением и протаранил КамАЗ коммунальных служб. Пострадали 13 человек, семеро из них сейчас в больнице.

Авария произошла около 12:30 на Боровском шоссе. В итоге у автобуса оказалась разбита передняя часть, также помят правый бок. КамАЗ от удара развернуло почти перпендикулярно к отбойнику. В момент столкновения в салоне автобуса находились 30 человек. Многие получили ушибы и порезы от разбитого стекла.

Из-за ДТП на какое-то время было перекрыто движение по двум полосам трассы в сторону центра. Место аварии предложили объезжать по Киевскому шоссе. Сейчас последствия столкновения ликвидированы.

Предварительные причины

После столкновения автобуса и грузовика некоторых людей зажало в салоне. По словам очевидцев, на обочине дороги они видели окровавленную женщину, ей оказывали помощь другие пассажиры, пока на место не успела приехать скорая.

По данным источника «360», в аварии пострадали 13 человек. Среди них трое детей, а также беременная женщина. У нее выявили черепно-мозговую травму. Она находится в больнице в тяжелом состоянии. Сильно пострадал один мужчина, его также в тяжелом состоянии госпитализировали на борту вертолета Московского авиационного центра.

Помимо них, в больницы были доставлены еще пять пассажиров. Остальные получившие травмы пассажиры отказались ложиться в больницу. В Госавтоинспекции уточнили, что среди получивших травмы нет детей младше 16 лет.

Обстоятельства и причины ДТП продолжает устанавливать полиция. Одной из первых была версия о необеспечении безопасности при производстве дорожных работ. Затем в Госавтоинспекции уточнили, что авария могла произойти, потому что водитель автобуса не справился с управлением при перестроении с одной полосы на другую.

Водителя проверят на наркотики

В департаменте транспорта Москвы заявили, что водитель автобуса перед сменой прошел обязательный медицинский осмотр. Режим труда и отдыха был соблюден. В парке Мосгортранса он работает 11 лет, а его общий водительский стаж — 30 лет.

По данным источника ТАСС, сейчас водитель задержан. Ему предстоит пройти медицинское освидетельствование на алкоголь и наркотики в крови.

Уголовное дело после ДТП пока не возбуждали. Идет процессуальная проверка. Ее результаты поставила на контроль прокуратура столицы.