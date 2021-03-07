Австралийка 18 лет сидит в тюрьме за убийство своих четверых детей. Теперь на ее сторону встала наука

Жительница Австралии Кэтлин Фолбигг с 2003 года отбывает тюремный срок по обвинению в убийстве четверых детей. Своей вины она не признала и заявляла, что новорожденные умерли своей смертью. Группа ученых из разных стран считает, что осужденная мать действительно ни при чем. Все дело в мутации генов.

Судебное разбирательство

Первый ребенок у Кэтлин Фолбигг родился в 1990 году. Это был мальчик, которого она назвала Калебом. Он умер на 19-й день жизни. Врачи объяснили это синдромом внезапной детской смертности. Следующий сын Патрик умер в 1991 году в возрасте восьми месяцев. Мальчик родился с эпилепсией и задохнулся во время очередного приступа. Две дочери Кэтлин Сара и Лаура умерли, когда им было 10 и 19 месяцев в 1993 и 1999 годах.

Необычные смерти детей вызывали интерес следователей, которые предъявили Кэтлин Фолбигг обвинение в убийстве. Они заявили, что женщина душила своих детей, пока они спали. В качестве доказательств они представили дневник, который вела Кэтлин.

После рождения Лауры она написала, что девочка отличается от остальных детей. «Это добродушный ребенок, слава богу, что она отличается. Это спасет ее от участи братьев и сестер», — говорилось в тексте дневника.

В ходе судебного заседания Кэтлин заявила, что верит в сверхъестественную силу, которая забрала ее детей. В дневнике она писала о том, как корит себя за то, что позволила сыновьям и дочерям умереть. Своей вины она так и не признала. Суд приговорил ее к 40 годам тюрьмы. После адвокаты смогли обжаловать приговор и сократить срок на 10 лет. При условии хорошего поведения Кэтлин могут отпустить на свободу после 25 лет заключения. В этом случае ее срок закончится в 2028 году.

Плохая наследственность

С выводами следствия не согласились судебные патологоанатомы и друзья Кэтлин. Несколько лет они добивались пересмотра уголовного дела. Только в марте 2019 года суд согласился с ними и назначил новое расследование.

В медицинских записях говорилось, что все дети после рождения страдали целым рядом заболеваний. Калеб родился с проблемными легкими и с трудом дышал, у Патрика диагностировали эпилепсию, а девочки за несколько дней до смерти заразились респираторными заболеваниями.

Международная группа ученых выдвинула теорию, что к смерти могла привести генетическая причина с широким спектром проявления летальных триггеров. Для подтверждения своей теории они начали изучать общий набор генов Кэтлин Фолбигг.

Профессор Карола Винэуса из Австралийского национального университета пояснила, что некоторые варианты мутаций генов могут никак не проявляться, но когда человек вырастает, то они передаются его ребенку и могут привести к смерти.

«Если не принимать во внимание генетику, то случай, когда в семье умирают четыре ребенка по естественным причинам, можно назвать уникальным. Но на деле это не так», — пояснила она.

В больницах сохранились небольшие образцы крови детей Кэтлин. Этого хватило, чтобы ученые сравнили данные их генов с материнскими.

Специалисты выяснили, что у детей было серьезное нарушение сердечного ритма. Он был нерегулярным — то слишком быстрым, то слишком маленьким. Причиной стали генетические нарушения, которые достались им от матери.

У Кэтлин нашли мутировавший ген CALM 2, кодирующий белок кальмодулин, который отвечает за работу сердечной мышцы. Этот ген Кэтлин передала двум дочерям.

Мальчикам от матери досталась редкая мутация гена BSN, отвечающая за организацию нервных синапсов. Именно это нарушение привело к эпилепсии у Патрика и проблемам с дыханием у Калеба. Результаты исследования ученые опубликовали в рецензируемом журнале Europace. Сейчас они продолжают изучать данные.

Судебный процесс затянулся

По результатам судебного расследования председатель окружного суда Реджинальд Бланч провел заседание. Но данные ученых его не убедили. Их ходатайство о приглашении ведущего мирового специалиста в области генетики профессора Петера Шварца суд отклонил.

Вместо этого он заслушал детского кардиолога, который никогда не занимался исследованиями генетических причин сердечных заболеваний. В своем решении судья Бланч написал, что не видит доказательств невиновности осужденной. При этом он еще раз сослался на записи из дневников Кэтлин.

Юристы обжаловали вердикт в Верховном суде, указав на предвзятость судьи, который не стал должным образом изучать представленные доказательства ученых. Решение об обжаловании находится на рассмотрении.

Ученые написали петицию с требованием о пересмотре дела Кэтлин Фолбигг в связи с вновь выявленными фактами. Один из подписантов, профессор Королевского института Австралии, заявил, что после первого суда над Фолбигг наука шагнула далеко вперед, поэтому важно, чтобы суды принимали доказательства ученых, а не основывались при вынесении вердикта на косвенных доказательствах.