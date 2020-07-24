Российское лекарство против COVID. Как производят «Авифавир» в Подмосковье

Российские врачи используют для лечения COVID-19 отечественный препарат «Авифавир». Его выпускают в Подмосковье согласно международным стандартам (GMP) и с соблюдением всех норм противоэпидемиологической безопасности. Генеральный директор «Кромиса» Андрей Блинов рассказал «360» о производстве и эффективности препарата.

В конце мая Минздрав России одобрил препарат под торговым названием «Авифавир» (международное непатентованное наименование «Фавипиравир») для лечения COVID-19. Производством лекарства занялось совместное предприятие РФПИ и группы компаний «ХимРар» — «Кромис». Исследовательские и производственные площадки расположены в Московской области.

Изначально лекарство было зарегистрировано в Японии для лечения тяжелых форм гриппа. Позже его эффективность в борьбе с коронавирусом доказали клинические исследования, проводившиеся в Китае. Именно в этой стране и началась первая вспышка заболеваний.

Глава Китайского национального центра развития биотехнологий Чжан Синьминь заявил в марте, что принимавшие «Фавипиравир» пациенты быстрее выздоравливали, а их легкие скорее восстанавливались. После этого страны захотели получить препарат для исследований и возможности применить его для лечения больных. В этот момент в «ХимРаре» создали проект производства «Авифавира».

За два месяца ученым ГК «ХимРар» удалось пробить схему синтеза, наработать субстанцию и запустить производство клинических серий препарата, чтобы начать клинические исследования. Параллельно провели ряд доклинических исследований, изучив токсичность и противовирусную активность «Фавипиравира» на клетках и животных.

«Фавипиравир» массово на рынке не производили. В Китае этот препарат использовали сначала только против узкого круга проблем. Например, при гриппе или сложных вирусных заболеваниях, которые не удавалось вылечить обычными препаратами. Кроме того, просто завезти субстанцию из Китая было нельзя.

«Надо отметить, что из-за ограничительных мер и закрытых границ завезти субстанцию или нужные реактивы для ее быстрого производства из Китая или откуда-то еще было невозможно. Мы работали только с теми реагентами, что удалось найти у производителей на территории России», — рассказал «360» генеральный директор компании «Кромис» Андрей Блинов.

Подмосковное производство

После получения регистрационного удостоверения началось производство «Авифавира» в Московской области.

«На сегодняшний день мощности нашего производства позволяют выпускать до 60 тысяч курсов лечения в месяц», — сказал Блинов.

Он добавил, что в группе компаний «ХимРар» работают около 500 сотрудников. Все силы компании направили на разработку, выпуск, производство, исследования и распространение препарата для лечения COVID-19 на территории России. При этом лекарство уже захотели закупить и за пределами страны.

«Мы уже поставляем препарат в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, а также заключили договоры о поставках в несколько стран Ближнего Востока и Латинской Америки. Это основные страны, которые заинтересованы в закупке лекарственного препарата», — сказал генеральный директор «Кромиса».

Именно на территории этих государств наблюдаются вспышки и рост заболеваний COVID-19. Страны обратились к российской компании, чтобы получить лекарство и вывести его на внутренний рынок.

Лечение COVID-19

«Авифавир» предназначен для применения в стационаре под наблюдением врача — в аптеках его пока не продают. Пациенты получают его бесплатно по программе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Эффективность препарата доказана в клиническом исследовании с участием 330 пациентов, которое еще продолжается. Полученные данные показали: если вовремя начать принимать препарат, уже на четвертый день наступает облегчение симптомов. Это в два раза быстрее, чем на стандартной терапии. Элиминация вируса — то есть его полное отсутствие в крови — была достигнута на 10-й день у 85% принимавших препарат. Кроме того, пациенты легче переносят терапию «Фавипиравиром» в сравнении с другими препаратами, которые применяют для лечения пациентов.

В июне Минздрав включил «Фавипиравир» в седьмую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19.

«Основным главным противопоказанием к применению „Авифавира“ является беременность и планирование семьи. То есть при приеме препарата и в течение трех месяцев после него необходимо пользоваться методами барьерной контрацепции. Это презервативы и спермицидные смазки», — отметил Блинов.

Препарат прошел по ускоренной программе регистрации в рамках 441 постановления правительства РФ и получил временное разрешение на применение препарата у пациентов с подтвержденным COVID-19.