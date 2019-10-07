На топливной бочке. Авиаперевозчики попросили денег для сдерживания цен на билеты

В 2019 году российская авиаотрасль может понести рекордный убыток. В связи с этим перевозчики попросили у правительства 30 миллиардов рублей. В том числе для сдерживания цен на билеты в случае резкого подорожания топлива.

За первые шесть месяцев убыток составил 52 миллиарда рублей — это больше, чем за весь 2018 год. Чтобы не допустить роста цен на билеты, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила правительству несколько сценариев, которые помогут стабилизировать финансовое состояние перевозчиков.

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Как сообщили «Известия», перевозчики попросили выделить им восемь-девять миллиардов рублей в качестве демпфера. Это механизм, по которому выплачивается компенсация при резком подорожании керосина. Кроме этой суммы компании хотят получить еще 23 миллиарда на компенсацию потерь за прошлый год.

Для этого они предложили изменить условия выплаты возмещения. Сейчас его платят, если экспортная цена керосина выше 48,3 тысячи рублей за тонну. Если бы показатель составлял 40 тысяч рублей, то уже с 1 августа перевозчики получили бы пять миллиардов из бюджета, а в последующие годы по восемь-девять миллиардов.

Есть и другой вариант поддержки. Он касается отрицательного акциза, который ввели для компенсации расходов на топливо. Сейчас его размер 2800 рублей. Коэффициент по возврату — 2,08. В итоге перевозчики получают от государства компенсацию 3024 рубля за тонну керосина. Теперь же предлагается поднять коэффициент до 3,5, благодаря чему выплата достигнет семи тысяч рублей компенсации за тонну.

Однако ФАС причины для изменений не увидели. Замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что за три квартала 2019 года стоимость топлива выросла всего на 2,5–2,8% в сравнении с прошлым годом, а остальные расходы перевозчиков не изменились. Поэтому разумнее субсидировать региональные рейсы и внутренние чартерные перелеты.

Топливные цены

Эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев пояснил «360», что в 2019 году рост стоимости керосина укладывается в рамки инфляции. Но авиакомпании, вероятнее всего, пытаются компенсировать прошлогоднее его подорожание. Тогда они постепенно, чтобы избежать скачка, поднимали цены на перелеты.

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«Скорее всего, это отголоски прошлого года. Хотя инфляция у нас увеличивается, прогнозный уровень — 4%, но услуги дорожают иными темпами. Поэтому авиакомпании стараются их компенсировать. Что касается подорожания топлива, это связано с общей ситуацией в экономике и ростом фискальной нагрузки на нефтяные компании», — рассказал эксперт.

В России цена на авиатопливо сейчас ниже, чем в большинстве стран мира. Но она зависит не только от нефтяного, но и от валютного рынка. То есть при укреплении доллара к рублю топливные цены растут.

Авиационный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко сообщил «360», что авиаперевозки — высокорисковый и низкомаржинальный бизнес. Лоукостеры, которые работают в низшем сегменте рынка, показывают высокие обороты при высоких рисках основных издержек: затрат на авиатопливо, обслуживание судов и лизинг. Если растет одна из составляющих затрат, вырастет и стоимость перелетов.

«Цены на топливо у нас, к сожалению, достаточно высоки. Особенно на внутренних рейсах. Причина этого — НДС», — сказал он.

Издержки перевозчиков

Независимый экономический авиаэксперт Дмитрий Адамидов подтвердил «360», что в последние годы в авиаотрасли наблюдаются проблемы. Связаны они с падением спроса и существующей экономической моделью с определенными кредитными ставками для перевозчиков и выплатами по лизингу. Но все они рассчитаны на активные и агрессивные рост и развитие компаний.

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«Но авиакомпаниям все равно, под каким видом правительство выделит деньги. Будет ли это керосин, или частичная дотация рейсов для удержания цен на билеты. Факт в том, что авиаотрасли нужно помогать, и правительство, в принципе, согласно. А как и до чего они договорятся, пока не понятно», — добавил Адамидов.

Рост цен на керосин, по его словам, происходит из-за монополизации рынка нефтедобычи и переработки и недостаточных усилий ФАС. Когда мировые топливные цены растут, стоимость керосина тоже увеличивается, а когда падают — остается прежней. Последние проблемы, уточнил эксперт, вызвало повышение ставки НДС до 20%. Как следствие, акцизы выросли, их пришлось регулировать в ручном режиме.