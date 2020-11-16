Смертельную аварию с греком в Симферополе расследовали год. И теперь в деле увидели нарушения

Осенью прошлого года грек Орест Андриади за рулем машины попал в ДТП в Крыму — он столкнулся с авто Ильи Порашубского, чей пассажир в итоге погиб. Тогда защищать россиянина стал полный тезка экс-прокурора Крыма Алексей Угрюмов. Экспертиза показала, что оба водителя нарушили правила движения, но обвинили в ДТП в итоге Андриади. И его адвокат указывает на нарушения в следствии.

Авария произошла ночью 29 сентября 2019 года на проспекте Победы в Симферополе. Андриади ехал на KIA Optima по проспекту, когда перед ним начал выезжать Renault. Как следует из экспертизы (копия есть в распоряжении «360»), водитель второй машины ехал по встречной полосе и решил развернуться, проигнорировав при этом знак «Уступи дорогу». Андриади не смог избежать столкновения.

ДТП засняли камеры видеонаблюдения. На них виден момент, когда Renault выруливает перед KIA.

Гражданин Греции тоже не соблюдал правила. Следователи, основываясь на экспертизе, пришли к выводу, что мужчина ехал со скоростью 122 километра в час при разрешенном лимите в 60 километров в час.

«Двигаясь со скоростью 122 километра в час, проявил невнимательность к дорожной обстановке, преступное легкомыслие к обеспечению безопасности дорожного движения, при возникновении опасности для движения, созданной действиями водителя Renault», — сказано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого (копия есть в распоряжении «360»).

При этом в документе отмечается, что водитель Renault, несмотря на знак, не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу. В его машине находилась девушка, которая скончалась на месте. Сам водитель получил тяжелые травмы.

За рулем Renault сидел Илья Порашубский. Он утверждает, что момент ДТП не помнит.

«Дело в том, что я просто не помню двух дней — это перед ДТП и после ДТП. После ДТП, само собой, я в реанимации был. А перед ДТП я день вообще не помню», — сказал «360» Порашубский.

Теперь дело передают в суд, где интересы Ильи Порашубского будет представлять адвокат Алексей Угрюмов (полный тезка бывшего прокурора Крыма).

Защита грека недовольна следствием

Интересы Андриади представляет Борис Локшин. Он указывает на то, что следствие велось с нарушениями. Во-первых, он подвергает сомнению экспертизу, которая пришла к выводу о скорости движения машины грека. Юрист утверждает, что его доказательства были незаконно отклонены следователем.

«Он (Андриади — прим. ред.) говорит, что 80 [километров в час] ехал. Экспертиза, которую мы подвергаем сомнению, говорит, что там 120 километров в час была скорость. Следователь опирается на эти экспертизы. Мы представляли доказательства и требовали их исследования экспертного. Нам в этом отказали, что явно незаконно», — сказал «360» Борис Локшин.

По его словам, следствию предлагали провести экспертизу видео из салона автомобиля Андриади. Юрист утверждает, что эти кадры показывают, что момент опасности возник, когда между машинами оставалось 15 метров.

«В принципе, законных оснований отклонить наше ходатайство у него не было. Вместо того, чтобы бы принять, как полагается по закону, меры, рассмотреть наше ходатайство, он допросил эксперта и стал у того спрашивать совета — назначать экспертизу или нет. Но это абсолютно незаконное действие, потому что следователь процессуально самостоятельная фигура и не в праве был такие вопросы задавать эксперту», — отметил Борис Локшин.

Он подчеркнул, что именно нарушение Порашубского было первоисточником ДТП. Несмотря на это, его вовсе исключают из числа участников происшествия.

«С чего все началось — с того, что Порашубский нарушил правила дорожного движения. И пересек дорогу — выехал на главную дорогу со второстепенной, не соблюдая правила знака „остановись“. <…> Первоисточником ДТП явилось нарушение Порашубского, а его вообще исключают из числа участников. Его вину не рассматривают в рамках этого уголовного дела», — сказал «360» Борис Локшин.

Борис Локшин хочет, чтобы суд вернул дело прокурору из-за нарушения права Ореста Андриади на защиту. В ходатайстве указано, что дело было возбуждено 28 октября 2019 года, а Андриади привлекли как подозреваемого лишь 7 сентября 2020 года — за это время прошли 18 экспертиз и два следственных эксперимента.

«В нарушение закона Андриади О.Г. был привлечен к участию в уголовном деле в качестве подозреваемого не в момент начала производства в отношении него следственных действий, а после окончания всех следственных мероприятий, что нарушило его права, предусмотренные статьями 46 и 47 УПК РФ, как подозреваемого, а потом как и обвиняемого на участие в производстве уголовного дела», — сказано в ходатайстве Бориса Локшина.

«360» направил в управление МВД по Республике Крым и прокурору Республики Крым запросы с просьбой прокомментировать ход дела, но оперативный ответ получить не удалось.