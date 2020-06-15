Авария с Ефремовым, отмена цифровых пропусков и День России. Неделя фотогалерее

Неделя с длинными июньскими выходными закончилась. Она была полна событиями. Были и пьяные актеры за рулем, и резкая отмена цифровых пропусков в Москве. Стало известно, когда начнется серийное производство вакцины от коронавируса, отметили День России.

Об этих и других главных событиях с 8 по 14 июня — в фотогалерее «360».

Дело Михаила Ефремова

Новостью недели стала авария с участием актера Михаила Ефремова. Нетрезвый артист врезался на встречной полосе в фургон курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Пострадавшего водителя вытащили из искореженной машины и увезли в Институт имени Склифосовского, где он скончался на следующий день.

Медицинское освидетельствование показало, что Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Таганский суд Москвы арестовал артиста на два месяца.

Теперь Ефремов фигурант двух уголовных дел: обвиняемый по делу о пьяной аварии со смертельным исходом и свидетель по продаже наркотиков. Ему грозит до 12 лет колонии.

Только через несколько дней актер записал покаянное видеообращение. Он предложил семье умершего по его вине мужчины деньги, помощь, но они отказались. Объяснив, что уже слишком поздно.

С аттестатом и без экзаменов

Выпускники школ 2020 года остались без выпускных баллов. Но аттестаты им выдадут без экзаменов, а по итоговым оценкам. Но это касается только тех, кто не собирается поступать в вуз.

Остальным, кто учиться больше не хочет или собирается получить среднее специальное образование, уже можно расслабиться.

Постановление о выдаче аттестатов подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кто думает о вузах, пора налечь на учебу — первый ЕГЭ пройдет уже 3 июля. Но и здесь есть послабления. Обязательных экзаменов нет. Нужно выбрать только два по собственному желанию и учитывая, какие требования выставляет для поступления вуз. Но и прием экзаменов пройдет по новому с учетом всех правил безопасности. Вот утвержденное расписание предстоящих проверок знаний.

Москва отменила цифровые пропуска

Регионы постепенно отменяют введенные из-за коронавируса ограничения. Но в Москве все произошло мгновенно. Во вторник, 9 июня жителям российской столицы разрешили выходить на улицу дальше, чем два километра, а для поездки на транспорте или машине оказались не нужны цифровые пропуска.

Хитом выхода из самоизоляции стала песня «Я свободен» Валерия Кипелова, а на второй день встала в пробках.

Однако коронавирус все еще остается, так что можно свободно ходить по улице, но обязательно в маске. А в транспорте и в общественных местах нужно надевать еще и перчатки. Уже открылись магазины и торговые центры. Но больше ходить некуда.

В Подмосковье открыли веранды

В Подмосковье между тем с пятницы заработали летние веранды кафе и ресторанов. Правда, по новым правилам в большой компании посидеть пока не получится: за одним столиком могут находиться только два человека. Влажная уборка проходит каждые два часа, а генеральная ежедневно.

Также в Подмосковье заработал автокинотеатр. Каждый вечер идут сеансы и можно посмотреть фильмы на большом экране. Многие соскучились по таким развлечениям.

С понедельника в Московской области откроются музеи, фотоателье, автошколы и сервис каршеринга. Кроме того, начнутся репетиции в театрах и цирках. А с 25 июня власти планируют открыть Торговые центры, но без фуд-кортов и кинозалов. Но к июлю в регионе начнут работать около 100 пляжей.

Природа возвращает свое

Лебеди, утки и чайки вернулись на место под Норильском, где произошел разлив топлива местной ТЭЦ. По мнению специалистов, это свидетельствует о восстановлении местной фауны. Однако работы на месте аварии продолжаются. Спасатели собирают разлитое сырье.

Следователи тоже не останавливаются в своей работе. Они установили, что в 2018 году резервуару для хранения топлива требовался ремонт. Но, несмотря на это его эксплуатировали.

Решение приняла комиссия под руководством главного инженера ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Алексея Степанова. На эту должность его назначил Павел Смирнов. Знал о плохом состоянии резервуара заместитель главного инженера Юрий Кузнецов. Все они сейчас задержаны.

Ранее обвинение по статье «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» предъявили начальнику котлотурбинного цеха предприятия Вячеславу Старостину.

Пятым фигурантом дела стал мэр Норильска Ренат Ахметчин, которого обвинили в халатности.

День России

Погода в Москве на 12 июля оказалась не очень солнечной, но это не помешало проведению торжественной церемонии на Поклонной горе. С Днем России сограждан поздравил президент Владимир Путин. Он заявил, что каждый, кто причастен празднику понимает, что этот день наполнен сокровенным смыслом.

«Для нас уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей семье и незыблемость наших границ — это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа», — отметил Путин.

После он вручил награды Героя Труда специалистам, которые добились существенных успехов в своей области.

В этом году интерес россиян к Дню России действительно вырос. Об этом свидетельствуют данные интернет-магазинов. Они уточнили, что интерес покупателей к товаром с государственной символикой перед 12 июня вырос в несколько десятков раз. Не остались в стороне от поздравлений российские космонавты и летчики.

Дорога к храму

В воскресенье, 14 июня, патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел освящение Главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот». На церемонии присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев и другие официальные лица.

«Я абсолютно уверен, что все те, кто будет приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим», — заявил Сергей Шойгу.

Он отметил, что у каждого жителя России в сердце есть частица памяти о наших предках, которые победили в Великой Отечественной войне и завещали всегда о ней помнить.

Сама постройка уникальна и символична. Высота колокольни составляет 75 метров. Ровно столько лет прошло с окончания войны. Высота малого купола — 14,18 метра. Бои на фронтах шли 1418 суток. Диаметр главного купола — 19,45 метра, как символ года окончания войны.

Для прихожан главный храм Вооруженных сил России откроют 22 июня. Патриарх Кирилл уже заявил, что намерен стать его настоятелем.

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