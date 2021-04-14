Авария с автобусом в Москве случилась из-за инфаркта у водителя. Это состояние невозможно предвидеть

Утром 14 апреля рейсовый автобус №901 врезался в фонарный столб на востоке Москвы. Восемь человек, в том числе водитель, пострадали. У находившегося за рулем мужчины случился инфаркт. Как объяснила «360» эксперт по автоперевозкам и общественному транспорту Татьяна Ракулова, на медосмотре почти невозможно увидеть признаки приближающегося приступа.

Как все было

ЧП произошло в 07:37 на улице Марксистской, около дома 4. На появившихся в Сети кадрах видно, как автобус нормально едет, проезжает остановку, а после этого неожиданно врезается в столб.

Сначала появилась информация о десяти пострадавших, затем стало известно о восьми людях, получивших травмы. Среди них водитель, который оказался заблокирован в транспортом средстве. Спасатели уже вытащили его оттуда.

Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, у него произошел инфаркт. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, уточнили в пресс-службе ГИБДД. Об этом написал ТАСС. При этом известно, что водитель до начала рейса прошел медосмотр. Его и еще одного пассажира госпитализировали.

Департамент транспорта Москвы уточнил, что пострадавшему водителю 42 года. Он работает в автобусном парке 19 лет. Выходной у него был 11 апреля. Попавший в ДТП автобус — ЛиАЗ 2018 года выпуска. Перед поездкой он также прошел осмотр.

Как работодатели следят за состоянием здоровья водителей

По словам Ракуловой, все водители перед началом работы проходят медицинское обследование. Медсестра проверяет, трезв ли работник, насколько он здоров: не кашляет, не чихает ли, есть ли температура. Также им измеряют давление. Повышенное давление может быть послужить причиной временного отстранения от работы. Ведь в таком состоянии снижается концентрация внимания.

Что касается инфарктов, то все-таки такие вещи предусмотреть даже на медосмотре предрейсовом практически невозможно. Водитель, у которого случился инфаркт, однозначно проходил медобследование, не было выявлено никаких нарушений, чтобы бы поставить ему недопуск до работы Татьяна Ракулова. директор «Объединения автопассажирских перевозчиков» (НКО).

При этом прямого запрета на работу водителей «с какими-то сердечными патологиями нет», отметила собеседница «360».

По ее словам, дептранс Москвы строго следит за режимом труда и отдыха водителей. К большинству автобусов прикреплены два-три водителя, в зависимости от графика работы.

Могосгортранс по факту случившегося проведет служебную проверку.