Десятки россиян поплыли на остров Джеймса Бонда на катере и разбились. Главное об аварии

Два скоростных катера столкнулись у побережья Пхукета — курортного острова в Таиланде, где любят отдыхать россияне. На одном из катеров были 36 наших соотечественников — они плыли на экскурсию на остров Джеймса Бонда. В аварии погибли маленькие брат с сестрой из Челябинской области. Большинство туристов получили травмы.

Двое маленьких россиян погибли в столкновении катеров у Восточного побережья Пхукета. Авария, сообщает The Phuket News, произошла 10 февраля, около 08:15 по местному времени, в канале, связывающем две основные пристани с заливом на восточной стороне острова.

На борту двух судов находились 39 пассажиров и членов экипажей. Погибли 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. Еще 20 россиян отвезли в четыре больницы Пхукета. Остальным туристам медицинскую помощь оказали на месте. Четверо членов экипажей двух лодок не пострадали.

Лобовое столкновение

Погибшими, сообщили РИА «Новости» в посольстве России в Таиланде, были брат и сестра, приехавшие на отдых из Челябинской области. По словам генконсула Владимира Соснова, почти все россияне уже покинули больницы. Там остается лишь один турист, которому зашивали рану на голове.

«На катере, перевозившем российских туристов, было 36 россиян и три члена экипажа — граждане Таиланда. В столкновении погибли двое российских детей: столкновение было почти лобовое, а дети находились на носу катера. Еще 20 россиян, находившихся в салоне катера, получили травмы различной степени тяжести, им оказали медицинскую помощь в больницах острова», — уточнил Соснов.

Последняя экскурсия

Россияне отправились в Таиланд по путевкам оператора Pegas Touristicc, чьи сотрудники сейчас находятся с туристами. Ростуризм сообщил, что держит ситуацию на контроле.

«В настоящий момент все пострадавшие туристы находятся под наблюдением врачей. Медицинские расходы на территории Королевства Таиланд осуществляются за счет страховой компании АО „ЕРВ Туристическое Страхование“», — добавили в ведомстве.

Как уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристы с гидом плыли на экскурсию на остров Джеймса Бонда — это скала, на которой снимали фильм «Человек с золотым пистолетом» с Роджером Муром в роли агента 007.

«Остальные туристы получили легкие ушибы и царапины. Они осмотрены в госпитале. Кроме двоих россиян, [всем] проведено полное обследование, после чего [отдыхающие] были отпущены в отель», — пояснили АТОР в страховой компании ERV.

Смерть из-за невежества?

Катера столкнулись рядом с Королевской пристанью Пхукета. Лодка Payan 5, пишет The Bangkok Post, направлялась туда забрать туристов и врезалась в заполненную россиянами лодку ALP 111, покидавшую пристань. Удар был такой силы, что нос одного из судов разлетелся «в щепки».

В Московском межрегиональном следственном управлении сейчас изучают обстоятельства смертельного столкновения. В пресс-службе ведомства добавили, что взаимодействуют для этого с МИД РФ.

Как пояснил начальник морской полиции Кол Прасерт Шрихунрат, расследование еще продолжается. По словам очевидцев, которых цитирует издание Stickboy Bangkok, в столкновении виноват капитан Payan. Но пока обвинения в неосторожном вождении предъявили водителям обоих катеров.

Экс-глава Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн предположил в разговоре с РИА «Новости», что авария могла произойти из-за невежества капитанов, не выучивших правила расхождения водных судов.

«Правила расхождения нарушены — раз, правила обеспечения безопасности нарушены — два. Видимо, тут как раз сочетание такое: и незнание капитанами правил судовождения — это раз. Второе — возможно, не было выполнено требование всем надеть жилеты, поэтому такие трагические последствия», — сказал он.