Россия показала США гиперзвуковой «Авангард». Это должно сделать их сговорчивее

В новейшем ракетном комплексе «Авангард» российские разработчики смогли воплотить задачи из области фантастики. Он не имеет аналогов в мире и оставляет далеко позади возможности вооружения США. Теперь комплекс показали американцам. Это может сделать их сговорчивее при обсуждении договоров о нераспространении оружия.

Минобороны России показало американским инспекторам новейший ракетный комплекс «Авангард», способный преодолеть систему ПРО врага. Таким образом, отмечают РИА «Новости», Россия стала первой страной, признавшей, что обладает гиперзвуковым оружием.

«Авангард» оснащен управляемым крылатым боевым блоком, перемещающимся в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, причем на межконтинентальные расстояния. В полете он осуществляет глубокое маневрирование: как боковое, так и по высоте. Это позволяет ему уйти практически от всех средств противовоздушной обороны противника. Постановка «Авангарда» на боевое дежурство запланирована на декабрь 2019 года.

Без аналогов

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По словам военного эксперта Юрия Кнутова, аналогов «Авангарда» и вообще гиперзвуковых комплексов в мире нет. А у России уже есть авиационные комплексы «Кинжал», на подходе корабельные «Цирконы». Они способны двигаться на высоте свыше 30 километров со скоростью более шести тысяч километров в час.

«У „Авангарда“ на испытаниях, как говорят, скорость была около 28-30 тысяч километров в час. При этом он еще и маневрирует, двигаясь на огромной скорости по непредсказуемой траектории, напоминая метеор. При этом он не движется по баллистической траектории и сбить его невозможно», — пояснил Кнутов в разговоре с «360».

Фото: РИА «Новости». Запуск ракеты комплекса «Авангард» из позиционного района Домбаровский в Оренбургской области

Из-за высокой скорости комплекс движется «объятый пламенем» — в облаке плазмы, которая не пропускает электромагнитное излучение. Поэтому его практически невозможно засечь радарами. Создавая «Авангард» отечественный ОПК, по мнению Кнутова, решил две «задачи из области фантастики»: создал материал, выдерживающий огромную температуру и нашел способ передавать комплексу информацию и получать ее от него обратно. Эти ноу-хау позволили России обогнать другие страны минимум на 5-10 лет.

Развязать себе руки

Демонстрацию «Авангарда» провели в рамках продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США. Это единственный документ, ограничивающий прогресс ракетного вооружения, после того, как в августе Штаты официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Действие соглашения истекает в феврале 2021 года. Ранее в его продлении усомнился советник Дональда Трампа Джон Болтон. По его мнению, документ не регулирует новые российские разработки в сфере ракетного вооружения.

«В свое время мы дали США возможность заснять полет блока „Авангард“, теперь показали пусковую установку с ракетой и гиперзвуковым блоком. Мы дали американцам возможность убедится, что оно реально и средств защиты от него нет. И что нужно, для начала, продлевать договор СНВ-3 и параллельно договариваться по новому соглашению», — сказал эксперт.

Вероятнее всего, предположил Кнутов, в США шокированы наличием у России такого вооружения и испытывают по этому поводу некоторую зависть. Но продлевать СНВ-3 они не хотят по другой причине. Документ связывал их с точки зрения военного давления на Москву.

«У них была стратегия быстрого глобального удара. Она строилась на гиперзвуковом оружии, в котором они от нас отстали. По этой стратегии они должны были получить возможность в течение часа нанести удар в любую точку мира. И вдруг она провалилась. Чтобы реализовать ее им мешает договор СНВ-3, в том числе для гонки вооружений в космосе», — заключил эксперт.