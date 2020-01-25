Аутсайдеры авторынка. Названы 5 марок машин, которые россияне не хотят покупать

Fiat

Один из самых непопулярных автомобилей у россиян — это Fiat. В нашей стране итальянский автопроизводитель продает минивэн Doblo Combi (цена от 1,24 миллиона рублей), пикап Fullback (от 1,7 миллиона рублей) и хетчбэк 500 (от 1,09 миллиона рублей). За 2019 год в России купили только 433 автомобиля этой марки.

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Главная причина плохого спроса заключается в том, что у итальянцев нет своего производства в России, а соответственно, и никаких преференций и субсидий они не получают. Компании приходится повышать цены на авто, чтобы покрыть расходы.

Запчасти для этих машин тоже стоят не дешево. Отдавать миллион рублей за автомобиль, который будет постоянно требовать немалых вложений даже на расходники, россияне не хотят.

Smart

Немцы входили в число немногих компаний, которые успешно торговали автомобилями А-класса, несмотря на непопулярность у россиян этого типа машин. Но в 2019-м и продажи пошли на спад — реализовано только 746 малышей-Smart.

Источник фото: Pixabay

По мнению экспертов, показатели могли бы быть лучше, но владеющий этим производителем Daimler решил отказаться от выпуска Smart в нынешнем виде. По мнению немцев, под этим брендом будет выгоднее наладить выпуск электрокаров, а в России они еще не столь популярны. В итоге продажи машины, которая и раньше не пользовалась бешеной популярностью, упали еще сильнее.

Ravon

Эту узбекскую марку назвали призраком российского авторынка. Ранее компания была известна на как UZ-Daewoo. Nexia и Matiz россиянам хорошо знакомы, их и сейчас можно встретить на дорогах страны. Но после сворачивания бизнеса GM в России в 2015 году, узбеки решили вернуть некогда популярные модели Chevrolet на российский рынок, правда, под новым брендом — Ravon.

Как оказалось на деле, это машины довольно сомнительные по выносливости, пишет avto-flot.ru. Это конечно имеет отношение не ко всем автомобилям марки, но плохие отзывы есть. У водителей возникают вопросы по качеству и надежности авто.

Кроме того, на Ravon есть ряд общих проблем с периферийной техникой. Периодически возникающие трудности требуют достаточно дорогостоящего ремонта. Плюс устаревшие силовые агрегаты, вялые двигатели, которые потребляют много топлива, и старые по своим разработкам коробки передач — это все не осталось без критики российских водителей. Эти машины остаются у производителя.

Cadillac

Cadillac раньше был достаточно популярен в России, но после кризиса, вызванного падением рубля, резко снизил свои продажи в стране. Сейчас компания предлагает для российского авторынка только три модели: кроссовер XT5 — его цена начинается от трех миллионов рублей, седан CT6 — от 4,85 миллиона рублей, и внедорожник Escalade — начальная цена пять миллионов рублей.

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Только 975 россиян за прошлый год согласились потратить такие деньги на приобретение некогда популярного на наших дорогах авто. В этом нет ничего удивительного, ведь стоимость Cadillac в России равна цене на квартиры в некоторых регионах страны.

SsangYong

У россиян об автомобиле этой марки противоречивые отзывы. Если кто-то называет SsangYong хорошим по соотношению цена — качество, то другие пользователи, наоборот, пишут, что ничего кроме разочарования автомобиль у них не вызвал. Последних больше. Ведь за 2019 год под этим корейским брендом в России было продано всего лишь четыре автомобиля. Скорее всего, это складские остатки, распродаваемые дилерами.

Официальный сайт SsangYong в России продолжает работать, но цен на авто там уже нет. По данным специалистов, корейский офис SsangYong в финансовых отчетах полностью прекратил какие-либо упоминания поставок своих машин в Россию.

При составлении рейтинга учитывалась статистика продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В итоговый список вошли производители, которые за год продали менее тысячи единиц.