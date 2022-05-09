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    09 мая 2022, 13:45

    Aurus 0001: главное об автомобиле министра обороны на параде Победы

    Главное о кабриолете министра обороны Aurus 0001 на параде Победы

    Татьяна Струкова

    С 2019 года министр обороны и командующий парадом Победы вместо традиционного ЗИЛа проезжают по Красной площади на кабриолетах российской марки Aurus. «360» рассказывает главное об этих автомобилях.

    Aurus 0001: главное об автомобиле министра обороны на параде Победы

    Парадный кабриолет

    Министр обороны Сергей Шойгу принимал парад Победы-2022, находясь в кабриолете Aurus Senat с государственным номером «0001 МО 77». На аналогичном автомобиле с номером «0002 МО 77» был и командующий парадом генерал армии Олег Салюков.

    По Красной площади автомобили должны проехать синхронно, пока высшие военные чины стоят на месте переднего пассажирского сидения — машины специально оборудованы для парада Победы.

    В салоне кабриолета Aurus есть специальный регулируемый поручень, за который можно держаться при езде стоя. Также из особенностей автомобиля стоит отметить удлиненные двери и складной мягкий верх вместо стальной крыши.

    Aurus Senat оснащен разработанным Porsche Engineering двигателем V8 с восемью цилиндрами с рабочим объемом 4,4 литра, а также генератором на 40 «лошадей» и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Такой гибрид обеспечивает мощность 600 лошадиных сил и 880 ньютон-метров крутящего момента, а также повышенную плавность хода, особенно необходимую в проезде на параде Победы на брусчатке Красной площади.

    Особая подготовка

    Всего по регламенту участия в параде на счету у Министерства обороны состоит как минимум два основных парадных кабриолета Aurus и один запасной.

    Министр обороны принимает парад на Аurus с 2019 года. До этого с 2010 года использовали модернизированные автомобили ЗИЛ-41041 АМГ.

    Непосредственно перед началом парада Победы отполированные и начищенные до зеркального блеска автомобили министра обороны и командующего парадом дополнительно приводят в порядок, избавляя от каждой пылинки специальной метелкой.

    «Золото России»

    В названии Aurus зашифрованы два слова: «золото» — Au в таблице Менделеева, и «Россия» — Rus, сокращенно от Russia. Автомобили этой марки используются в кортеже президента России Владимира Путина.

    Первый зарубежный визит главы Российской Федерации, где используется новый отечественный лимузин «Аурус» проекта «Кортеж». Финляндия, 2018. Источник фото: kremlin.ru

    Впервые машины отечественной люксовой автокомпании Aurus мировой общественности представили на женевском Международном автосалоне в марте 2019 года.

    Бронированный лимузин Aurus Senat на Женевском автосалоне 2019 годаИсточник фото: Wikimedia / Matti Blume

    При этом работа над созданием автомобилей началась еще в 2012-м, а премьера седана и лимузина, на котором сегодня ездит президент России Владимир Путин, состоялась на Московском автосалоне 2018 года.

    В 2021 году Aurus представил очередную новинку. На Восточном экономическом форме презентовали отечественный экологически чистый автомобиль премиум-класса Aurus Hydrogen, работающий на водородном топливе.

    Также в 2021 году седан представительского класса Aurus Senat стал автомобилем года в России, обогнав Bentley и Rolls-Royce.