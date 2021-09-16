Новый военный альянс США нацелен на Китай и Россию. Но серьезно к AUKUS пока не относятся

США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового оборонного альянса — AUKUS. Презентацию объединения провели Джо Байден, Борис Джонсон и Скотт Моррисон. Пока не ясно, от кого именно собрались обороняться три страны, находящиеся на разных континентах. Политологи предположили, что это очередной политический ход против Китая и России.

В рамках партнерства главы стран, которые вошли в AUKUS, уже решили обеспечить Австралию атомными подлодками без ядерного оружия.

«Мы все признаем необходимость обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе в долгосрочной перспективе», — заявил президент США на презентации, трансляцию которой в Twitter вел Белый дом.

Байден уже назвал сделку по закупке Австралией подводных лодок ключевой в рамках AUKUS.

«Мы не ведем речь о подводных лодках, оснащенных ядерными вооружениями. Речь идет о подводных лодках с ядерными реакторами, оснащенных обычными вооружениями», — подчеркнул глава США.

В этом его поддержал и Моррисон, который также отметил, что Австралия продолжит выполнять свои обязательства по нераспространению ядерного оружия. При этом участники нового альянса планируют усилить сотрудничество в сфере кибертехнологий и искусственного интеллекта.

«Первоначальные усилия будут сосредоточены на кибервозможностях, искусственном интеллекте, квантовых технологиях и дополнительных подводных возможностях», — говорится в официальном заявлении.

Источник фото: сайт Whitehouse.gov

Американский лидер пошел дальше и выразил надежду на тесное сотрудничество с Францией в Индо-Тихоокеанском регионе. Дело в том, что создание AUKUS ставит под сомнение многомиллиардную сделку Франции по поставке Австралии подводных лодок.

AUKUS как аналог НАТО

Принципиальная цель создания нового альянса — сдерживание Китая и перенесение геополитического противостояния в Тихий океан, где группировка США будет наращивать свои возможности. Об этом в разговоре с «360» рассказал политолог из Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Россия же, по его словам, здесь присутствует косвенно. Это еще раз показывает, что на РФ будут оказывать давление с разных сторон, а не только со стороны НАТО. Более того, Брутер уверен, что в будущем Североатлантический альянс потеряет свою актуальность. Да и сейчас он имеет для американцев лишь относительную ценность, ведь, по сути, основу НАТО и составляют сами США. Так что Вашингтон сможет создать столько аналогов Североатлантического альянса, сколько ему будет нужно.

Объединились самые близкие союзники США. Японию включать в этот список было бы рискованно ввиду ее близости к России. А желающих противостоять Китаю и косвенно России за свои деньги больше не существует Владимир Брутер.

Создание AUKUS не военный, а политический ход

Руководитель Информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин, напротив, уверен, что так уж серьезно к созданию AUKUS относиться не стоит. Он напомнил, что Австралия — это неядерная держава. США и Великобритания входят в блок НАТО и уже там осуществляют свое взаимодействие.

«Просто хотят усилить свое присутствие в регионе Тихого океана в связи с возрастающей, по их мнению, угрозой со стороны Китая. С другой стороны, как этот альянс будет функционировать, сказать очень сложно. Все три страны находятся на разных континентах. Странный союз. Регионального измерения никакого нет. <…> Проводить какие-то маневры в такой ситуации весьма-весьма сложно — расстояния просто гигантские», — пояснил собеседник.

Благодаря AUKUS США и Великобритания получили надежного союзника в лице Австралии. Если Китай будет наращивать свое влияние в регионе, ему будет что противопоставить. С практической же точки зрения это максимум отразится на модернизации флота Австралии.

«Но эта страна достаточно мирная, сложно представить ее наращивающей мускулы для доминирования. Мне кажется, это больше политическое действие, направленное на то, чтобы иметь какую-то точку опоры в случае расширения влияния Китая. <…> Какой аналог НАТО, там нет такого количества развитых государств. <…> Хотя, может быть, со временем страны региона Тихого океана и заинтересуются», — заключил Топорнин.