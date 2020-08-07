Атом на службе белорусов. Какие проблемы скрываются за строительством первой в стране АЭС

Белоруссия завершает строительство своей первой атомной электростанции. Загрузка ядерного топлива началась на первом энергоблоке БелАЭС. Он заработает в конце 2020 года. Только неясно, кому республика планирует экспортировать излишки электричества. В Литве станцию называют небезопасной и отказываются от импорта. Другим прибалтийским странам и Украине такой энергообъем не нужен.

В активную зону реактора первого энергоблока Белорусской АЭС 7 августа загрузили тепловыделяющую сборку со свежим ядерным топливом. До конца месяца туда поместят еще 163 такие сборки, сообщили в пресс-службе Росатома. Запуск первого энергоблока с включением в энергосистему намечен на конец 2020 года. Ввод второго энергоблока состоится в 2022 году.

БелАЭС с двумя реакторами общей мощностью 2400 мегаватт строится по российскому проекту «АЭС-2006» около города Островец, расположенного в Гродненской области. Причем 90% затрат — 10 миллиардов долларов — в качестве госкредита со сроком погашения до 2035 года выделила Россия. Оставшиеся 10% покрывает Белоруссия.

Вырабатываемая на атомных станциях энергия дешевая, рассказал «360» первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Поэтому постройка АЭС выгодна государству. Но далеко не каждая страна может позволить себе строительство АЭС. Поэтому Россия помогает некоторым государствам возводить такие объекты. В данном случае генеральным подрядчиком выступает госкорпорация «Росатом».

Критика Литвы

В соседней Литве активно критикуют появление АЭС вблизи своей границы за несоблюдение требований безопасности при строительстве и уже направили ноту протеста. По мнению Вильнюса, Минск спешит с открытием по политическим мотивам — из-за президентских выборов, которые состоятся 9 августа.

«Это лишь еще раз показывает, что в этом проекте есть серьезные проблемы и об этом будет разговор с главой МАГАТЭ», — заявили Baltnews в Минэнергетики Литвы.

На станции установят энергоблоки поколения «3+», имеющие, по словам Ананских, «128 защит от дурака». Уровень безопасности объекта намного превышает тот, что был в Чернобыле. И даже человеческий фактор не сможет его нарушить.

«Это совсем другие реакторы, не такие, как в Чернобыле. Степень защиты в разы, в десятки раз лучше. Даже в Чернобыле была качественная система безопасности, но сработал человеческий фактор. А здесь „защита от дурака“ не позволит обойти систему безопасности», — подчеркнул депутат.

Излишки энергии

Сейчас Белоруссия с помощью российского газа получает половину требующейся ей энергии на Лукомльской и Березовской ГРЭС. Остальное производят республиканские ТЭЦ. В начале строительства первой АЭС предполагалось, что страна будет продавать излишки Литве, до которой от станции рукой подать, сообщил «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Но Вильнюс открещивается от станции, хотя МАГАТЭ подтвердило ее безопасность, и заявляет, что такая энергия ему не нужна.

«Другие прибалтийские страны не обладают таким объемом импорта, чтобы всю электроэнергию БелАЭС поглотить. То есть возможны ограниченные поставки в Латвию, и все. Есть перемычка с Украиной. Но Украина сейчас тоже обсуждает вопрос возможного запрета импорта из Белоруссии и из России», — добавил он.

Возможно, Украина учтет, что отношения между РФ и Белоруссией стали хуже, и поэтому не станет ограничивать импорт. Но вряд ли Киев сможет выбрать весь объем энергии хотя бы с первого энергоблока. Вероятнее всего, электричество направят на внутренний рынок, что позволит сократить объем потребляемого страной газа примерно на семь миллиардов кубометров — до 14 миллиардов. Вот только не факт, что электричество в самом деле будет дешевым.

«Минэнерго белорусское говорит, что сейчас они не могут сказать, каким будет тариф. Потому что они станцию достроили, сейчас запустят, посчитают все затраты — и вот тогда смогут сказать, сколько будет стоить киловатт. Но сверхдешевыми цены не будут, по крайней мере на первом этапе, пока Белоруссия будет возвращать России долг», — подчеркнул Юшков.

Отголоски нарушений

Строительство АЭС проходит в закрытом и непрозрачном режиме — зафиксировать отголоски нарушений удается, только когда поднимается шумиха, рассказала «360» руководитель белорусского общественного объединения «Экодом» Ирина Сухий. О невыплате зарплат рабочим узнали, когда те начали митинговать. Были случаи, когда анонимно они рассказывали о чудовищных переработках из-за спешки при строительстве, о смерти 10 своих коллег на стройке.

«Но у нас нет фактов, все максимально закрыто. После каких-то опубликованных фотографий рабочим запретили приходить на стройку со смартфонами. И это вызывает гораздо больше подозрений, чем если бы честно и открыто рассказывали о проблемах и том, как их решают», — считает Сухий.

Перед запуском энергоблоков в республике должны были провести публичные слушания. Но 30 июля Министерство ЧС Белоруссии изменило порядок выдачи лицензий для запуска реактора АЭС. Сейчас ее выписали на загрузку топлива, затем дадут на облучение топлива и тестирование. А слушания устроят перед получением лицензии на промышленную эксплуатацию.

«Спешка всегда сказывается на качестве. Ясно, что они не успели провести всю проверку безопасности. Или эта станция не готова к полному запуску. Тем не менее физически запуск начали осуществлять, чтобы к выборам была какая-то галочка», — подытожила Сухий.