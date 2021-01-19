Фигура Берии появится в павильоне «Атом» на ВДНХ. Вот что об этом думают историки

На ВДНХ, в павильоне «Атом», готовят выставку, посвященную советскому атомному проекту, в экспозиции появится и фигура Лаврентия Берии. В Росатоме отметили, что главе НКВД не посвящают отдельную скульптуру, а лишь размещают его в числе многих других участников проекта. Историки при этом уверены — как бы мы ни оценивали деятелей прошлых лет, вычеркивать их из памяти нельзя, даже если они нам совсем не нравятся.

В Росатоме действительно собираются использовать фигуру Лаврентия Берии в экспозиции, посвященной развитию атомной энергетики в СССР, подтвердили в корпорации. При этом на запрос «360» в департаменте коммуникаций Росатома пояснили, что «рассказ об атомном проекте СССР без упоминания личности Берии не представляется возможным», так как глава НКВД был его руководителем.

По плану авторов проекта, на выставке должно быть воссоздано несколько «исторических мизансцен с участием различных исторических фигур»: физиков Игоря Курчатова, Юлия Харитона, руководителя советской атомной промышленности Ефима Славского и других. В их числе будет и Лаврентий Берия. Фигуры, как отметили в Росатоме, будут созданы по принципу музеев восковых фигур.

Основополагающая роль

Действительно, историки подтверждают, что, несмотря на запятнанную репрессиями биографию, Берия стоял в основе советского атомного проекта. Руководитель Серпуховского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Макушин отметил, что именно Лаврентий Берия в 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, смог убедить советскую власть в том, что часть сил и ресурсов нужно бросить на развитие атомного проекта.

«В 1942 году было подписано указание о введении атомного проекта. Общая ситуация была такая: мы отступали — и будущее Советского государства было очень туманно, еще даже Сталинграда не было», — объяснил он.

Российский историк и политолог, доктор исторических наук, профессор Вардан Багдасарян согласен с этим. Он отметил, что даже физик Игорь Курчатов, сыгравший ведущую роль в атомном проекте, говорил, что если бы не Берия, то бомбы у нас бы не было.

«Очень высокую оценку деятельности Берии дали те, кто работал в разведывательной сфере. В частности, наш великий разведчик [Павел] Судоплатов [говорил] о том, что Берия сумел привнести соответствующую организацию, когда была угроза монополии американского ядерного оружия», — отметил Багдасарян.

По его мнению, в создании атомной бомбы было несколько важных этапов, в том числе и организация исследовательских работ, создание для ученых необходимых условий труда и постановки задач, организация промышленного производства и научно-технического шпионажа, ведь разработки атомного вооружения шли и в США, и в Германии. Без организующей роли Берии, уверен Багдасарян, развитие атомного проекта было просто невозможно. По мнению Александра Макушина, именно Берия был «толкачом и локомотивом» атомных разработок в СССР.

«Берия курировал атомный проект и являлся организатором всех тех процессов, которые привели к созданию не только ядерной бомбы, но и такого основополагающего звена советской и российской экономики, как Министерство среднего машиностроения, ныне корпорация „Росатом“», — добавил руководитель Серпуховского отделения РВИО.

Сохранить историческую память

При этом историки согласны с тем, что эти достижения Лаврентия Берии не перекрывают того, что его образ плотно связан с политическими репрессиями в Советском Союзе, не отменяют его руководства НКВД, хотя, по словам Багдасаряна, масштаб репрессий при Берии снизился по сравнению с тридцатыми годами, когда главной службой страны руководил Николай Ежов.

«У нас есть стремление сделать нашу историю опереточно-красивой, но мы должны помнить и трагические эпизоды нашей исторической памяти. Нужно уметь отделять историю от идеологии, смотреть на исторических личностей, а не ломать копья над тем, красные они или белые, консерваторы или либералы», — добавил Макушин.

Багдасарян также отметил, что исторических личностей важно рассматривать в контексте эпохи, а период руководства Берии в НКВД был сложным для СССР: шла война, различные группировки боролись за влияние и власть. Однако Багдасарян добавил, что без Берии и появившейся во многом его стараниями атомной бомбы история могла бы быть совсем другой.

«Было опубликовано достаточно много материалов, в том числе и о том, как и куда Америка планировала сбрасывать атомные бомбы. Если бы в 1949 году Советский Союз не создал бы атомной бомбы, началась бы атомная бомбардировка, Третья мировая война», — рассказал он.

По словам историка, у правительства США были утверждены планы с конкретными датами и городами, куда должны были нанести ядерные удары.

«Необходимо было сохранить суверенитет страны, были вызовы времени, связанные со Второй мировой войной, с угрозой Третьей мировой войны, фактически на кону было существование советского народа. В истории не бывает так, что есть черное и белое, все сочетается. Так что если мы хотим объективно оценивать наше прошлое, нужно говорить и о том и о другом», — заключил он.