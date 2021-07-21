Атлет из Уганды приехал на Олимпиаду и сбежал. Он не первым попытался так изменить свою жизнь

Штангист из Уганды сбежал с базы своей олимпийской сборной в Токио. Перед этим 20-летний Юлиус Ссекитолеко оставил в номере записку, где объяснил, что отправился на поиски лучшей жизни. Беглеца быстро нашли. Он далеко не первый, кто решился на побег под прикрытием соревнований.

Спортсмен объяснил свое решение сбежать нежеланием возвращаться домой, в Уганду. Там, по его словам, слишком тяжелая жизнь. В Японии молодой человек планировал найти работу и устроиться получше. Личные вещи он попросил передать жене, которая осталась в Уганде.

Об исчезновении несостоявшегося чемпиона стало известно 16 июля. Чиновник попытался получить его образец для тестирования на коронавирус, но спортсмена не нашли. Атлет ответил на звонок одного из представителей своей команды, но заявил, что не в состоянии разговаривать, и повесил трубку.

Поисками тут же занялись местные правоохранители. Японская полиция обнаружила его в префектуре Миэ. Об этом сообщило агентство Kyodo News. Оказалось, что спортсмен купил билет на скоростной поезд до Нагои. Город является столицей префектуры Айти, где по состоянию на конец прошлого года проживали около 150 выходцев из Уганды. Атлет попал на камеру видеонаблюдения на местной станции 19 июля.

Так Юлиус Ссекитолеко лишился и надежды на жизнь в Японии, и шанса на победу на Олимпиаде. Его уже исключили из заявки сборной. Молодой человек и его тренер должны будут вернуться в Уганду на этой неделе.

Олимпиада под угрозой?

Исчезновение одного из спортсменов за неделю до открытия Олимпиады может повлечь за собой достаточно серьезные проблемы. Жители Японии и так переживают из-за ситуации с коронавирусом, которую может ухудшить наплыв гостей. Власти убедили граждан в действенности мер безопасности, подчеркнув, что участникам Олимпиады будет разрешено посещать только определенные места и они не будут контактировать с местными жителями.

«Во время наших регулярных брифингов как в Уганде, так и в Японии мы подчеркивали среди прочего необходимость соблюдать иммиграционные правила Японии и не покидать лагерь без разрешения», — заявил руководитель группы, добавив, что она сотрудничает с местными властями.

Ситуацию осложняет тот факт, что у двух членов команды Уганды оказался положительный результат теста на коронавирус. Неизвестно, был ли пропавший спортсмен одним из зараженных. Власти не раскрыли эти данные, сославшись на их конфиденциальность.

Как африканцы сбегают с Олимпиад

Побеги во время Олимпиад — явление нередкое. Особенно часто в этом оказываются замешаны именно выходцы из Африки. По данным The Times, общее число африканских спортсменов, покинувших Олимпийскую деревню и не вернувшихся домой, на момент 2012 года превысило 20 человек. И эти данные неполные.

Однако убегают не только жители Африки, но и представители других стран. В марте 2008 года сразу семь футболистов покинули сборную Кубы, которая на тот момент выступала в США на отборочном турнире Олимпиады-2008. Защитник Йендри Диас и полузащитник Эдер Ролдан ретировались еще до начала игры. Уже после нее к беглецам присоединились вратарь Хосе Мануэль Миранда, капитан команды Йеньел Бермудес, а также защитники Эрлис Гарсия и Лоанни Прието и полузащитник Йордани Альварес. Их объявили предателями Родины.

Еще раньше — на открытии летних Олимпийских игр в Атланте в 1996 году — сбежал иракский тяжелоатлет Раид Ахмед. Интересно, что он был знаменосцем своей страны. Но уже через неделю мужчина отказался от родного флага. Спортсмен бежал в Штаты. Он сделал это, опасаясь казни. Атлет открыто выступал против режима Саддама Хусейна.

Еще один знаменосец — представитель сборной Афганистана боксер Джавид Оман Мухамад — подал документы на получение политического убежища в Канаде на открытии летних Олимпийских игр в Атланте в 1996 году. Он также боялся за свою жизнь. Руководство Афганистана обвинило его в приверженности к коммунистическим взглядам. Спортсмен тренировался в России.

Побег советского спортсмена после Олимпиады

Надо отметить, что атлет из Уганды не единственный, кто решил ретироваться. Подобный случай был и в истории сборной СССР. Однако произошел он не до, а после соревнований.

В 1976 году в Монреале из Олимпийской деревни сбежал 17-летний Сергей Немцанов, который неудачно выступил в прыжках в воду. Юноша считался звездой Союза и приехал на Олимпиаду одним из фаворитов в прыжках с вышки. Девятое место и непопадание в финал стали неожиданностью для фанатов Немцанова.

В тот же вечер спортсмена должны были отправить домой, остальные же члены сборной оставались в Монреале. В момент отъезда Немцанов попросту пропал, а канадские и американские СМИ сообщили о его просьбе предоставить политическое убежище.

В это время юноша был со своими канадскими и американскими знакомыми, с которыми познакомился на предыдущих соревнованиях. Их он, к слову, выиграл. Тогда же, помимо победы, получил и прекрасную спутницу — 21-летнюю американскую прыгунью Кэрол Линдне, которая оказалась дочерью миллиардера.

После победы молодой спортсмен без проблем вернулся в СССР. Но после скандала карьера Немцанова пошла на спад. Его забрали в армию, причем не в спортивную роту, а в стандартную воинскую часть. Так прекратился спортивный путь подававшего надежды молодого человека.