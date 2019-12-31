Атипичная пневмония вернулась в Китай спустя 16 лет. Россия в опасности?

В китайском городе Ухань в декабре появилась вирусная пневмония. Ее происхождение — загадка для врачей. Однако власти зафиксировали уже 27 случаев заражения, причем семь из них тяжелые. Оказались ли россияне в опасности, ведь китайские туристы скопом приезжают в страну, разбирался «360».

В городе Ухань с начала декабря 27 человек заразились пневмонией, причем для некоторых течение болезни проходит очень сложно. В местном комитете здравоохранения заявили, что происхождение этого вида пневмонии пока не установлено. Врачи не понимают, как нужно лечить людей. В этой связи медицинские учреждения обязали докладывать о заболевших.

Сообщается, что большинство из них работали на рынке морепродуктов в Ухани.

Прошлый опыт

В Китае часто появляются болезни, с которыми приходится бороться местным врачам. В 2018 году стало известно о вспышке в сибирской язвы. Это инфекция, описанная в российских летописях еще в X веке. А в прошлом году в Китае зафиксировали 106 случаев заражения — в провинции Хэйлунцзян и автономном регионе Внутренняя Монголия.

Особо опасная ситуация, касающаяся атипичной пневмонии, сложилась в начале 2000-х. В ноябре 2002 года врачи только узнали о существовании неизвестных видов этого заболевания — вирус появился в китайской провинции Гуадун, разрушая у больных клетки легочных альвеол.

До 2003 года власти страны скрывали данные об инфекции, однако эпизодов заражения становилось все больше — носителями болезни стали жители Гонконга и Вьетнама в конце 2003 года, а чуть позже — люди из других стран. За время эпидемии в Китае умерли 350 человек (только в Гонконге — около 200), а общее число заболевших превысило пять тысяч. Всего в мире зарегистрировали почти 8,5 тысячи случаев, более 900 человек скончались.

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Россия в опасности?

В России очень много китайских туристов. В 2018-м страну посетили около 1,25 миллиона путешественников из КНР — это примерно 1% от общего числа выехавших за рубеж китайцев.

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в беседе с «360» рассказал, что на протяжении всего XX века Юго-Восточная Азия была источником пандемии вируса гриппа — острого респираторного заболевания, у которого одним из тяжелейших осложнений является пневмония.

Южные провинции КНР — это потенциальный котел, в котором мы можем обнаружить много природно-очаговых инфекций, которые могут проникать в популяции человека и вызывать в том числе опасные пневмонии Михаил Щелканов.

Щелканов уверил, что Россия обладает самой лучшей в мире «системой обеспечения биологической безопасности». То есть любые инфекции, попадающие на территорию страны, быстро выявляются, грамотно диагностируются и эффективно локализуются без последствий.

«Какие бы опасные эпидемические ситуации не возникали в запредельных странах, граждане РФ могут спать спокойно», — добавил Щелканов.

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Сократить контакты и ждать

Заместитель директора отделения по научной работе Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Российской академии медицинских наук Надежда Юминова в разговоре с «360» отметила, что в мире существует много вирусов, которые могут вызывать пневмонию. Однако в Китае хорошо развита вирусология, поэтому врачи должны разобраться в ситуации. Тем более есть новейшие методы молекулярной биологии, которые помогут расшифровать природу инфекции. Вопрос в другом: есть ли препараты для лечения?

И пока ученые и врачи разбираются в этой загадке, Юминова посоветовала сократить контакты с уроженцами страны. На всякий случай.

У нас очень много вирусов, их генотипируют как китайские варианты. Например, вирус кори, паротита. Сборные спортивные едут, туристы заражаются, поэтому в это время только сокращение контактов позволяет снизить заболеваемость и передачу вирусов Надежда Юминова.

Бороться с вирусом, в отличие от бактерии, сложнее, так как необходима именно вакцинация. Однако пока препарат для лечения этой атипичной пневмонии не создан, а значит, многое зависит от иммунитета человека.

Юминова связала появление пневмонии с количеством и плотностью населения в Китае. По ее словам, несмотря на экономическую мощь в стране очень много бедных людей. Эта группа не защищена от разного рода недугов. Тем более что в Китае много водоплавающих птиц типа уток. Они могут переносить серьезные инфекции.