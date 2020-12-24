Атаки бродячих собак участились в России. Кинологи рассказали, как избежать нападения и спастись

За последнюю неделю в России участились нападения бродячих собак. В Красноярске, Ростове-на-Дону и Улан-Удэ своры набрасывались на детей. А в Ухте загрызли женщину. Чтобы не пострадать, проще всего обходить места, где обитают дикие собаки. Но если нападение неизбежно, следует искать укрытие, отвлекать или отпугивать животных и биться за свою жизнь.

В Красноярске сотрудница дома ребенка отбила девятилетнюю девочку от своры собак во дворе школы №31. Женщина услышала крики о помощи и спасла ученицу. Буквально накануне похожая история произошла в Улан-Удэ. Там дикие псы серьезно искусали девушку в микрорайоне Забайкальский. Чуть позже та же свора накинулась на мальчика, но ему удалось спастись.

В Саратове из-за нападения собак возбудили дело о халатности. За последнюю неделю в Ростове-на-Дону, сообщало издание RostovGazeta, стая бродячих животных накинулась на школьницу. Нападения происходили в Нальчике и Смоленске. А в Ухте загрызли женщину и едва не растерзали ее мужа.

Планировать маршрут

Места, где обитают бродячие собаки, лучше обходить, особенно детям, сообщил «360» Алексей Карачевцев, замначальника отдела специальных кинологических работ управления Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Нередко животные ведут себя агрессивно, защищая территорию, потомство или во время «собачьей свадьбы».

«Желательно выбирать маршруты, которые не проходят мимо постоянных лежек и так называемых кормовых баз. Есть люди, которые кормят собак, позволяя стае существовать. Через какое-то время собаки начинают считать такие места своей законной территорией. Надо избегать таких мест — строек, гаражей, заброшенных строений, пустырей, окраин железнодорожных станций, лесопарков», — рассказал «360» президент региональной общественной организации «Кинология XXI век» Константин Карапетьянц.

Отвлечь или спрятаться

От собак нельзя убегать, напомнил Карачевцев, они воспринимают это как слабость и будут стараться добить. Это правило знают все, но в панике многие поступают по-другому. Не стоит смотреть животному в глаза — это повысит его агрессию. Иногда помогает на некоторое время остановиться и замереть — животные теряют интерес. А при наличии съестного можно попробовать бросить им для отвлечения.

«Если кто-то постоянно ходит по какому-то маршруту и знает, что собаки могут появиться, нужно с собой [носить] какой-то сухой корм или самые дешевые сосиски, порезанные на несколько частей, которые просто собак отвлекут, позволят перевести внимание с вас как с объекта для нападения на пищу», — согласен Карапетьянц.

Необходимо бросить еду на землю, а потом спокойно, не проявляя беспокойства, пройти мимо. И ни в коем случае не двигаться в сторону щенков. Но если нападение уже неизбежно, нужно не мешкая забраться повыше — на дерево, забор или крышу авто.

Напугать в ответ

Можно попробовать громко и уверенно скомандовать: «Фу!» Потерявшиеся или выброшенные питомцы, как правило, это слово знают и могут остановиться. Да и бродячие, как ни странно, на него реагируют. Кроме того, бездомные животные боятся громких звуков и ответной агрессии, отметил Карачевцев. Поэтому можно попробовать сделать резкий выпад в сторону вожака своры и изо всех сил закричать.

«Можно взять в руки камень или палку. Часто собаки этого пугаются и отбегают. Они знают и понимают, что это оружие, и стараются избежать конфликта», — добавил Карачевцев.

К слову, бешеных или бойцовских собак запугать не получится, поэтому от них можно только спрятаться. Если нападения избежать не удалось, останется только закрывать жизненно важные органы и шею и отбиваться.

О скором нападении, по словам Карапетьянца, свидетельствуют лай, сбор собак в одном месте. Хвосты у таких животных напряжены, подняты вверх, а взгляды устремлены на человека. Тогда нужно громко звать на помощь, экстренно искать убежище или хотя бы прислониться спиной к стене, чтобы избежать нападения сзади.

«Если в руках есть какие-то сумки, зонты — выставите их вперед, чтобы на них пришлись первые попытки укусить. Если есть верхняя одежда, [ее нужно] снять, чтобы намотать на руку, или перед собой расположить, чтобы исключить непосредственный контакт с телом. И громко кричать. С одной стороны, крик привлекает животных, с другой, может испугать», — пояснил Карапетьянц.

Помощь смартфона

Сейчас в смартфонах есть много программ для отпугивания собак ультразвуком. Не все из них эффективны, но некоторые помогают. В магазинах можно найти шумовые и перцовые баллончики-антидоги. Взрослым можно приобрести специальный электрошокер, посоветовал Карачевцев.

«Иногда шокер помогает, даже электрический для самообороны. Когда раздается треск, собаки на него почему-то отрицательно реагируют и побаиваются. Но не всегда в нападающую собаку можно шокером попасть. Помогает громкий звук из стартового пистолета», — заключил Карапетьянц.