Атака на детей. Волну ложных минирований связали с переговорами в Женеве

Волна ложных сообщений о минировании накрыла несколько городов России. Из-за них приходится эвакуировать людей и тщательно проверять здания. Специалисты уверены, что отправители сообщений находятся за рубежом и пытаются таким образом дестабилизировать обстановку в России.

В Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали учеников более 150 школ. Всего в городе их 163. Школы в городе эвакуируют уже третий день подряд. Сообщение о минировании получило и региональное управление ФСБ.

Сигналы о минировании поступали утром на официальную почту школ. Не успел пройти первый урок, как детей попросили срочно собрать вещи и пойти домой. Администрации школ также сообщили родителям об эвакуации.

Кроме школ, письмо с угрозами обнаружили в Уральском госуниверситете путей сообщения, Горном университете, Екатеринбургском театральном институте, Уральском архитектурно-художественном госуниверситете и в консерватории имени Мусоргского, написал ТАСС.

Похожая ситуация произошла в Новосибирске. В городе эвакуировали 12 судов из-за анонимных сообщений о взрывных устройствах. Из зданий налоговой инспекции и ФСИН также вывели сотрудников, но взрывчатку не обнаружили, написал Znak.com.

До этого волна ложных сообщений о минировании накрыла Москву и Санкт-Петербург. В столице 11 ноября в правоохранительные органы поступили сообщения о бомбах почти в 600 объектах. Среди них были здания ФСИН, суды, прокуратура, магазины, школы и склады, писал «Интерфакс».

В Санкт-Петербурге в среду суды, здания ФСИН, магазины, склады и офисы X5 Retail Group получили сообщения о минировании, написало РИА ФАН со ссылкой на источник. Из здания ФСИН эвакуировали 122 человека и не нашли взрывчатки в ходе осмотра. Проверку также провели в 23 зданиях районных судов Северной столицы и в 423 помещениях X5 Retail Group.

Кто стоит за сообщениями о минировании

ФСБ Екатеринбурга рассказала, что по каждому сообщению об угрозе проводится проверка. По мнению силовиков, чаще всего сообщения отправляют с устройств с измененным IP-адресом. Министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов рассказал, что при поступлении сообщения о минировании детей выводят на улицу, следят за тем, чтобы все были одеты, и чаще всего отправляют домой. Если сообщения пришли до начала учебного дня, то школьников оставляют дома и дают задание.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов связал сообщения о минировании с вмешательством извне. По его словам, в городе за последние несколько лет уже не раз сталкивались с такой ситуацией.

Криминалист Михаил Игнатов объяснил «360», что за такими сообщениями могут стоять душевнобольные люди, которые во время обострений начинают звонить с домашнего телефона и говорить о минировании вокзала или же магазина. Но чаще — здесь он согласен с Орловым — ложные сообщения идут извне.

«В основном звонки идут из-за рубежа. В первую очередь они, как и мошеннические звонки, с Украины. Они абсолютно неуязвимы, поскольку звонок поступил и не имеет обратной связи. Их очень сложно определить. И даже если это получится, то нельзя будет привлечь злоумышленника к ответственности, потому что с Украины никто их не передаст», — рассказал Игнатов.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер подтвердил, что звонки о ложном минировании являются не хулиганством, а формой гибридной войны в свете последних событий. Специалист напомнил о переговорах России и США в Женеве и беспорядках в Казахстане. По его мнению, после этого последовал новый виток наращивания напряженности в различных регионах России.

Наказание для злоумышленников

Если же правоохранительным органам удалось определить источник угрозы и найти злоумышленника, то ему грозит строгое наказание. Иосиф Линдер напомнил, что сообщения о ложном минировании подпадают под законодательство о противодействии терроризму и экстремизму.

«Наказание по таким законам практически во всех странах строгое. Это либо очень большие сроки заключения, либо высшая мера или пожизненное заключение за угрозу теракта», — отметил Линдер.

Против злоумышленников возбуждают уголовное дело по статье 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальный срок по ней — заключение до 10 лет. В прошлом году житель Коми получил четыре года и 10 месяцев колонии строгого режима за фальшивые сообщения о минировании. С июля по октябрь 2020 года мужчина отправлял на электронную почту аэропорта в Хабаровске сообщения об угрозе взрыва. Каждый раз приходилось задерживать рейсы и выводить людей из здания.

Летом прошлого года наказание получил мужчина из Коврова. Пьяный злоумышленник сообщил ложную информацию о взрывном устройстве в общежитии транспортного колледжа. В результате его приговорили к трем годам условного срока с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Пьяный мужчина сообщил экстренным службам о планируемом взрыве на проспекте Авиаконструкторов. В итоге злоумышленник получил год тюрьмы.