Атака без поворота. Российский бомбардировщик научили стрелять назад

Российский Ту-160М стал первым в мире самолетом с ракетами обратного старта. Бомбардировщик может поражать цели, находящиеся позади него. Эксперты уверены, что остальным странам еще несколько лет не приблизиться к таким технологиям.

На российском бомбардировщике Ту-160М установили уникальные ракеты обратного старта. С помощью радиолокационной системы пилоты смогут отслеживать и поражать цели, находящиеся позади бомбардировщика. Испытания провели на Казанском авиационном аэродроме. Летчики поднялись на высоту 600 метров, полет длился около получаса.

Основой для Ту-160М послужил самый крупный и мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет Ту-160. На нем установлено 46 мировых рекордов. Рекордсмену посвящены монета номиналом один рубль в серии «История русской авиации» Банка России и лимитированная серия часов.

Источник фото: wikipedia.org

«Белый лебедь», как прозвали его летчики, имеет наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Это также самый скоростной бомбардировщик из находящихся на вооружении. Ту-160М начали изготавливать в России по указу президента Владимира Путина. Первый полет состоялся в 2020 году.

Ракеты для воздушного боя

Военный и политический аналитик Константин Сивков пояснил «360», что в нынешних условиях воздушного боя стрельба по самолетам может вестись с разных направлений — это зависит от возможностей противника. Высокоманевренный истребитель может легко выйти из зоны обстрела, развернуться и атаковать.

«Тяжелый бомбардировщик не имеет такой возможности, потому что он обладает низкими характеристиками по маневренности. Поэтому он должен иметь возможность применить бортовое оружие. И вот впервые в мире наш самолет получит возможность применить оружие по атакующему сзади противнику», — сказал Константин Сивков.

Он уточнил, что эти ракеты не предназначены для нанесения ударов по наземным целям. Боеголовки нужны исключительно для воздушного боя: ими можно уничтожить вражеский самолет или ракету противника, которые оснащены инфракрасными датчиками самонаведения и нацелены на хвост самолета.

США отстали минимум на шесть лет

Константин Сивков подчеркнул, что вооружение Ту-160М дает уникальные возможности по обороне самолета. Аналитик процитировал военного обозревателя США Брента Иствуда, который написал: «Если русские договорятся, они смогут производить супероружие, которого нигде и ни у кого в мире не появится».

«Вот как раз этот самолет и относится к этому супероружию. Мы сделали „Цирконы“, которые уже принимаются на вооружение. Уже давно стоит на вооружении ракета Х-32 — она тоже гиперзвуковая, воздушного базирования и запускается с самолета Ту-22М3. Уже полк самолетов оснащен гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами „Кинжал“», — перечислил Константин Сивков.

Стрелять по морским целям, в том числе и подвижным, с гиперзвуковой скоростью пока умеют только в России. По словам аналитика, США отстали как минимум на шесть лет и в ближайшей перспективе такого оружия у них не появится — нет ни материалов, ни технологий для этого. Поэтому им остается только писать про супероружие русских.

Константин Сивков пояснил, что на Ту-160М не применили технологии снижения заметности, потому что они нужны только для преодоления мощной противовоздушной обороны. Но если на бомбардировщике будет висеть ракета Х-101 задней стрельбы, дальность которой 5500 километров, о ПВО речи уже не идет — самолет может просто не приближаться к зоне его действия.

Аналитик добавил, что в любом случае бомбардировщик со стелс-технологией все равно будет серьезно фонить просто потому, что он по размеру очень большой. Его все равно увидят, поэтому не стоит даже пытаться делать его невидимым.

Самолеты не стареют

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов рассказал «360», что сам по себе Ту-160М не сильно отличается от своего предшественника. При этом назвать воздушное судно устаревшим нельзя: там установлены современная система управления, новые приборы и электроника.

«Это просто глубоко модернизированный самолет, который отвечает современным требованиям безопасности, управления и прочим параметрам. Самолеты не стареют, за время своей технической жизни они постоянно совершенствуются и обновляются. Это происходит и в гражданской, и в военной авиации», — отметил Владимир Орлов.

Он пояснил, что Ту-160 — платформа, на которой размещается определенное вооружение. Там изначально оставили большой запас для модернизации. Когда появились новые технологии, на борту установили современное оборудование: цифровые кабины управления, системы управления вооружением и средства связи.

«Новый функционал позволяет самолету оставаться все таким же могущественным в плане применения своего ракетного вооружения. Поэтому Ту-160 еще долгое время будет находиться на вооружении и по праву может считаться достаточно современным компонентом российской ядерной триады», — подчеркнул Владимир Орлов.