Кого ждет любовь, а кому достанутся деньги? Астропрогноз для всех знаков зодиака на 2022 год

Астрономический год уже начался, когда в день весеннего равноденствия Солнце вошло в созвездие Овен. Поэтому специалисты скорректировали свои прогнозы для всех знаков зодиака на 2022 год. О том, что изменится в жизни и чего ждать россиянам «360» рассказала астролог Элеонора Гинзбург.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам в этом году необходимо укрепить ресурсную базу, ощутить под ногами надежную почву в виде финансовых активов и сильной энергетики. Все это позволит в дальнейшем сделать важные шаги к своей цели.

В середине года рожденные под этим знаком почувствуют себя более уверенно, и это поможет им подготовиться к решению больших задач. В отношениях с партнерами все будет спокойно, однако сейчас не время для создания прочного семейного гнезда. Работа и карьера в этом году не принесут стрессы, все будет идти на достаточно приемлемом уровне.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Для тельцов 2022 года станет решающим во многих отношениях. Они изменятся сами и новыми станут жизненные обстоятельства. Появятся неведомые раньше силы и способности. И хотя в сфере карьеры и финансов все еще будут ощущаться сложности, это не помешает начать путь в новом направлении.

Не стоит делать акцент на личной жизни и сближении с партнером, сейчас жизнь проверяет тельцов на самостоятельность и умение справляться со всеми трудностями без помощи окружающих.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецов этот год проверит на прочность, устойчивость духовных ценностей, честность и порядочность. Сложно будет первые несколько месяцев. Основная направленность года для рожденных под этим знаком связана с их внутренним миром, психологическим пространством.

Все наиболее важные изменения произойдут в душе, и лишь после того как изменится сами близнецы начнут меняться обстоятельства вокруг них.

Рак (22 июня — 22 июля)

Непростым окажется год для раков. Рожденных под этим знаком ждут испытания на прочность во всем, что они будут пытаться делать самостоятельно. Потребуется выдержка, духовная сила, с помощью которой можно противостоять жизненным обстоятельствам.

Профессиональные дела будут выглядеть весьма неплохо, и возможен определенный карьерный рост, однако в целом на пути встретится много препятствий. Главное все сложности воспринимать спокойно и не гневаться. Тогда все будет складываться само собой наилучшим образом.

Лев (23 июля — 21 августа)

Год будет связан с покорением карьерных высот — возможны самые кардинальные изменения в профессиональном пути. Это основная тема, ради которой можно временно отложить все остальные дела.

Отношения с партнером стабильны, и в целом будет больше позитивных моментов, чем сложностей. Год подходит для получения образования, поездок и путешествий, духовного развития.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Для дев пришла пора расширять горизонты. Хотя время сейчас непростое нужно вырваться из своего привычного мирка и отправиться в далекое путешествие. Год очень важен духовного развития. Это шанс встретить учителя или близкого человека, который станет опорой на долгое время.

Работы будет достаточно, и хотя начало года — не самое удачное время для карьеры, в дальнейшем ситуация улучшится. В личной жизни дев ждет большой успех, встреча со своей половинкой и наилучшее развитие событий в уже существующих отношениях.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Для рожденных под знаком весов — это год постоянных изменений. Стоит привыкнуть к непостоянству внешнего мира, найдя опору в мире внутреннем. Ожидается нестабильна финансовая ситуация, поэтому лучше приспособиться и научиться жить в условиях непредсказуемости.

В сфере карьеры сложились не самые лучшие условия, на которые повлиять не удастся. Наиболее хорошо выглядит все, что связано с личными отношениями, общением с любимыми и детьми — и это поможет сохранить психологический баланс.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам придется налаживать отношения с внешним миром и забыть про индивидуализм и слишком большую независимость. Эти черты характера не принесут пользы дальнейшему развитию. В этом году важно умение сотрудничать и договариваться. В первую очередь это касается близких отношений — они в этом году будут в центре внимания.

Работа и карьера будут сравнительно успешными, а в сфере финансов снизится уровень стресса. Сложности могут поджидать при поисках духовного пути, а также в дальних поездках — без крайней необходимости лучше не путешествовать.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Основная тема года для людей рожденных под этим знаком — интенсивная работа на всех фронтах, которой нужно отдавать все силы. Прятаться от обстоятельств не нужно. Нужно выйти из своего уединения и заняться решением повседневных задач.



Важно уделить внимание здоровью, поставить себе цель поддержать организм по максимуму. В личной жизни могут быть некоторые сложности в начале года, но затем все наладится. Можно планировать крупные начинания, связанные с домашним очагом.

Козерог (23 декабря — 20 января)

Козероги по-прежнему полны энергии и готовы к действию, а этот год очень благоприятен для раскрытия их творческих способностей, поэтому рожденным по этим знакам нужно полностью отдаваться любимым делам.

Впереди общение с интересными людьми, новые знания и идеи. Это поможет скомпенсировать сложности в отношениях с партнером, которые в этом году очень вероятны. В целом серьезных рисков не ожидается, а положительные эмоции от творческой самореализации перевесят любой негатив.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Для водолеев этот год важен для становления личности. Они почувствуют себя более устойчивым, уверенным, способным нести ответственность за все, что происходит в их жизни.

Хотя в карьерных делах намечается естественный спад, бояться этого не стоит — всему свое время, и сейчас важно заняться тылами — домом и семьей. Финансовая ситуация будет успешной, а вот здоровье потребует самого пристального внимания.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Для рыб этот год будет в целом удачным и позитивным. Рожденным по этим знаком удастся утвердить себя во всех начинаниях, реализовать свои таланты и способности, достичь успеха во многом.

В то же время на внутреннем уровне будет идти большая духовная работа, которая приведет к более целостному осознанию себя. Финансовая сфера также будет успешной. Неполадки могут возникнуть на любовном фронте, но справиться с неприятными переживаниями придется самостоятельно.