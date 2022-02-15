Астрономы открыли крупнейшую галактику Алкионей. Она поможет понять строение Вселенной

Астрономы обнаружили новую галактику под названием Алкионей. Она оказалась самой огромной среди тех, что известны ученым. Галактика находится в трех миллиардах световых лет от Земли, а ее длина достигает 16,3 миллиона световых лет. По словам ученых, подобные открытия позволяют лучше понять, как устроена Вселенная.

Новая галактика

Астрономы нашли новую радиогалактику под названием Алкионей. Об этом сообщил Science Alert.

Алкионей — это гигантская радиогалактика, находящаяся примерно в трех миллиардах световых лет от Земли и достигающая в космосе пяти мегапарсеков. Ее длина составляет 16,3 миллиона световых лет, и она представляет собой крупнейшую из известных структур галактического происхождения.

Гигантские радиогалактики — еще одна загадка Вселенной. Они состоят из галактики-хозяина (это скопление звезд, вращающихся вокруг галактического ядра, содержащего сверхмассивную черную дыру), а также исполинских струй и так называемых «лепестков» плазмы, вырывающихся из галактического центра. Эти струи, которые также называют джетами и лепестками, действуют как синхротрон для ускорения электронов, производящих радиоизлучение. Этот процесс превращает такие галактики в источники мощнейшего радиоизлучения.

Ученые предполагают, что джеты образуются от активной сверхмассивной черной дыры в галактическом центре. Подобные струи могут преодолевать огромные расстояния, а затем превращаться в гигантские радиоизлучающие лепестки.

Подобные «лепестки» никого не удивляют, но ученые все еще не могут понять, почему в некоторых галактиках они вырастают до абсолютно гигантских размеров в масштабах мегапарсеков.

Самые экстремальные примеры таких гигантских радиогалактик могут хранить ключ к пониманию того, что движет их ростом. Именно поэтому ученые постарались внимательно изучить этот вопрос и собрать данные о галактике-хозяине Алкионея.

Почему это важно

Ученые обнаружили, что галактика-хозяин Алкионея — это довольно обычная эллиптическая галактика, встроенная в нить космической паутины. Ее масса примерно в 240 миллиардов раз больше массы Солнца, а масса черной дыры, находящейся в ее центре, больше солнечной в 400 миллионов.

Эти оба параметра на самом деле считаются небольшим для возникновения гигантских радиогалактик, что дает некоторые подсказки относительно того, что движет ростом радиолепестков. Ученые предположили, что для выращивания больших радиогалактик не нужны очень массивные галактики или центральные черные дыры. Более того им возможно и высокая радиомощность не нужна.

При этом астрономы отметили, что огромный Алкионей все еще продолжает расти.

Открытие галактик происходит регулярно, но галактики подобные Алкионею вынуждают ученых слегка пересмотреть свои представления о том, как же устроена Вселенная. Вопросы того, как галактики таких размеров возникают и существуют, только начали изучать.

«Это новая эра астрономии по всем направлениям. Новые открытия заставляют нас задуматься о том, а правильно ли мы представляли нашу Вселенную до сих пор», — сказал «360» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров отметил, что подобные открытия помогают определить эволюцию галактик в принципе. Это указывает на то, как они развиваются. Ведь речь идет о мощной галактической структуре, которая произошла из совершенно непримечательной галактики.

«Это можно сравнить с обнаружением переходного звена между обезьяной и человеком в эволюции человека, а это переходное звено между активной галактикой и спокойной вроде той, в которой мы живем. Это небольшой кирпичик в формировании знаний о том, как живут, появляются и развиваются галактики», — отметил он в разговоре с «360».

Понимание мира вокруг нас — это то, что в конечном итоге движет прогрессом. Когда-то Фарадей открыл электромагнитные волны. Когда его спросили о пользе этого открытия для человечества, он уверенно ответил, что пользы в этом нет. Сейчас люди жить не могут без них, поэтому, кто знает, к чему приведет понимание образования этих галактик.