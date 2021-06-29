В России ускорился темп вакцинации, а в числе лидеров находятся Москва и Московская область. Прививаться можно и астматикам, но придется проконсультироваться перед процедурой с врачом и переждать обострение болезни.

Вакцинация от коронавируса идет полным ходом. Рекордсменами по прививкам стали Москва, Московская область, Чеченская Республика и ряд других регионов. Вместе со спросом на препарат растет и количество пунктов вакцинации, а доля привитых пожилых людей — больше 40%.

Медики обычно советуют воздержаться от прививки тем, кто страдает аллергией в тяжелой форме или обострением болезни. Не рекомендуют делать прививку и кормящим женщинам.

Астматикам можно тоже пройти вакцинацию, но для этого нужно соблюсти ряд условий.

Астма и вакцина

Астматикам не советуют вакцинироваться, если они находятся в стадии обострения болезни, если же состояние стабильно, то можно прививаться. Страдающим бронхиальной астмой назначают препараты, которые купируют обострение, и уже после терапии можно идти на прививку.

Врач-пульмонолог Первого МГМУ имени Сеченова Александр Палман объяснил «360», что астма не противопоказание не только к прививке от коронавируса, но и к любой вакцине. По его словам, вакцинацию рекомендуют тем, у кого уже было обострение на фоне респираторной инфекции.

Любая вакцина — это риск, но есть еще риск от болезни. Если он перевешивает, то надо вакцинироваться Александр Палман.

А пульмонолог и профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Карабиненко придерживается иного мнения. По его словам, астма может быть противопоказанием при вакцинации, поскольку это аллергическое заболевание.

«Тут надо подходить индивидуально к каждому астматику. Иммунолог-аллерголог устанавливает вероятные аллергены, которых много в природе. Поэтому решение о вакцинации астматикам нужно принимать только после консультации у врача», — объяснил Карабиненко.

Вопреки ожиданиям астматики легче переносят коронавирус и вакцинацию, по наблюдениям врачей. Александр Палман отметил, что у людей с астмой скорее могут быть аллергические реакции на какую-то традиционную вакцину.

«Это можно ожидать от классических вакцин, которые выращиваются на курином эмбрионе, где может быть примесь белка. В этом смысле вакцины от коронавируса могут быть более безопасны», — рассказал Палман.

Схожую мысль озвучил и пульмонолог Карабиненко. По его словам, имеющиеся четыре вида вакцины не обладают высокой аллергологической способностью.

«Это препараты, которые сделаны на степенях высокой очистки. В них нет белковых продуктов, которые могли бы вызвать аллергию», — объяснил врач.

В качестве вакцины для астматиков врач посоветовал «Спутник V». По его словам, это самая апробированная и универсальная вакцина, хорошо зарекомендовавшая себя не только в стране, но и за рубежом.

Астматикам также советуют в период вакцинации не прекращать принимать препараты, которые используются на постоянной основе.

Терапия при коронавирусе

Если же астматик заболеет ковидом, то должен не прерывать свое лечение. Александр Карабиненко заверил, что для зараженных коронавирусом астматиков нет никаких противопоказаний к ингаляционной терапии.

В некоторых случая лечение для астматиков даже может ускорить выздоровление. Александр Палман напомнил о британском исследовании, согласно которому использование ингалятора от астмы может помочь инфицированным коронавирусом.

«Не исключено, что некоторые противоастматические препараты ускоряют выздоровление. Возможно, что ингаляционные гормоны позволяют быстрее вылечиться», — объяснил врач.