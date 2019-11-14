Кругом виноваты нацисты! Астероид Ультима Туле переименовали в Аррокот

Астероид, известный как Ультима Туле, получил новое, и теперь уже официальное, название —Аррокот. Все дело в том, что прежнее название у некоторых вызывало ассоциации с Туле — одним из названий, которое нацисты дали тому, что, как они считали, было прародиной арийцев.

О том, что новое название было утверждено Центром малых планет, NASA сообщило 12 ноября.

В дословном переводе с латыни Ultima Thule означает «край света» — так во времена античности называли мифический остров, который расположен на краю Земли. Такое неофициальное название астероид получил, потому что был самым дальним объектом Солнечной системы.

Источник фото: NASA

Но практически сразу после открытия многие СМИ начали критиковать название: у многих оно ассоциировалось с нацистской идеологией. Словосочетание Ultima Thule нацисты использовали в качестве названия места происхождения арийцев. Кроме того, в честь него также было названо немецкое оккультное общество Туле, которое внесло значительный вклад в развитие идеологии НСДАП.

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Новое название Аррокот означает на языке одного из индейских племен штата Виргини, поухатанов, «небо». Такое решение принималось с учетом мнений старейшин и представителей этого племени, сказано в заявлении миссии New Horizon.

«Название Аррокот отражает воодушевление от взгляда в небеса, удивление звездам и мирам за пределами нашего собственного. Это желание узнать новое было в сердце нашей миссии, и мы рады быть вместе с племенем поухатанов и населением Мериленда, отмечая это открытие», — пояснил руководитель миссии Алан Штерн.

Первые снимки астероида космический зонд NASA New Horizon прислал на Землю в самые первые часы 2019 года. Маневр зонда вошел в историю как самый дальний пролет рукотворного аппарата мимо космического тела — он был совершен в так называемом Поясе Койпера, который лежит далеко за орбитой Плутона.

По снимкам, присланным на Землю, можно увидеть, что космическое тело состоит из двух долей. Внешне оно имеет схожесть с кеглей для боулинга, но, как говорят ученые, это нередко встречается у астероидов. Предположительно, такая замысловатая форма могла получиться благодаря взаимному притяжению и слипанию двух астероидов, которые до этого были отдельными телами.

Астероид, теперь уже с официальным названием Аррокот, находится на расстоянии 6,4 миллиарда километров от Земли, радиосигнал от космического тела идет шесть часов восемь минут.