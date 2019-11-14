Кругом виноваты нацисты! Астероид Ультима Туле переименовали в Аррокот
О том, что новое название было утверждено Центром малых планет, NASA сообщило 12 ноября.
В дословном переводе с латыни Ultima Thule означает «край света» — так во времена античности называли мифический остров, который расположен на краю Земли. Такое неофициальное название астероид получил, потому что был самым дальним объектом Солнечной системы.
Но практически сразу после открытия многие СМИ начали критиковать название: у многих оно ассоциировалось с нацистской идеологией. Словосочетание Ultima Thule нацисты использовали в качестве названия места происхождения арийцев. Кроме того, в честь него также было названо немецкое оккультное общество Туле, которое внесло значительный вклад в развитие идеологии НСДАП.
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Новое название Аррокот означает на языке одного из индейских племен штата Виргини, поухатанов, «небо». Такое решение принималось с учетом мнений старейшин и представителей этого племени, сказано в заявлении миссии New Horizon.
«Название Аррокот отражает воодушевление от взгляда в небеса, удивление звездам и мирам за пределами нашего собственного. Это желание узнать новое было в сердце нашей миссии, и мы рады быть вместе с племенем поухатанов и населением Мериленда, отмечая это открытие», — пояснил руководитель миссии Алан Штерн.
Первые снимки астероида космический зонд NASA New Horizon прислал на Землю в самые первые часы 2019 года. Маневр зонда вошел в историю как самый дальний пролет рукотворного аппарата мимо космического тела — он был совершен в так называемом Поясе Койпера, который лежит далеко за орбитой Плутона.
По снимкам, присланным на Землю, можно увидеть, что космическое тело состоит из двух долей. Внешне оно имеет схожесть с кеглей для боулинга, но, как говорят ученые, это нередко встречается у астероидов. Предположительно, такая замысловатая форма могла получиться благодаря взаимному притяжению и слипанию двух астероидов, которые до этого были отдельными телами.
Астероид, теперь уже с официальным названием Аррокот, находится на расстоянии 6,4 миллиарда километров от Земли, радиосигнал от космического тела идет шесть часов восемь минут.