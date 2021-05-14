Эксперты NASA и космических агентств других стран смоделировали приближение к Земле астероида Судного дня. По сценарию, о небесном теле ученые сообщили за полгода до столкновения с планетой. Срок не малый, но во время репетиции выяснилось, что для остановки астероида нужно 10 лет.

Провальные учения

Моделированием астероидной опасности эксперты занялись в апреле. Согласно легенде, приближающийся загадочный астероид увидели в 56 миллионах километров от Земли. Предполагалось, что столкновение произойдет через шесть месяцев.

Такую ситуацию ученые специально придумали, чтобы провести недельные учения. Репетиция должна была помочь американским и другим специалистам научиться реагировать на приближение космического объекта, написал портал ScienceAlert.

По итогам симуляции ученые поняли, что ни одна из существующих технологий не смогла бы остановить приближающийся астероид. Противостоять небесному телу за срок в полгода оказалось просто невозможно. У человечества нет космического корабля, который смог бы за это время долететь до астероида и уничтожить его.

«Это то, что мы называем сценарием краткосрочного предупреждения. По замыслу, это было очень сложно», — отметил сотрудник Центра изучения околоземных объектов NASA Пол Чодас.

По его словам, для остановки астероида потребовалось бы минимум пять лет. При этом астроном из Массачусетского технологического института Ричард Бинзель назвал срок в 10 лет.

«Время — самый ценный товар, который можно пожелать при столкновении с реальной угрозой падения астероидов», — заявил он.

Сейчас большинство опасных небесных тел остаются незамеченными. Это значит, что шансы на их обнаружение за пять или 10 лет до столкновения с Землей уменьшаются. В 2005 году Конгресс США потребовал, чтобы NASA отследило 90% всех сближающихся с Землей объектов размером от 140 метров. Подобные астероиды могут полностью уничтожить город размером с Нью-Йорк. Но пока NASA удалось найти лишь 40% небесных тел.

«Это означает, что на данный момент мы полагаемся на удачу, которая защитит нас от крупных столкновений с астероидами. Но удача — это не план», — заключил Бинзель.

«Знай своего врага»

Во время моделирования ученые даже за неделю до предполагаемого столкновения не знали размеры астероида.

«Мы не знали, был ли объект 35 метров в поперечнике или 500 метров. А это имеет очень большое значение», — подчеркнула исследователь из Института планетологии Сара Соннетт.

Астероид длиной 35 метров может взорваться в атмосфере и вызвать ударную волну. Если в планету врежется 500-метровый астероид, то в пыль превратится целый город, а вокруг пострадает территория размером с Францию.

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Таким образом, важнейшая часть предотвращения столкновения — как можно больше узнать об объекте. Необходимо собрать информацию о размере, орбите вокруг Солнца и составе астероида.

«Чтобы узнать врага, нужно время», — отметил Бинзель.

Три способа защиты

В арсенале NASA есть три основных способа защиты от астероидов. Первый — сделать взрыв возле приближающегося астероида, чтобы разбить его на более мелкие и менее опасные куски. Второй — запустить лазеры, которые могут нагреть и испарить космический камень для изменения его траектории. Третий — отправить космический корабль, чтобы он врезался в астероид и сбил его с пути.

Эксперты собираются протестировать последний способ. Для этого осенью 2022 года NASA отправит зонд к астероиду Диморфос. При этом Чодас пояснил, что на реализацию такого метода защиты потребуются годы.

«Как правило, это длительный, многолетний процесс от предложения до фактического наличия космического корабля на ракете-носителе. Я не говорю о том, что нужно еще время на полет, чтобы добраться до места назначения и сбить астероид», — сказал он.

После всех действий потребуется год или два года наблюдений. Ученым нужно будет убедиться, что астероид действительно изменил курс. Чодас напомнил, что все эти методы бесполезны, если никто не знает о приближении астероида.

Новый телескоп

Сейчас NASA занимается разработкой телескопа для отслеживания астероидов. Если прибор создадут, то с его помощью можно будет увидеть даже самые тусклые объекты. Миссия NEO Surveyor запустит инфракрасный телескоп на орбиту Земли в 2026 году.

«Если мы сейчас займемся поиском этих объектов и отслеживанием их, зная их орбиты, зная, куда они направятся, а затем определим их размеры, то мы будем в действительно хорошей форме», — подчеркнула Сонет.

При правильной работе телескопа NASA сможет выполнить требование Конгресса. В конце мая агентство оценит, готова ли миссия перейти к следующему этапу. Если все пойдет по плану, то специалисты начнут создавать прототипы, а также аппаратное и программное обеспечение. В противном случае запуск телескопа может быть отложен.