Ассанж может умереть в тюрьме. Как спасти основателя WikiLeaks

Более 60 докторов написали открытое письмо британскому министру внутренних дел, в котором выразили опасения по поводу здоровья Джулиана Ассанжа. Они уверены, что если не оказать срочную помощь основателю WikiLeaks, он может умереть. Если это произойдет, то семья Ассанжа имеет право подать в суд на правительство Великобритании. Можно ли спасти Ассанжа?

Как передает The Guardian, врачи из США, Австралии, Великобритании, Швеции, Италии, Германии, Польши и других стран составили открытое письмо британскому министру внутренних дел Прити Патель. Они предлагают перевести Ассанжа из британской тюрьмы строго режима Белмарш в университетскую больницу.

Нельзя терять ни минуты

Свои оценки доктора основывали на свидетелях выступления Ассанжа в суде 21 октября в Лондоне и на докладе Нилса Мельцера, специального докладчика ООН по пыткам от 1 ноября.

Во время суда, где случилось его первое публичное выступление за шесть месяцев, основатель WikiLeaks казался слабым. Его ответы были сбивчивыми, он с трудом вспомнил дату своего рождения. Ассанж также признался в конце слушания окружному судье Ванессе Барайцер, что не понял происходящего.

«Мы как врачи пишем это открытое письмо, чтобы выразить нашу серьезную обеспокоенность по поводу физического и психического здоровья Джулиана Ассанжа», — гласит заявление медиков.

«Сыну Тэтчер дали эфирное время, а Джулиан Ассанж медленно умирает в тюрьме?! Я надеюсь, существует параллельная вселенная, где дуга правосудия сделал все верно»

Параллельно с этим 48-летний Ассанж борется с заявкой об экстрадиции из Великобритании в США по обвинению, поданному в соответствии с Законом о шпионаже. Он может получить срок до 175 лет в американской тюрьме. Слушание по делу об экстрадиции назначено на февраль 2020 года. Медики убеждены, что необходимо провести срочное и надлежащее медицинское обследование психологического и физического состояния здоровья основателя WikiLeaks, иначе он умрет.

Шанс на спасение есть

По словам юриста из Великобритании Александра Меркуриса, происходящее с Ассанжем просто неприемлемо. Человека в таком состоянии нельзя проводить через юридические или криминальные процедуры. И его нужно срочно перевезти в охраняемое медицинское учреждение.

Ситуация усугубляется тем, что заключенного держат в одиночной камере и жестко ограничивают в контактах с миром. Как считает эксперт, все эти обстоятельства являются прямым нарушением прав Ассанжа. Собеседник «360» вспоминает аналогичную ситуацию, которая происходила на Украине. Когда Юлию Тимошенко посадили в тюрьму, у нее начались проблемы со здоровьем. Из-за этого на Западе проводили огромную кампанию о том, что ее обязательно нужно отправить на лечение в Германию.

«Люди говорили, что держать Тимошенко в таком состоянии в тюрьме — это нарушение ее прав. Запад тогда выбрал такую позицию. По сути Ассанж сейчас в схожей ситуации», — подмечает юрист.

Чтобы помочь основателю WikiLeaks, его адвокаты могут обратиться в Верховный суд. Отправят запрос на пересмотр дела с просьбой о переводе в медицинское учреждение. Акцент сделают на то, что нахождение в тюрьме без надлежащей врачебной помощи нарушает права Джулиана Ассанжа.

Как рассказывает Меркурис, Верховный суд может отказаться рассматривать заявку, но скорее всего так делать не будет. Он даже может вступиться за Ассанжа, но правительство определенно попытается оказать этому сильное сопротивление.

Собеседник «360» верит — австралийцу еще можно помочь.

Медицинское сообщество выступило с очень сильной поддержкой Ассанжа. И это имеет определенный вес. Данное письмо оказывает давление на правительство. За ним могут последовать юридические ходы от адвокатов Ассанжа и международное давление Александр Меркуриса юрист из Великобритании

Если же помочь не получится и Ассанж, которого все боятся, умрет, правительство столкнется с проблемами. Поскольку представители и близкие основателя WikiLeaks имеют полное право пойти в Верховный суд и заполнить заявление против правительства.