Аспирин против депрессии. Ученые из Китая сделали сомнительное открытие

Группа ученых из Китая выяснила, что дешевые противовоспалительные препараты помогают при лечении депрессии. Вот только радоваться рано — одним аспирином или ибупрофеном болезнь не вылечить.

Ученые из Хуачжунскго университета науки и технологии провели исследование и выяснили, что прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) помогает при депрессии. Их работа опубликована в Журнале неврологии, нейрохирургии и психиатрии (BMJ Journals).

Авторы проанализировали 26 предыдущих исследований. Пациенты вместе с антидепрессантами принимали плацебо, статины — для снижения уровня холестерина, омега-3, НПВП, таблетки от муковисцидоза, модафинил для лечения нарушений сна и другие препараты. Результаты показали, что эти лекарства в среднем на 52% эффективнее при уменьшении общих симптомов депрессии и на 79% эффективнее в их устранении, чем плацебо.

Во всех 26 исследованиях результаты по противовоспалительным препаратам, которые принимали вместе с модафинилом и препаратом от муковисцидоза, были на 79% лучше, чем у плацебо, при лечении депрессии. А курс этих лекарств 6-12 недель помог вдвое ослабить симптомы депрессии. Но женщинам прием НПВП не помогает, вероятнее всего, из-за женских гормонов.

Правда, в рассмотренных исследованиях использовали не аспирин и ибупрофен, а целекоксиб — болеутоляющее средство для страдающих артритом, тоже один из видов НПВП. В любом случае длительный прием противовоспалительных негативно влиял на кишечник некоторых респондентов.

Старый подход

В последнее время медики все чаще говорят, что иногда депрессию может спровоцировать воспаление из-за стрессов, алкоголя, курения, плохой экологии или питания. Уменьшая воспаление, можно если не вылечить, то ослабить депрессию. Такое открытие сделали ученые Кембриджского университета еще в 2014 году. Они же спустя пять лет высоко оценили труд китайских коллег.

«Работа должна стимулировать на новые исследования в этом направлении. Это могло бы помочь тем, кто уже принимает антидепрессанты и получает от них ограниченную пользу», — заявил Тhе Dаilу Маil завкафедрой психиатрии Кембриджского университета Эд Буллмор.

В психиатрии существует такое понятие, как коморбидность расстройств — когда два расстройства сочетаются и сосуществуют друг с другом. Например, рак сопровождается депрессией — и онкобольным назначают антидепрессанты. Психиатр и психотерапевт Евгений Фомин объяснил «360», что при воспалении у человека возникает дискомфорт: отеки, боли, может быть бессонница. А при хроническом воспалении у человека может развиться тревожно-депрессивное состояние.

«В этом случае применение НПВП оправданно для того, чтобы снять физический дискомфорт, а антидепрессантами нивелировать эмоциональную составляющую проблемы. И это не является каким-то открытием. Это подход, который давно практикуют», — сказал он.

Врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова пояснила, что сам по себе воспалительный процесс депрессию не провоцирует. Но внутри клеток может возникнуть «окислительный стресс». Это изменения на уровне ДНК, сходные с воспалением. Они бывают у пациентов с тяжелыми мутагенными депрессиями и психозами. Но от двух таблеток аспирина он не пройдет.

Не замена антидепрессантам

Фомин подчеркнул, что не стоит вместо прописанных врачом антидепрессантов покупать дешевый ибупрофен. НПВП прописывают только при воспалении, они имеют ряд побочных эффектов. Например, действуют на рецепторы желудочно-кишечного тракта, провоцируя появление гастрита или язвы. Поэтому долго их принимать или комбинировать формы препаратов нельзя.

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«Лечить депрессию только противовоспалительными препаратами категорически нельзя. У человека просто начнутся проблемы с ЖКТ. Они применяются только при лечении депрессии, отягощенной соматическими и физическими проблемами в виде воспалительных нарушений: отеков или болей», — заявил он.

Жесткова также уверена, что длительный прием аспирина и ибупрофена, в отличие от антидепрессантов, скорее навредит, чем поможет. Первый разжижает кровь, второй сильно сажает желудок.

Губительное самолечение

Фомин убежден, что ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться вылечить депрессию. Во-первых, серьезные психотропные лекарства продают только по рецептам. Во-вторых, многие рекламируемые препараты от депрессии не всегда способны помочь с ней справиться. Занимаясь самолечением, нередко человек фактически не лечится. В итоге «срастается» с расстройством и привыкает в нем жить. Из-за вечной подавленности и негатива его начинают преследовать неудачи как на работе, так и в личной жизни.

Жесткова тоже категорически не рекомендовала заниматься самолечением, заподозрив у себя депрессию. Причин для ее возникновения множество, и иногда вылечиться можно психотерапевтическими методами.

«Иногда кажется, что есть депрессия, но это сниженное настроение, вызванное внешней причиной, какими-то жизненными обстоятельствами. Антидепрессанты можно пить вечно, если ситуация не меняется. Иногда депрессия — симптом более тяжелого заболевания, и тогда прием антидепрессантов тоже не играет никакой роли», — заключила она.