«Папина дочка» Лиза Арзамасова вышла замуж за Илью Авербуха. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, им желают счастья

Актриса Лиза Арзамасова и хореограф и фигурист Илья Авербух сыграли свадьбу. Свои отношения пара долго скрывала, но еще в сентябре 2020 года они пришли в Ивану Урганту на его вечернее шоу и рассказали о семейной идиллии. В соцсетях тем временем вспоминают и прошлые отношения молодых.

СМИ и соцсети активно обсуждают свадьбу 25-летней актрисы Елизаветы Арзамасовой, ставшей известной после роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки», и 47-летнего фигуриста и хореографа Ильи Авербуха. О бракосочетании они рассказали в Instagram, приложив видеозапись из ЗАГСа.

Сын Ильи Авербуха от первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой, 16-летний Мартин, ответил на такую же публикацию видео со свадьбы отца поздравлениями.

«Папа, рад за тебя и за нас, счастья!!!» — написал он.

Большая часть поклонников обрадовалась такой новости, хвалила молодоженов и восхищалась тем, как они, интеллигентные, чуткие и красивые, друг другу подходят. Нашлись, конечно, и злые языки. Одних смутила 20-летняя разница в возрасте, других то, что на свадьбе Лиза Арзамасова была не в пышном свадебном платье, а в элегантном серо-голубом, без фаты, а Авербух — в футболке, пиджаке и штанах, а не в торжественном костюме.

Кто-то говорил о том, что жених пожалел денег на свадьбу, но другие уверены, что любви просто не нужны пафос и фанфары. В любом случае позитивных комментариев с пожеланиями долгих и счастливых лет совместной жизни было значительно больше.

Бурно отреагировал на новость о свадьбе фигурист Алексей Ягудин, он даже сделал на своей странице отдельный пост, посвященный этому бракосочетанию, и предсказал паре скорое рождение общего ребенка.

«А такое было спокойное воскресенье — и на тебе. Самое яркое событие 2020 года, просто огонь. А вы не тик-ток снимаете? Еще я слышал, что маршрут построен, значит, следующая станция — роддом. Короче, главное — держитесь за руки», — написал он.

До этого пара долго скрывала свои отношения. Выяснилось все только после того, как папарацци засняли их на летней веранде: звезды держались за руки. После этого Авербух объяснял, что просто не хотел делать из их отношений шоу, поэтому и не предавал их огласке.

Предыстория

Познакомились Авербух и Арзамасова еще 10 лет назад, когда она 16-летней девочкой пришла на «Ледниковый период». Но тогда никто не мог и подумать, что они станут парой.

Лиза Арзамасова удивила своих поклонников любовью к Авербуху. До этого ей приписывали отношения с двумя другими мужчинами. Первым был коллега по съемкам «Папиных дочек» Филипп Бледный, сыгравший роль Веника.

Арзамасова и Бледный часто появлялись на публике вместе и вместе играли в спектакле «Ромео и Джульетта», а однажды Бледный по дружбе снялся в музыкальном клипе Лизы. Поэтому поклонникам хотелось видеть их парой. Однако сами актеры во всех интервью отрицали, что встречаются.

Следующим «женихом» Арзамасовой фанаты сделали Максима Колосова. Разница в возрасте у актеров была 15 лет. Но уверенности поклонников не было предела, ведь пара часто светилась на людях. Актриса опять отрицала, что у них есть романтические отношения.

Тогда пресса и фанаты переключились на старшего сына певца Олега Газманова Родиона. Молодые люди даже ездили вместе отдыхать за границу, но сообщать подробности личной жизни отказывались. Сейчас все еще доподлинно не известно, встречалась ли Арзамасова с кем-то всерьез — девушка очень ревностно оберегает свою личную жизнь.