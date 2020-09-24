Оперный певец Вячеслав Войнаровский скончался в Москве в возрасте 74 лет. По словам коллег и друзей, он был человеком-феерией, не только талантливейшим исполнителем, но и удивительно ярким актером. Благодаря чему ему удавалась каждая, даже незначительная роль.

Более 45 лет своей жизни Вячеслав Войнаровский отдал Музыкальному театру имени Станиславского и Немировича-Данченко, сообщается на странице учреждения в Facebook. Исполнял партии Шуйского в «Борисе Годунове», Труффальдино в «Любви к трем апельсинам», царя Менелая в «Прекрасной Елене» и другие.

По словам сына артиста Игоря Войнаровского, точную причину смерти им пока не сообщили. Родственники считают, что у исполнителя не было коронавируса, но имелись проблемы с поджелудочной железой и кишечником.

Певец по жизни

Оперный певец, баритон Большого театра Борис Стаценко был близким другом Вячеслава Войнаровского. Довелось им и вместе поработать на сцене. В опере «Война и мир» Войнаровский исполнял партию французского повара, а Стаценко — Наполеона.

«Это талантливейший человек, с юмором необычайным. Я в своей жизни встречал всего пару человек, у кого был такой потрясающий юмор, причем, не злой, а добрый. Это редко бывает. От Славы я никогда не слышал плохих слов о его или о своих коллегах. Он всегда был добр ко всем», — добавил Стаценко.

Помимо исполнительского таланта Войнаровский обладал отменными актерскими способностями. Поэтому ему удавались все, даже самые небольшие роли. Каждое слово, отметил Стаценко, он наполнял красками и добротой.

«Бывают актеры просто потому, что они выучились на актеров. А бывают актеры и певцы по жизни. Слава был - по жизни. Ему не нужно было придумывать роль, он сразу ее делал. Это было феноменально. Когда мы пели с ним „Огненный ангел“, он этого Мефистофеля делал так, что просто заглядишься. Каждое слово было так ярко выписано…» — заключил исполнитель.

Человек-феерия

Войнаровский был человеком-праздником, человеком-феерией, сообщил «360» солист оперной труппы Большого театра Марат Гали. Каждое общение с ним доставляло радость окружающим.

«Невероятный позитив, который этот человек распространял в любые моменты жизни, настолько [нас] поддерживал! И феноменальное чувство юмора, чувство такта, озорничество…», — вспоминает Гали.

Войнаровский обладал удивительной актерской энергетикой. Мало кому удавалось повторить образы, которые он представлял на сцене. Каждый выход он перетягивал на себя внимание зрителей.

«Я уже не говорю о том, как у нас всех болели животы, когда он входил в раж и начинал рассказывать анекдоты. Это недостижимо. Это верх артистизма, верх мастерства и верх актерских способностей. При том, что он был серьезным знатоком оперы и оперетты, обладал большим голосом. А его работа со словом — феноменальна. Это тяжелейшая утрата», — рассказал Гали.

Фантастическая душа

Вячеслав Войнаровский родился 8 февраля 1946 года в Хабаровске. После окончания ГИТИСа выступал на сцене Саратовского областного театра оперетты. В 1972 году перешел в Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. В качестве приглашенного солиста выступал в Большом театре.

Исполнитель поработал и на телевидении — участвовал в передачах «Кривое зеркало» и «Петросян-Шоу». За свою жизнь Войнаровский снялся в двух с лишним десятках фильмах. В том числе, всенародно любимых лентах «Гараж», «12 стульев», «Три богатыря» и других.

Театральные коллеги запомнили его интеллигентным артистом старой школы, которого окружающие любили и уважали.

«Сегодня безумно трагичный день. <…> Не стало совершенно фантастического человека. Он был не просто гениальным певцом и феноменальным артистом. Он обладал неимоверным талантом дружбы, был фантастической души человек», — подчеркнул главный дирижер Музыкального театра Феликс Коробов.