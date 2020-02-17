Армянские националисты начали борьбу за чистоту нации в Москве. Первой пострадала девушка

Источник фото: vk.com/public190334370

Обучение морали

По социальным сетям разошлось видео, снятое в McDonald’s торгово-развлекательного центра «Саларис» на Киевском шоссе. Снимал все происходящее сторонник AspeT. Он подошел к девушке с молодым человеком.

Сначала автор видео поинтересовался сколько лет молодым людям. После этого он стал требовать у девушки телефон ее родителей, так как она — армянка, значит не должна встречаться с юношей в открытую.

В ответ девушка заявила, что у нее папа — армянин, а мама — русская. Это автора видео довело до срыва. Он начал кидать в собеседницу пустым пакетом сока и орать: «Ты кто такая, чтобы себя армянкой называть? Ты — мусор. Ты — позор нации, а не армянка».

Мужчина потребовал, чтобы девушка больше не называла себя армянкой и пояснил, что она может причислять себя к любой другой нации. Это видео автор выложил группе AspeT во «ВКонтакте». Она закрыта для посторонних, но пользователь сайта Pikabu под ником Tigranchick выложил скриншоты комментариев, где пользователи обсудили увиденное.

Источник фото: pikabu.ru

Источник фото: pikabu.ru

Источник фото: pikabu.ru

В группе состоит чуть более двух тысяч участников. В основном это мужчины. Это вполне объяснимо, так как в правилах группы говорится, что женщины не могут оставлять комментарии к записям в группе.

Кроме того, участникам запрещено выражаться неприличными словами, оскорблять христианство и призывать к противозаконным действиям, экстремизму и расправе. Как эти правила соблюдаются участниками сообщества можно увидеть выше.

При этом AspeT особо подчеркивает, что не является экстремистским сообществом и не имеет никакого отношения к тем, кто призывает к противозаконным действиям.

Издание Readovka на своей странице во «Вконтакте» опубликовало дополненное видео. В начале девушка на нем просит прощения у армянского народа за свое непристойное поведение, за опозоренную честь нации и за то, что ложно называла себя армянкой. Съемка не позволяет с полной уверенностью сказать, что на кадрах из McDonald’s и на этом видео героиня одна и та же.

По данным издания, участники новой группировки AspeT пока ограничиваются только травлей Сети. Повод для того, чтобы навлечь на себя гнев участников группировки специально искать не надо. Они всегда найдут до чего докопаться: внешний вид, неправильная личная жизнь или непристойный внешний вид.

Между тем на «Дваче» уже раскрыли личность вероятного автора видео. Им, по мнению пользователей сайта, оказался 25-летний Адам А.. На момент написания материала он уже удалил свою страницу из «ВКонтакте».

Воинствующее морализаторство

Несмотря на новости про «В.Б.О.Н.» и AspeT, никакого роста националистических настроений среди молодежи нет. Несмотря на то, что в последние два года социологи фиксируют рост, это всего лишь компенсация после существенного падения таких настроений в 2014–2016 годах. Об этом «360» заявил директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский.

«Такого рода активизм, он же не обязательно националистический. Это может быть такое воинствующее морализаторство. Оно может происходить в небольших группах, которые не очень заметны и вовлечено в них не так уж и много народу», — отметил он.

По словам Александра Верховского, правовые механизмы в отношении такого рода активистов работают не очень хорошо. Они внимательно следят за своими действиями и стараются не переходить черту, чтобы не попасть под статью уголовного кодекса. Обычно все это подходит под мелкое хулиганство с оскорблениями.

На вопрос, почему участники таких групп так себя ведут, эксперт не исключил, что речь может идти действительно о защите религиозных или этнических традиций, или же люди просто придерживаются консервативных взглядов. В последнем случае молодежь ничем не отличается от людей старшего поколения. Однако каждый выбирает свой путь, как он будет защищать свои ценности.

«Вопрос в том, будет ли человек активен или просто поворчит. Если он просто ворчит, то никто этого не замечает кроме его ближайших знакомых. А если он решает встать на путь борьбы, то это уже часть активизации общества. Она не всегда проходит в лучшую сторону», — подытожил Александр Верховский.