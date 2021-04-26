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    26 апреля 2021, 20:10

    Резервистов призвали на военные сборы. Это сделает армию сильнее

    Екатерина Андронова, Сабина Абубекирова

    Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы. Он вступил в силу с момента подписания — 26 апреля 2021 года. Военные эксперты рассказали «360», что резервисты — это военнослужащие, ушедшие по долгу службы в запас. А в призыве на сборы нет ничего удивительного. Они проводятся ежегодно для того, чтобы армия имела обученный резерв.

    Резервистов призвали на военные сборы. Это сделает армию сильнее

    Указ был опубликован на сайте правовой информации. По нему правительство РФ и органы исполнительной власти субъектов РФ должны организовать мероприятия для сбора россиян в запасе на военные сборы, а также сами военные сборы.

    Как объяснил военный эксперт Алексей Леонков, резервисты — это военнослужащие, ушедшие в запас по долгу своей службы. Они являются запасом первой категории. Это люди, которых в случае военных действий призывают на военную службу. Их призывают на сборы для того, чтобы они могли ознакомиться с изменениями в воинской службе, вооружениях и военной технике. Они должны пройти соответствующее военное переобучение, чтобы в случае необходимости воспользоваться этими навыками.

    Резервистов призвали на военные сборы. Это сделает армию сильнее | Изображение 1Источник фото: Минобороны России

    Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец отметил, что такие сборы могут длиться от недели до двух месяцев. При этом военнослужащего, находящегося в запасе, в общей сложности могут призывать на сборы только на двенадцать месяцев. Например, за тридцать лет нахождения в запасе его суммарно не могут призвать больше чем на двенадцать месяцев.

    «Когда происходит такого рода подписание указов, обычно формируются центры переобучения. И в каждом военном округе, их у нас четыре, назначаются центры, где из этого конкретного округа собираются резервисты. Еще они собираются в зависимости от рода и видов войск», — рассказал Леонков.

    Баранец добавил, что необходимое количество военнослужащих запаса для проведения сборов, как и их время, определяют Министерство обороны и ФСБ. Обычно призывают от пяти до пятнадцати тысяч человек.

    В самом призыве нет ничего удивительного. Он происходит ежегодно в плановом порядке и не зависит ни от каких внешнеполитических условий. Обычно такой указ всегда выходит в апреле. Единственным исключением был 2020 год, когда из-за пандемии коронавируса сборы перенесли на лето.

    Резервистов призвали на военные сборы. Это сделает армию сильнее | Изображение 2Источник фото: Минобороны России

    При этом, подчеркнул Баранец, этот призыв важен, как и любой другой, потому что каждая уважающая себя армия должна иметь обученный резерв. Это чрезвычайно важно для любой армии, потому что в случае реальной военной угрозы большое количество специалистов выйдет из строя и именно резерв заменит их.

    Люди, находящиеся в запасе, делятся на три категории по возрастам. Первый разряд — это солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 35 лет, младшие офицеры — до 45 лет. Второй разряд — солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 45 лет, младшие офицеры — до 50 лет. Третий разряд — солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 50 лет, младшие офицеры — до 55 лет.