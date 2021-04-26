Резервистов призвали на военные сборы. Это сделает армию сильнее

Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы. Он вступил в силу с момента подписания — 26 апреля 2021 года. Военные эксперты рассказали «360», что резервисты — это военнослужащие, ушедшие по долгу службы в запас. А в призыве на сборы нет ничего удивительного. Они проводятся ежегодно для того, чтобы армия имела обученный резерв.

Указ был опубликован на сайте правовой информации. По нему правительство РФ и органы исполнительной власти субъектов РФ должны организовать мероприятия для сбора россиян в запасе на военные сборы, а также сами военные сборы.

Как объяснил военный эксперт Алексей Леонков, резервисты — это военнослужащие, ушедшие в запас по долгу своей службы. Они являются запасом первой категории. Это люди, которых в случае военных действий призывают на военную службу. Их призывают на сборы для того, чтобы они могли ознакомиться с изменениями в воинской службе, вооружениях и военной технике. Они должны пройти соответствующее военное переобучение, чтобы в случае необходимости воспользоваться этими навыками.

Источник фото: Минобороны России

Военный обозреватель «КП» Виктор Баранец отметил, что такие сборы могут длиться от недели до двух месяцев. При этом военнослужащего, находящегося в запасе, в общей сложности могут призывать на сборы только на двенадцать месяцев. Например, за тридцать лет нахождения в запасе его суммарно не могут призвать больше чем на двенадцать месяцев.

«Когда происходит такого рода подписание указов, обычно формируются центры переобучения. И в каждом военном округе, их у нас четыре, назначаются центры, где из этого конкретного округа собираются резервисты. Еще они собираются в зависимости от рода и видов войск», — рассказал Леонков.

Баранец добавил, что необходимое количество военнослужащих запаса для проведения сборов, как и их время, определяют Министерство обороны и ФСБ. Обычно призывают от пяти до пятнадцати тысяч человек.

В самом призыве нет ничего удивительного. Он происходит ежегодно в плановом порядке и не зависит ни от каких внешнеполитических условий. Обычно такой указ всегда выходит в апреле. Единственным исключением был 2020 год, когда из-за пандемии коронавируса сборы перенесли на лето.

Источник фото: Минобороны России

При этом, подчеркнул Баранец, этот призыв важен, как и любой другой, потому что каждая уважающая себя армия должна иметь обученный резерв. Это чрезвычайно важно для любой армии, потому что в случае реальной военной угрозы большое количество специалистов выйдет из строя и именно резерв заменит их.

Люди, находящиеся в запасе, делятся на три категории по возрастам. Первый разряд — это солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 35 лет, младшие офицеры — до 45 лет. Второй разряд — солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 45 лет, младшие офицеры — до 50 лет. Третий разряд — солдаты, старшины, прапорщики и мичманы — до 50 лет, младшие офицеры — до 55 лет.