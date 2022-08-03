Армия Китая превосходит силы Тайваня. Победить в войне будет легко, но развязывать ее не станут

В последние дни мир замер в ожидании возможного вооруженного противостояния Китая и Тайваня. Причиной стал визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. При любой военной конфронтации вооруженные силы Китая превзойдут армию Тайваня. Материковой части не составит труда победить, при этом эксперты уверены, что никакой полномасштабной войны не будет.

Несопоставимые силы

Китай тратит на оборону больше, чем любая другая страна за исключением США. В 2022 году власти народной республики увеличили военный бюджет на 7,1%. Расходы на национальную оборону составили 1,45 триллиона юаней (более 214 миллиардов долларов).

Руководство Тайваня тоже решило тратить больше денег на оборону острова, но речь там идет о совсем других цифрах. Бюджет составил 471,7 миллиарда тайваньских долларов (более 15 миллиардов долларов).

При вооруженном конфликте Китай может использовать огромный спектр возможностей, от военно-морской мощи до ракетных технологий, самолетов и кибератак. Между двумя сторонами наблюдается огромный дисбаланс. Военная мощь Китая в несколько раз превосходит силы Тайваня.

Всего в китайской армии насчитывается 2,35 миллиона единиц техники и солдат. В тайваньской значение составляет лишь 169 тысяч. Такие цифры привел телеканал BBC со ссылкой на Международный институт стратегических исследований. Если Китай располагает 965 тысячами бойцов наземных войск, то Тайвань — 94 тысячами. Кораблей у Китая 260 тысяч, а у острова всего 40 тысяч. Воздушные силы — 395 тысяч и 35 тысяч человек соответственно. Танков у Китая — 5,4 тысячи, а у Тайваня — 650.

Источник фото: bbc.com

Остров ожидает потенциальное вторжение уже не первый десяток лет. За это время местные власти разработали сложную систему обороны. В случае войны Тайвань применит «стратегию дикобраза», то есть сделает так, чтобы для Китая вторжение стало дорогостоящим и трудным, пояснило издание Deutsche Welle.

Руководство острова запаслось противовоздушным, противотанковым и противокорабельным оружием. На вооружении Тайваня есть беспилотники, мобильные крылатые ракеты береговой обороны (КРБО), быстроходные корабли, ракетные штурмовые катера и истребители.

Как отметил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, остров получил немало военной помощи от стран Запада.

«Нельзя сказать, что он слабо защищен. Просто несопоставимы сами возможности армии материкового Китая и сил самообороны Тайваня. <…> Китай обладает собственным развитым ВПК, производит абсолютно все линейки вооружения, начиная от стрелкового оружия, заканчивая гиперзвуковым оружием, ракетами всех видов и носителей для ядерного оружия», — сказал он в разговоре с «360».

Он добавил, что в неядерных силах Тайвань может посоревноваться с Китаем и попытать некую военную удачу.

Будет ли война?

По мнению Михайлова, если Тайвань решится на активные оборонительные действия, то его промышленный потенциал просто уничтожат.

«Это огромная составляющая не только бюджета самого острова. Будет внесен серьезный удар по мировой экономике. Пока мир перестроится на новых производителей микрочипов пройдет несколько лет. Это не так быстро происходит», — подчеркнул эксперт.

На острове создают электронику, в поставках которой нуждаются многие страны. Им невыгодна эта война, они не готовы принести в жертву всю тайваньскую промышленность.

Источник фото: РИА «Новости»

«Я вообще не думаю, что сценарий Китая предполагает активную военную фазу на территории самого острова, потому что сами промышленные мощности, сама технологическая база, которая размещена на острове, весьма дорогостоящая. Сама отрасль настолько важна для мировой экономики, что я сомневаюсь, что все-таки будет принято решение даже при каком-то совсем негативном сценарии развития событий вести боевые действия на территории острова», — заявил Михайлов.

Военные действия могут развернуться в воздушном пространстве или в акватории вблизи берегов острова. Как отметил эксперт, конфликт могут затянуть на неопределенное время. В противном случае возвращение Тайваня в родную гавань произойдет без затяжной военной кампании.

«Там не предполагается серьезная военная операция, там предполагается все-таки геополитическая операция. Сначала будет ряд таких провокаций, которые дадут старт большому обмену любезностями двух стран», — сказал эксперт.

В качестве примера он привел визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. При этом Михайлов добавил, что Китай и США настолько глубоко интегрированной экономиками друг в друга, что кардинально жечь все мосты никто не будет.