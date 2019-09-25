Молодой человек из Винницкой области женился на престарелой женщине, которая к тому же является его двоюродной бабушкой. Причиной мезальянса стало острое нежелание идти в армию. И это еще не самый странный способ «откосить».

Любимой пора за пенсией

Как сообщил телеканал «1+1», два года назад 24-летний мужчина заключил брак с 81-летней женщиной. «Молодуха» является инвалидом первой группы, поэтому ушлый хлопчик автоматически стал ее опекуном и лишился завидной чести служить в украинской армии. Однако обязанностями своими он пренебрегает, навешает супругу очень редко, о чем и сообщили журналистам соседи бабушки.

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В местном военкомате знают об этой ситуации, но поделать ничего не могут. По закону, опекунство является основанием для отсрочки от воинской службы.

Лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот сообщил агентству «Харьков», что ситуация эта вполне обыденная. Молодые люди не хотят служить в ВСУ и находят разные пути для того, чтобы не идти в армию.

Помимо уважительных причин, нетрудоспособные родители, малолетние дети, иждивенцы и проблемы со здоровьем, они изыскивают различные лазейки, лишь бы «откосить».

По словам Юрия Кота, молодые мужчины заводят детей, покупают медицинские справки, переезжают и даже идут в священники. Причем даже совершенно фантастических конфессий. Эта возможность настолько востребована, что духовный центр «Славяно-Ведический храм наследия предков» предлагал вступить в ряды священнослужителей за три тысячи гривен ради уклонения от мобилизации.

Но это дорого. За 255 гривен можно купить военный билет непосредственно в военкомате. Правда, надо еще знать, к кому постучаться.

Хулиганство и членовредительство

Несмотря на то, что в России срок службы призывников сократили до одного года и ввели возможность альтернативной службы, соотечественники также норовят извернуться и не отдавать долг родине ни под каким видом.

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Сеть кишит различными сайтами, на которых уклонисты выкладывают рецепты, которые, по их мнению, помогут избежать призыва. Все они, мягко говоря, сомнительного свойства. Ибо в основном содержат советы, касающиеся порчи собственного здоровья.

Например, некоторые альтернативно одаренные доброжелатели советуют курить самокрутки, набитые чайным листом. Дескать, потом призывника комиссуют из-за перебоев в сердечном ритме.

Кое-кто на голубом глазу советует проглотить кусок поролона, чтобы имитировать опухоль в желудке. Однако они умалчивают о том, что этот «кирпич» потом придется извлекать в ходе полостной операции.

Не менее опасен совет проглотить хлебный мякиш с каким-нибудь активным химическим веществом. Среди призывников ходит байка, что один из их товарищей так доигрался до прободной язвы желудка.

Интернет также пестрит историями, когда уклонистам не тушкой, так чучелом удается избежать призыва в армию. Правда, все они рассказаны со слов знакомых, и особой веры не вызывают.

В частности, совершенно невероятной кажется байка о краже документов из кабинета, когда проверяющий отлучился по какой-то надобности. Якобы призывник вылез в окно и потом неделю отсиживался у подруги. И его не искали, так как документы он забрал и вроде как пропал с радаров.

Обнаружился и анекдотичный совет травмировать ключицу. При марш-броске рюкзак и автомат будут ее натирать, отцы-командиры пожалеют болезного и отправят его домой.

Несмотря на распространенность самоучителей по членовредительству, дураков все-таки находится мало. Наибольшей популярностью пользуются советы по симуляции многочисленных психических расстройств.

Диванные эксперты из числа медиков-недоучек советуют в военкомате пускать слюну и гавкать.

В интернетах бытует мнение, что запросто можно «откосить» от службы, если покрыть себя с ног до головы татуировками и пирсингом. Расписного красавца обязательно отправят на экспертизу, а там уже дело за актерским талантом или его отсутствием, уверены молодые и зеленые.

Недюжинный актерский талант и татуировки

Можно, конечно, отмахиваться от военкома крестом, угрожать врачам осиновым колом или, нежно поглаживая чучело совы, шептать: «Скоро мы вернемся в Хогвартс». Однако не стоит забывать, что в призывных комиссиях сидят очень опытные люди. На них самодеятельные экзерсисы уклонистов не производят ровным счетом никакого впечатления.

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Один из психиатров, на условиях анонимности, сообщил, что попытки избежать призыва обычно весьма смехотворны.

«Успешность закоса не сказать, чтоб высокая, так как из военкомата он будет направлен на стационарное трехнедельное обследование в экспертное отделение, а там работают люди с очень солидным опытом», — сообщил врач.

Тем более, что данные о здоровье мальчиков начинают собирать еще в школе. Призывники осматриваются врачами несколько раз, им задаются соответствующие вопросы и внезапно проявившееся психическое заболевание немедленно вызовет подозрения.

«Простой пример: был здоров в течение длительного времени, имел отличные результаты тестирования, положительные характеристики, хорошие оценки в школе, признан здоровым, и внезапно начинает нести чушь… Особенно это заметно, когда все прошлые посещения были попытками откосить по другим специалистам, но в итоге неудачно», — отметил психиатр.

Он подчеркнул, что без значительного актерского опыта обмануть врачей практически невозможно.

«Тем более, что далее вы проведете три недели в экспертном отделении, где за вами будут круглосуточно наблюдать более опытные специалисты», — уточнил медик.

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Однако он признал, что увлекающиеся бодимодификацией люди вызывают серьезные подозрения, а избыточная роспись по телу является основанием для обследования.

Но он развеял миф о том, что нетрадиционная сексуальная ориентация является автоматическим билетом «на волю».

По мнению психиатра, единственной реальной возможностью «откосить» от армии является справка о том, что вы состоите на учете в соответствующем заведении. Но в этом случае вы должны спросить себя: готовы ли вы несколько раз в год отстаивать это право в компании настоящих душевнобольных?