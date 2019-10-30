Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава МИД страны Зограб Мнацаканян приветствовали решение палаты представителей США признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году. А вот глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу осудил это решение, назвав его «позорным». Внешнеполитическое ведомство Турции также осудило принятие в США законопроекта о санкциях против Анкары.

Палата представителей США приняла историческое решение о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году большинством в 405 человек против 11. Аналогичные резолюции вносились годами, поддержки конгрессменов они не получали.

«Я приветствую историческое голосование конгресса США, признающее геноцид армян. Резолюция 296 — смелый шаг на пути к служению правде и исторической справедливости, которая также принесет утешение миллионам потомков армян, выживших во время геноцида», — написал премьер Армении Никол Пашинян в Twitter.

Депортация армян по багдадской ж/д. Источник фото: Wikimedia

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Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян также выразил в Twitter «глубокую благодарность», каждому проголосовавшему за резолюцию.

В Турции же такое решение палаты представителей США осудил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. Он назвал его «позорным».

По мнению главы турецкого внешнеполитического ведомства, своим решением Соединенные Штаты пытаются «отомстить» за то, что Анкара помешала планам Вашингтона, проведя операцию «Источник мира» в Сирии, пишет РИА «Новости».

Курдские бойцы в Сирии. Источник фото: Wikimedia

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Кроме того, МИД Турции в своем заявлении подчеркнул, что «эта резолюция противоречит как американскому, так и международному праву». По мнению представителей турецкого ведомства, данная резолюция подрывает «принципы, определенные в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года».

В турецком МИД отметили, что администрация США и политики, а также американский народ как никто другой могут оценить ущерб, который эта резолюция, наносит и будет наносить интересам США в чрезвычайно нестабильное время с точки зрения международной и региональной безопасности.

Также в ведомстве сочли, что эта резолюция нацелена на разрыв отношений между Турцией и США. В МИД выразили надежду на то, что «американские друзья Турции», которые выступают за сохранение дружественных отношений, поставят под сомнение эту «серьезную ошибку».

Кроме того, МИД Турции осудил принятие в США законопроекта о санкциях против Анкары.

«Мы решительно осуждаем принятие законопроекта в Палате представителей США сегодня (29 октября), предусматривающего санкции против Турции в связи с операцией „Источник мира“», — приводит агентство фрагмент заявления турецкого ведомства.

Источник фото: РИА «Новости»

В МИД отметили, что проект закона «не соответствует духу НАТО и противоречит соглашению, достигнутому по Сирии с администрацией США 17 октября».

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Палата представителей США почти единогласно одобрила законопроект о введении санкции против Турции за ее военную операцию в Сирии, а также за покупку российских систем С-400, пишет РИА «Новости».

Согласно проекту закона за такие действия Турции предлагается ввод санкций против высших турецких должностных лиц, в числе которых министр обороны страны, а также блокировать активы чиновников Турции, и ввести санкции против турецких банков Halk Bankasi или Halkbank.

Кроме того, документ предписывает предоставить американскому конгрессу данные об активах семьи турецкого президента Реджепа Эрдогана в США для дальнейшего обсуждения.

Теперь документ должен пройти сенат. Потом он поступит на подпись американскому президенту Дональду Трампу.