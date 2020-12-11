Армавирский ревнивец устроил бойню и заявил об этом на всю страну. Психолог указал на бред величия

Ревнивый житель Армавира жестоко расправился с неверной возлюбленной и ее маленьким братом. Перед побегом он записал видео с объяснением причины своего поступка и разослал его популярным пабликам. Если коротко: он устал от выноса мозга и того, что не может заработать столько, чтобы изменить мир. Психологи считают это бредом ревности и величия.

Мужчина из Армавира в возрасте 32 лет жестоко расправился со своей 26-летней девушкой. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, пара жила в доме на улице Розы Люксембург. А 10 декабря из-за ревности мужчины они поссорились. Во время конфликта подозреваемый ударил возлюбленную по голове и забил насмерть. Затем отнес тело в ванну.

«Затем злоумышленник на автомобиле направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью совершил убийство девятилетнего брата погибшей. После произошедшего подозреваемый прибыл в поселок Джубга Туапсинского района, где оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся», — добавили в ведомстве.

Против мужчины уже возбудили дело об убийстве двоих человек с особой жестокостью.

Убийство в гневе

Как выяснилось, после расправы над девушкой армавирец записал видео с признанием в убийстве. На кадрах он сидит на фоне тела в ваннес водой. Ролик мужчина отправил в некоторые Telegram-каналы и администраторам пабликов в соцсетях.

«Я хочу вам сразу всем сказать — я адекватный, я в себе. Убил я ее в гневе, да. <…> Убил я ее не из-за измены, так и знайте, ребят. Убил я ее потому, что понимал: обратного пути нет. После того, как я простил ей измену. <…> Я ее убил, потому что ударил. Несколько раз ударил, и в этот момент я понял, что это все, это крах. Обратного пути нет. Она расскажет своей тупорылой матери… Глупая женщина, которая родила двух детей не в браке от какого-то дурака», — пояснил мужчина.

Погибшая. Источник фото: «ВКонтакте»

По словам мужчины, вместе они не жили, что и было поводом для измен со стороны девушки, считавшей себя свободной. Хотя виделись ежедневно, он постоянно давал ей деньги, покупал вещи, думал о будущем, пытался заработать много денег, но у него не получалось. Армавирец не хотел жить, как живут другие: работать, построить дом, воспитывать детей. Он желал заработать столько денег, чтобы менять не политику отдельных стран, а весь мир.

«Увы, я, возможно, родился не в том месте, не в то время, не с теми мозгами, но с амбициями. Эти амбиции, возможно, меня и убили. Я работал над многими проектами, у меня потрясающие были идеи, но этот мир, то, так все устроено… я устал», — заявил армавирец.

Не ревность, а вынос мозга

В видео армавирец рассказал, что за неделю до убийства — 3 декабря — девушка призналась, что уже несколько месяцев поддерживает отношения с другим мужчиной, но расстаться не предложила. Однако причиной убийства мужчина назвал не ревность, а «талант выедать мозг». Ведь 10 декабря перед ссорой он рассказывал ей в постели о совместном будущем. По его словам, вместо обсуждения целей и путей их достижения она заговорила о подругах, а потом стала предлагать ему переспать с бывшей и другими девушками. После этого мужчина разозлился и забил ее насмерть.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас поеду к ее брату маленькому. Я переломаю ему сначала все пальцы на руках, а затем все пальцы на ногах… Сломаю ему кисти, локти, предплечья… Я буду очень больно делать ему, затем я его задушу. В крови я пачкаться уже не хочу. Он сдохнет», — добавил он.

В конце ролика убийца сообщил, что в тюрьму не хочет, поэтому поедет к Черному морю, где наглотается снотворного и будет плыть, пока не утонет.

Его машину нашли в прибрежном поселке Джугба в Туапсинском районе. На видео с камер видно, как он припарковался и через 40 секунд вышел из авто. Судя по странице армавирца в соцсетях, последний раз он был в сети в 00:23. Мужчина работал, а может и руководил, в одном из местных пейнтбольных клубов.

Бред ревности и величия

Бабушка армавирца рассказала РЕН ТВ, что внук жил с девушкой на съемной квартире, поэтому об их ссорах или проблемах она не знала. Квартиры они меняли часто, но почему, ей неизвестно. «Они вообще со мной не контактировали. Викочка, милая… Они приходили на этой неделе <…> Я в этот раз просила: „Акшинчик, покажи, где вы живете“. Я же должна была знать», — сказала пенсионерка.

В беседе с изданием «Подъем» мужчина, с которым девушка изменяла, сообщил, что армавирец и его хотел убить. Накануне вечером он звонил ему с телефона погибшей и приглашал «на разговор».

По просьбе «360» видеозапись убийцы оценил клинический психолог Владимир Крупин. По его словам, на кадрах видно, что предполагаемый убийца не держит нить разговора, соскакивает на какие-то пояснения и другие темы. Крупин допустил, что тот находится в состоянии аффекта. Мотивов заявить о своем поступке публично у подозреваемого может быть два. Первое — ощущение того, что жизнь закончилась, вызванное решением о суициде — в таком случае видео должно поставить своеобразную точку.

«Есть еще такой феномен, когда преступники бессознательно стремятся себя выдать. Но хочу отметить, что в его тексте прослеживается несколько бредовых расстройств. У него, похоже, есть бред ревности и бред величия. Когда он говорит, что хотел изменить весь мир, — это же такие представления о грандиозности. [В своем восприятии он] вершитель судеб, вершитель всего мира», — заключил психолог.