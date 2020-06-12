Археологи без раскопок нашли подземный город в Италии. Их метод позволит совершить прорыв

Археологи нашли древнеримский подземный город Фалерии-Нови в Италии. И что примечательно, для этого им даже не пришлось проводить раскопки. В поисках помог новейший георадар. Благодаря ему город не только заметили, но и определили и разметили все его постройки. Кроме того, исследователи даже создали 3D-модель подземного города. Подробнее об открытии и о том, как работает новейший прибор, — в материале «360».

Фалерии-Нови

Группа археологов из университетов Кембриджа и Гента смогла составить первую полную карту древнеримского города Фалерии-Нови в Италии, используя только передовые технологии сканирования, говорится на сайте Университета Кембриджа.

Фалерии-Нови хорошо известен ученым и археологам по историческим письменным источникам. Он был расположен в 50 километрах к северу от Рима. Считается, что он был основан около 241 года до нашей эры. Прекратил свое существование Фалерии-Нови около 700 года нашей эры.

Площадь поселения составляла 30,5 гектара. Как оказалось, планировка Фалерии-Нови отличается от других хорошо изученных городов. Это поселение оказалось не таким, как Помпеи. В Фалерии-Нови оказались более сложными по архитектуре здания храма, рынка и бань. Это стало неожиданным для ученых, поскольку это нехарактерно для такого небольшого поселения.

Археологи также обнаружили на юге, сразу за городской стеной, большое прямоугольное здание. С акведуком его соединяли водопроводные трубы. Отмечается, что подобные трубы нашли под большей частью улиц города. Археологи предположили, что такое сооружение могло быть natatio — бассейном под открытым небом. Возможно, он мог быть частью очень крупного общественного купального комплекса.

Исследователи обнаружили две большие структуры возле северных ворот. Они стоят лицом друг к другу в крытом проходе с рядом колонн. Как предполагается, сооружение могло быть памятником, который украшал окраину Фалерии-Нови. У него мог быть религиозный характер.

Новые возможности археологии

Ученые полностью изучили территории древнеримского подземного города с помощью специального георадара, делая измерения через каждые 12,5 сантиметра на разных глубинах. Устройство рисовало изображения, фиксируя эхо, отскакивающее от стен. С помощью этого радара ученые как бы «просвечивали» землю, что позволило им определить очертания объектов, находящихся под поверхностью.

Новая технология позволила раскрыть удивительные детали города, и это при том, что Фалерии-Нови продолжает оставаться глубоко под землей.

В последние годы археологи активно используют радары для поиска следов древних цивилизаций и поселений людей как в труднодоступных уголках мира, так и в тех регионах, которые сейчас густо заселены людьми.

«Это открытие открывает дорогу для изучения гораздо более крупных городов. Представьте себе, что мы сможем увидеть, как выглядел древний Милет в современной Турции, Никополь в Греции или Кирена в Ливии», — рассказал один из авторов исследования, профессор Кембриджского университета Мартин Миллетт. Полное описание работы ученых опубликовал научный журнал Antiquity.