Советник Владимира Зеленского Алексей Арестович не всегда был пропагандистом украинского национализма, уверена корреспондент Baltnews и автор Теlеgrаm-канала @pikta1 Светлана Пикта. «З60» публикует ее монолог о знакомстве с одним из главных пропагандистов киевского режима.

С [нынешним советником президента Украины Алексеем] Арестовичем мы учились вместе в университете театра, кино и телевидения. Он его не окончил — проучился полгода.

Алексея я запомнила с хорошей стороны — он был нормальным парнем, что с ним потом случилось, я не знаю. Он человек неглупый, работал и с речью, и с ораторским искусством — это все умения, которые он приобретал осознанно.

Я помню один момент: мы общались в кругу нашего курса, стали говорить о философии, и две девочки как-то пренебрежительно высказались о каком-то философе. Когда я возмутилась, что нельзя так поверхностно судить о философии человека, тем более не изучив ее, Алексей встал на мою сторону. Он сказал, что нужно глубже погружаться в предмет, прежде чем судить о нем.

Видимо, он погружался и выбрал для себя эту систему координат, которая для меня неприемлема.

Жутко, конечно, наблюдать, что изначально очень умный и добрый парень вдруг оказывается заодно с военным преступником, его советником. Но на то она и гражданская война, что твои друзья потом могут тебя при встрече убить за твои убеждения

Я бы не сказала, что его сильно поддерживают. У него достаточно хейтеров среди сторонников Порошенко, например. Он неоднозначная фигура.

Было несколько каминг-аутов, где он признавался, что врал, что на самом деле в гробу видел этот украинский национализм, украинский язык и всю эту вышиванковую истерию.

Он же по убеждениям глобалист. А что это такое? Это человек, у которого нет отечества, а значит, нет основополагающих принципов, к которым можно предъявлять требования. Получается что-то бесхребетное, подстраивающееся. Отсюда эта мимикрия, наверное, и берет начало, в этой идеологии глобализма.