Арест под прицелом народного схода. Главное о расследовании убийства в Красноярске

Двое красноярцев до смерти избили знакомого из-за телефонного конфликта 15 сентября. Мужчина провел в коме больше трех недель и умер, не приходя в сознание. Спустя месяц после избиения СК начал проверку по делу, а подозреваемых задержали. Основной и самой шокирующей уликой стала видеозапись.

На протяжении месяца Андрей Шилов и Сергей Шмелев оставались на свободе, а друзья и близкие избитого до состояния комы Дмитрия Сисигина пытались добиться справедливости. Тем не менее задержание и активное расследование начались только после того, как пострадавший умер в больнице, а в медиа начала активно распространяться информация о произошедшем.

Неуловимый красноярец

Общественность остро отреагировала на произошедшее, в особенности из-за того, что Андрей Шилов, которого подозревают в убийстве человека, сын адвоката и бывшего судьи Красноярска и председателя районного совета депутатов. Также аккаунт «Красноярск против» сообщает, что дядя Андрея Шилова — полковник ФСБ в отставке. Люди боятся, что с такими родителями молодому человеку сойдет с рук даже убийство.

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Эти опасения подкрепляет тот факт, что однажды Шилов уже избежал тюрьмы: в 2014 году его осудили на три года условно за грабеж с применением насилия, обязав выплатить штраф и встать на учет. При этом суд учитывал смягчающие обстоятельства — «раскаяние в содеянном, состояние здоровья, наличие на иждивении» ребенка. При этом статья, по которой судили Шилова — 161 УК РФ, часть 2, — предполагает либо до пяти лет принудительных работ, либо до семи лет лишения свободы, либо штраф и до года лишения свободы.

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Telegram-канал Mash также опубликовал фрагмент голосового сообщения, отправленного со страницы Андрея Шилова «ВКонтакте» 15 сентября. На записи мужчина говорит о том, что он «сделал все» и «убил его».

При этом сам Шилов вину отрицает. «Вы не знаете нюансов дела. То, что сейчас публикуют, — это ложь, следствие идет, и время покажет, кто виноват. Сделали из меня чудовище какое-то», — сказал он «МК в Красноярске».

Народный сход

Собственно, ждать справедливого суда для убийц от государства люди, кажется, не намерены. Организация «Народное собрание Красноярцев» опубликовала в Instagram призыв устроить народный сход и одиночные пикеты у здания прокуратуры Красноярского края.

Организаторы и участники требуют немедленно арестовать Андрея Шилова, передать дело на контроль в Главное управление СК РФ и Генпрокуратуру, лишить мать Шилова адвокатской лицензии, а отца — кресла главы совета депутатов, а также лишить самого Андрея Шилова родительских прав.

«Мы должны продемонстрировать, что у народа есть заступник. Это люди, которые своим присутствием скажут „нет“ несправедливости! Зло должно быть наказано, сила в правде, когда умеешь ей пользоваться», — так аккаунт «Красноярск против» призывал людей выйти на народный сход.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже передал дело в Центральный аппарат СК и пообещал взять расследование под собственный контроль. Сейчас проводятся допросы подозреваемых, скоро им должны будут избрать меру пресечения. Уголовное дело уже переквалифицировали с части 1 статьи 111 УК РФ в часть 4 — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть человека».

«Не должно возникать сомнений, что никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений», — говорится в официальном заявлении представителя СК Светланы Петренко.

Главное управлением МВД по Красноярскому краю назначило служебную проверку, чтобы выяснить, почему еще месяц назад подозреваемым была определена мера пресечения, не связанная с ограничением свободы.