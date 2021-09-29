Ловил киберпреступников по всему миру и сам оказался за решеткой. Что известно об аресте основателя Group-IB

В офисе компании Group-IB прошли обыски, а ее основателя и генерального директора Илью Сачкова арестовали на два месяца. Его подозревают в госизмене. Компания Group-IB помогала раскрывать международные дела и даже участвовала в разбирательствах на шоу «Голос.Дети», а сам Сачков трижды встречался с Владимиром Путиным.

Обыски и арест

Утром 28 сентября в штаб-квартире компании Group-IB прошли обыски. Они продлились весь день, после чего силовики покинули здание, а компания продолжила работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Group-IB телеканалу RTVI. Причины проведения обысков неизвестны.

Когда корреспонденты RTVI подъехали к офису, то увидели там пассажирский автобус, минивэн с тонированными стеклами и двух вооруженных мужчин в тактической одежде с масками на лице. Они отказались комментировать происходящее и не пропустили журналистов внутрь.

Позже стало известно, что на протяжении всего дня совладельцы компании Илья Сачков и Дмитрий Волков не выходили на связь. Потом появились сообщения об аресте Сачкова.

Лефортовский суд Москвы отправил основателя Group-IB под стражу до 27 ноября по подозрению в госизмене. Максимальный срок по статье 275 УК РФ — это 20 лет лишения свободы.

ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что данные дела засекречены, а Сачков свою вину не признает. Представители Group-IB заявили, что уверены в невиновности Сачкова.

«На данный момент юристы Group-IB <…> изучают постановление Лефортовского районного суда города Москвы в отношении <…> Сачкова. Сотрудники уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации», — сказали в компании.

На время ареста Сачкова руководить Group-IB будет другой основатель компании — Дмитрий Волков.

Кто такой Сачков?

Илья Сачков в 2003 году основал вместе с однокурсниками агентство по расследованию высокотехнологичных преступлений, которое позже превратилось в интернациональную компанию Group-IB. Он же стал генеральным директором фирмы.

Вместе с ростом компании увеличивалась и значимость Сачкова. Он регулярно входил в списки перспективных предпринимателей, выигрывал различные награды в сфере IT, а в 2017 году получил должность доцента кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана. Помимо этого, он вошел в экспертные комитеты при МИД, ОБСЕ, Госдуме и Совете Европы в области киберпреступности. Сачков трижды виделся с президентом Владимиром Путиным и присутствовал на каждой встрече премьер-министра Михаила Мишустина с представителями IT.

По сообщениям RTVI, проблемы с законом у Сачкова были два раза. В 2012 году он воспользовался травматическим оружием в центре Москвы, а в 2019-м влез в драку с таксистом и применил газовый баллончик.

В марте 2020 года серьезные проблемы были у сотрудника компании Никиты Кислицина. В 2012 году социальная сеть Formspring была взломана, а ее данные украдены. Американские власти считали, что Кислицин был к этому причастен и намеревался продать полученную информацию. Дело против него возбудили еще в марте 2014 года.

В Group-IB сотрудника поддержали, заявив, что обвинения не имеют доказательной базы. Представители компании и сам Кислицин общались с Минюстом США в 2013 году, чтобы уладить вопрос. При этом отмечалось, что предполагаемые преступления он совершил до того, как стал работать в Group-IB.

Главное о Group-IB

Group-IB специализируется на создании программного обеспечения в сфере информационной безопасности и оказывает услуги по защите авторских прав в интернете. Среди ее клиентов Альфа-банк, Сбербанк, «Мегафон» и Ростех. Продукция компании продается в 60 странах мира.

Она также сотрудничает с Интерполом и Европолом, помогая расследовать киберинциденты. Среди наиболее известных дел — помощь в поиске киберпреступников из Марокко, совершивших атаку на французские телекоммуникационные компании и банки. В России Group-IB защитила сервера Росгеологии, а также была задействована в проверке итогов голосования на шоу «Голос.Дети» во время скандала с Микеллой Абрамовой.

В 2018 году компания перевела свою штаб-квартиру в Сингапур, где Сачков и находился большую часть времени. Он рассказывал РБК, что Group-IB очень серьезно относится к безопасности собственных данных. Все они зашифрованы определенным образом и доступны узкому кругу лиц.

«Редкая компания так относится к своей внутренней безопасности, как мы. Отсюда полиграфы, психологическое тестирование [кандидатов на позиции в компании] и другие подобные вещи. Если хоть один сотрудник нас подведет, вступит в неформальный контакт с правоохранительными органами, организованной преступностью, на этом наш бизнес закончится», — говорил он.

Forbes писал со ссылкой на СПАРК, что выручка ООО «Группа Айби» в 2020 году выросла на чуть более чем 209 миллионов рублей, а убыток был 43,8 миллиона рублей. В состав Group-IB входит шесть юрлиц, два из них зарегистрированы в Сингапуре и Амстердаме.