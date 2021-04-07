Дюжину кошек «арестовали» за долги россиянки. Полиция бессильна, а мэра обвиняют в предвзятости

Уже почти две недели 12 ижевских кошек находятся в залоге за долги своей хозяйки. Владелица котокафе якобы не смогла вовремя заплатить арендодателю, и он просто сменил замки. В деле разбираются не только зоозащитники и полиция, но и мэр — хотя жители уверены, что помог он несильно.

В конце марта в Ижевске разразился скандал: владелица котокафе «Мяулэнд» Марина Шергина пожаловалась в полицию на то, что арендодатель запер кошек в помещении и не пускает ее внутрь. Однако, по данным kp.ru, правоохранители заниматься делом отказались.

Одними из первых к спасению питомцев подключились сотрудники «Альянса защитников животных». Они рассказали, что в котокафе пришли двое неизвестных, представились людьми арендодателя и просто закрыли помещение, сменив замок.

«Они не позволили вывезти кошек, указав на то, что питомцы являются залогом для оплаты долга. При этом у владелицы котокафе есть документы, подтверждающие оплату аренды, и никаких уведомлений о наличии долга не поступало», — рассказали в организации.

В МВД Ижевска все же сообщили, что участковый вместе с ветеринаром выезжал на место — котов и правда закрыли. Но их здоровье якобы в порядке — их кормят и поят, но отпускать не собираются. Арендодатель даже присылал видео своих четвероногих «заложников», чтобы доказать, что с ними все в порядке.

Но хозяйка кошек переживает: как минимум двум ее подопечным нужен особый уход в силу возраста и здоровья.

Слово мэра

Не выдержал даже мэр Ижевска Олег Бекмеметьев — его в публикациях отмечали все неравнодушные, чтобы привлечь внимание к проблеме. О ситуации чиновник рассказал во «ВКонтакте» и заявил, что фактов жестокого обращения с животными полиция не выявила.

Зато, по данным Бекмеметьева, нашлись долги за коммуналку и аренду. Точный размер требуемого с Шергиной долга неизвестен — по разным данным, это сумма от 250 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

У котокафе за время пандемии действительно накопились долги, рассказывала Шергина kp.ru. Но жители Ижевска любят ее заведение, так что помогли собрать необходимую сумму и даже заплатить за месяц вперед. Тем не менее сейчас арендодатель уверен, что хозяйка кафе ему все еще должна.

«Сегодня я хочу публично обратиться к участникам этого затянувшегося спора. Прошу арендодателя как можно скорее передать животных их владельцам, после чего продолжать решать спор в судебном порядке. Предлагаю арендатору решить вопрос с многолетней задолженностью перед контрагентами, которая привела к, по сути, абсурдной ситуации», — написал мэр.

Комментаторы сразу же обвинили чиновника в том, что он выслушал только одну сторону конфликта — арендодателя.

По некоторым данным, новой информации о кошках не было с 29 марта. В помещениях заклеили окна непрозрачной пленкой, так что хозяева обеспокоены состоянием питомцев. Более того, корма в котокафе на две недели хватить не могло — даже воду для животных там покупали специально. Как и чем кошек кормят сейчас, люди не знают.