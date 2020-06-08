Российского диджея арестовали в Германии по делу об отмывании миллиона в даркнете. Родные уверены: его подставили

«Денис Казначеев родился в России и живет в Берлине… Семь дней назад он был задержан немецкой полицией от имени Министерства юстиции США, которое требует его экстрадиции в США по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете. США требуют его немедленной экстрадиции», — говорится в посте, опубликованном на официальной странице музыканта в Facebook.

В сообщении подчеркнули, что россиянин невиновен. Для помощи музыканту уже создали онлайн-петицию и начали сбор средств. «Настаиваем на невиновности Дениса, и есть вероятность, что его личность была украдена и использована для преступной деятельности… Этой петицией мы намерены не допустить его безжалостной экстрадиции в США», — подчеркнули авторы поста.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что Казначеева арестовали на основании ордера. Документ в декабре пошлого года выдал суд одного из 24 округов штата Мэриленд. По данным издания, музыканта обвиняют в отмывании более одного миллиона долларов в даркнете за последние 10 лет. Казначеев же вину отрицает и утверждает, что в деле указаны данные, не связанные с ним.

Отмывание денег в США — тяжкое преступление

Особых деталей по этому делу нет, что «довольно типично для Штатов» уже в некотором смысле. Об этом «360» рассказал британский юрист Александр Меркурис.

Все очень размыто, загадочно и без особых пояснений. В США отмывание денег воспринимают очень серьезно. Но тяжело представить, как чем-то таким может заниматься диджей. Обычно такое бывает у банкиров или гангстеров Александр Меркурис британский юрист.

При этом абсолютно непонятно, какое отношение это имеет к США. Ведь парень россиянин, живет в Германии и ведет свой бизнес в Берлине. Если он совершил какие-то преступления, то по идее совершил он их в Германии и судить его должны там же.

«Так почему в это вмешались США и чем он их заинтересовал? На основе информации, которая у нас есть, это совершенно непонятно. Я надеюсь, что его не экстрадируют в США. Он может получить до 20 лет за отмывание денег и штраф в полмиллиона долларов. И срок может быть выше, если это как-то свяжут с терроризмом. Очень серьезные обвинения, но очень мало деталей», — добавил собеседник «360».

Он напомнил, что были предположения, якобы кто-то мог украсть личность Дениса, что довольно распространено. Поэтому должно быть существенно больше информации по этому делу, считает Меркурис.

«Германия обычно экстрадирует людей в США. Германия в целом союзница Штатов. При этом в самой Германии очень хорошая судебная система. Там есть сильные адвокаты, а судьи действительно чтят закон. Поэтому я надеюсь, что он сможет добиться того, чтобы его не экстрадировали. У него сейчас шансы 50/50», — заключил юрист.

Автор петиции в поддержку задержанного, в свою очередь, подчеркнул, что поговорить лично с Денисом не получается. Общаются через адвоката — Джонатана Бурмайстера. «Он находится в тюрьме „Моабит“ в Берлине и ждет акта, чтобы понять, что можно сделать в юридическом процессе. Мы не можем поговорить с ним лично — только через адвоката», — сказал «360» автор петиции.

Кто такой Денис Казначеев

Молодой человек родился в 1983 году в городе Таштаголе Кемеровской области. Денис играет электронную музыку под псевдонимами Guttersnipe и Cast. На его страницу на SoundCloud подписаны более шести тысяч человек.

Денис был «обыкновенным нормальным ребенком», рассказала «360» его тетя Людмила. Она отметила, что мальчик всегда мечтал заниматься музыкой.

«Бросил учебу, фактически сбежал из дома, окончил курсы диджея и сказал, что будет заниматься именно этим. Его папа тоже любил музыку. Наверное, это гены», — добавила она.

Людмила отметила, что ситуация в семье Дениса сейчас и без того непростая. Недавно мать диджея похоронила его отца, своего мужа. Теперь на нее навалилось задержание сына. При этом сама Людмила утверждает, что племянник — законопослушный молодой человек и на преступление просто неспособен.

На мой взгляд, его оговорили. Это просто невозможно и нереально. Человек, отмывающий деньги, не может жить в съемных квартирах. В 2010 году он вообще был еще в Москве. Он на тот момент даже не выезжал, наверное, ни разу за границу Людмила тетя Дениса Казначеева.

Родственница подчеркнула, что благосостояние Дениса никак не улучшилось — как жил на гонорары, так и продолжал существовать на эти деньги.

«Обыкновенный человек, который жил на гонорары, очень скромно. Что можно сказать о человеке, который прокладывает своей любовью к музыке путь сам? Без помощи родителей, чьей-либо. Сам. Поставил цель и шел к ней. Ел лапшу „Доширак“, уехал ни с чем, а его обвиняют в таком… Это просто не укладывается… Кроме того убеждения, что он однозначно непричастен к этому!» — заявила Людмила.

Она добавила, что адвоката в России семья еще не искала, так как бывшая супруга и друзья парня искали ему защиту за рубежом. Однако родственники поддерживают связь и готовы прийти на помощь.

«Супруга Дениса ничего про задержание не рассказывала, все берегут его маму. Сказали, что просто произошло недоразумение: „Обвиняют в том-то, мы знаем, что это недоразумение, делаем все возможное“. С супругой Денис в разводе, но у них очень добрые отношения и общий сын. В данное время она в Италии», — заключила тетя задержанного.