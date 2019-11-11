Многолетним истязаниям конец. Избивавшую приемных детей москвичку поймали на съемках телешоу

Москвичку, которая на протяжении долгого времени избивала своих приемных детей, арестовали, однако приговор может быть обжалован.

«Пока без комментариев, много всего произошло», — сообщил «360» адвокат Ирины Гончаровой. По его словам, факт ареста Ирины Гончаровой «может иметь место быть».

На сайте московского суда указано, что Ирина Гончарова была арестована, однако это решение было обжаловано 5 ноября.

Видео старшая дочь Ирины, 23-летняя Анна, опубликовала в «Вконтакте», где объяснила ситуацию в своей бывшей приемной семье.

На видео подсудимая кричит на своего сына, называя его «падалью» за воровство конфеты. Все происходит на кухне, где она распивает алкоголь в компании другой женщины. Потом женщина хватает мальчика и начинает бить по голове.

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У Анны имеются множество других аудио- и видеодоказательств издевательства Гончаровой и ее мужа над своими подопечными. Она писала заявления в ОМВД России по Даниловскому району г. Москвы, в Симоновскую межрайонную прокуратуру, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и депутатам Мосгордумы.

Однако, никто не захотел ни проверять детей, ни опрашивать имеющихся свидетелей, заявила она.

По словам старшей дочери Гончаровой, «все заявления заминаются и по ним просто отписываются». Комиссия, которую прошла Гончарова, никаких нарушений в обращении с детьми не выявила.

Сама Ирина объяснила «360» причину поведения Анны, которая в 2017 году, уже сама став мамой, сбежала из родительского дома, прихватив золотые украшения и крупную сумму денег. Когда Ирина написала заявление в полицию, Анна якобы заявила, что отравит собственную дочь, если мать не заберет документ из полиции.

Однако интересно, что после дочь вернулась, и ситуация повторилась. Когда Гончарова снова подала заявление в полицию и начала процедуру выписывания Анны из своей квартиры, Анна начала выкладывать в Сеть компрометирующие видео.

В СК РФ по Москве сообщили «360», что в ходе расследования уголовного дела по факту истязания женщиной трех опекаемых малолетних детей на юге Москвы установлена причастность ее сожителя, в отношении которого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник фото: Telegram-канал BAZA

Ранее следователи сообщили, что «было принято к производству уголовное дело по факту применения физического насилия жительницей столицы в отношении трех опекаемых детей».

«О данном факте столичным следователям стало известно из сообщений СМИ. Следственными органами была проведена доследственная проверка, в ходе которой установлено, что находящиеся под опекой у 61-летней женщины дети не получают должного воспитания и подвергаются физическому насилию. Результаты проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела», — сказано на сайте СК.

Там также отметили, что женщина пыталась скрыться от следствия вместе с детьми, и была объявлена в розыск. Их местоположение удалось установить во время съемок одной из телепередач, куда женщину пригласили в качестве гостя. Ее задержали прямо в съемочном павильоне и доставили к следователю, где она сообщила, что журналисты «намеренно укрывали ее и детей от правоохранительных органов».

В итоге детей у подозреваемой изъяли органы опеки Южного административного округа Москвы. Расследование по уголовному делу продолжается.