Аренду в России опять решили вывести из серой зоны. Но собственников новая система может лишь напугать

Минстрой предложил создать государственную информационную систему для контроля рынка аренды. Собственники будут регистрировать в ней договоры по сдаче помещений, а бюджет не будет лишаться налоговых отчислений. Эксперты уверены, что без диалога с бизнесом предложение не реализовать.

Минстрой РФ разработал проект закона о создании государственной информационной системы (ГИС) для контроля операций по аренде квартир, апартаментов и машино-мест.

Эта мера поможет увеличить прозрачность рынка аренды, с которого в казну не поступает 162 миллиарда рублей. Если же владелец квартиры не будет вносить данные об аренде недвижимости в специальное приложение, то его могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, для компаний этот штраф будет до 50 тысяч.

Владельцы квартир, апартаментов, машино-мест, а также арендаторы должны в течение месяца с момента заключения договора или внесения в него изменений размещать данные об их сроках и размере платы в ГИС.

При этом ведомство считает, что создание информационной системы не ограничит конкуренцию на рынке, сообщило РИА «Новости». Предложение вводится для того, чтобы россияне могли не беспокоиться о договоре, аренде и получали качественную услугу в виде съемного жилья.

ГИС будет представлять собой платформу, которая зарегистрирует заключение договоров и будет играть роль налогового агента. На работе таких крупных игроков, как ЦИАН, «Авито», «Яндекс.Недвижимость» инициатива не скажется.

Президент России Владимир Путин поручил разработать такую систему в августе этого года. Она будет полностью принадлежать государству, а Минстрой выступит ее оператором.

Реализация предложения

Специалисты рынка недвижимости положительно оценили инициативу Минстроя, однако, по их мнению, для ее грамотной реализации понадобятся особые условия. Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута объяснил «360», что большинство арендодателей работают по схеме договора на несколько месяцев. При этом документ не регистрируется и налоги не отчисляются.

Инициатива призвана собрать недостающие отчисления, однако для ее реализации понадобится диалог с бизнесом. В этом случае многим будут понятны правила игры, между людьми сложатся прозрачные взаимоотношения, а правительство будет получать дополнительные отчисления в бюджет к налогам.

Инициатива неплохая, но нужно провести полноценный разговор с бизнесом, чтобы были честные правила игры. Тогда этот инструмент будет работать Дмитрий Ракута.

По словам эксперта, без обсуждений бизнес начнет перестраиваться под новые реалии. Например, оплата аренды будет поступать не на счета, а наличными деньгами. Но сказать, как точно инициативу реализуют, пока что нельзя. Ракута напомнил, что пандемия ударила по арендному бизнесу и многим пришлось отказаться от съема коммерческих помещений.

Схожее мнение выразил юрист, эксперт по недвижимости Герман Борисов. По его словам, реализовать инициативу можно будет частично, если на это пойдут застройщики и крупные игроки.

«Застройщики пойдут, если для них будет какая-то выгода, в том числе от государства. Это может стать порталом, который будет работать как дополнительная проверка и дополнительная надежность этих помещений», — объяснил Борисов.

Риски для собственников

Для некоторых собственников предложение Минстроя может стать бременем. Герман Борисов напомнил «360», что арендодатели сдают жилые помещения как самозанятые и регистрируют это через специальное приложение, где и выплачивают налоги.

По словам Ракуты, зарегистрировавшиеся в приложении предприниматели будут не только под контролем налоговой, но и, вероятно, заплатят комиссию за само использование программы.

Это может привести к тому, что инициатива Минстроя не достигнет своей первоначальной цели и серый сегмент рынка недвижимости, наоборот, увеличится. По мнению Дмитрия Ракуты, это произойдет, если мнение бизнеса не будет учтено.

«Когда будут понятны все инструменты и бизнес поймет, что будет, если они зайдут в приложение, то произойдет уход в другие инструменты, чтобы оптимизировать расходы», — рассказал специалист.