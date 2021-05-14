В решении Арбитражного суда Москвы нашли неожиданную фразу. Ошибку уже объяснили, но репутация подмочена

Судья московского Арбитражного суда Карина Мороз вынесла решение с фразой «но не уверена». В ведомстве уже извинились и исправили ошибку, а появление неуместных слов объяснили невнимательностью — была опубликована рабочая версия документа. Предыдущая ошибка в тексте судебных документов была серьезнее и стоила сотрудникам работы, а судье — репутации.

На странную фразу обратил внимание Telegram-канал «Арбитр», специализирующийся на освещении судебных новостей.

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Приговор касался спора между двумя частными компаниями: Омским машиностроительным конструкторским бюро и холдингом «Сухой». В соответствии с решением судьи Карины Мороз первая компания должна выплатить долг почти 500 тысяч рублей. Именно в этой части документа и появились слова сомнения.

Немногим позднее в «Арбитре» появилась информация о том, что этого решения на сайте суда больше нет. Авторы предположили, что этот случай не имеет никакого отношения к злому умыслу или издевательствам. Вероятно, судья сомневалась в сумме взыскания, а секретарь забыл удалить пометку перед публикацией документа.

«Вопрос, скорее всего, касался точности расчетов», — добавили авторы «Арбитра».

В пресс-службе суда вскоре заявили, что фраза появилась в решении на сайте по ошибке. Произошедшее объяснили тем, что опубликована была рабочая, а не финальная версия документа.

Белым по белому

В начале 2021 года в Сети прогремел другой случай, когда в решении Арбитражного суда остались слова, которых там быть не должно. Сразу в нескольких вердиктах судьи Екатерины Игнатовой обнаружили подпись «письку сосите», которая стояла под основным текстом. Чиновница специализируется на делах о банкротстве, а скандальное решение относилось к подмосковной строительной компании ООО «Урбан Групп». В сентябре 2020 года арбитражный управляющий компанией просил суд освободить его от должности, но получил отказ, так как не смог предоставить необходимые документы.

Обнаружить оскорбительную приписку журналисты смогли только благодаря тому, что попытались скопировать решение в текстовый редактор. До этого напечатанную белыми чернилами фразу было не видно.

После того как о своей находке журналисты рассказали общественности, поднялся скандал. Оказалось, что фраза появилась аж в пяти опубликованных на сайте Арбитражного суда определениях, все они были подписаны одной и той же судьей в 2020 году.

После служебной проверки суду пришлось уволить нескольких сотрудников, якобы ответственных за появление невидимых слов в решениях судьи Игнатовой. Сама судья , судя по информации с официального сайта суда, продолжает работать в ведомстве.