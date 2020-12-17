10 лет с начала «арабской весны». Как она изменила регион и Европу?

Ровно 10 лет назад — 17 декабря 2010 года — началась «арабская весна». Тогда демонстрации против властей прокатились по Ближнему Востоку и Северной Африке. Очень быстро они переросли в массовые беспорядки и вооруженное противостояние с правоохранителями и армиями. В итоге несколько авторитарных режимов пали. Влияние «арабской весны» на мир мы чувствуем до сих пор.

Самосожжение как отправная точка

Утром 17 декабря 2010 года в Тунисе 26-летний торговец Мохаммед Буазизи, который еле сводил концы с концами, повздорил с сотрудницей полиции. Девушка сослалась на один из запретов, дала мужчине пощечину и конфисковала весь его товар. При этом Буазизи и так находился в долгах. Он попробовал найти помощь в мэрии, но там его не стали даже слушать. В итоге от отчаяния мужчина взял на ближайшей заправке канистру, вернулся к зданию администрации и поджег себя.

«И как я, по-вашему, должен зарабатывать себе на жизнь?!» — это были последние слова Буазизи.

Тело Мохаммеда обгорело на 90%. Мужчина умирал две недели. Его не стало в январе 2011 года. К этому времени полыхал уже весь Тунис, так как поступок Буазизи нашел отклик среди его сограждан, которые устали от произвола властей и нищеты. Именно это считают отправной точкой «арабской весны».

По примеру Туниса акции протеста захлестнули соседние страны. Разгневанные демонстранты вышли на улицы Алжира, Ливии, Йемена, Египта, Марокко и Бахрейна. Массовые беспорядки прошли даже по Оману, Судану, Кувейту, Западной Сахаре, Саудовской Аравии и Ирану. В итоге в одних государствах власти провели реформы, в других — объявили о роспуске правительства. Так, об отставке объявил Хосни Мубарак, правивший Египтом без малого три десятилетия.

Реальное начало «арабской весны»

Самосожжение стало ярким событием, которое охарактеризовало динамизм развития той ситуации. Но «арабская весна» началась задолго до смерти Буазизи. Об этом в разговоре с «360» заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Этому предшествовала латентная фаза, готовка условий гражданской войны — это суть цветных революций. Надо было наполнить сеть: поддержать оппозиционные СМИ, накачать финансами неправительственные организации, затем подготовить соответствующий молодежный авангард оппозиционеров. Это все делается заблаговременно, но основательно, потому что вливаются довольно большие деньги», — отметил собеседник.

Он добавил, что надо учитывать нацеленность прежде всего западных государств на арабские страны — мишени и подготовку условий для взрыва государства изнутри технологиями цветных революций.

С этим согласен и специалист по Южному Кавказу и Ближнему Востоку, политолог из Азербайджана Тофик Аббасов. Он полагает, что «арабскую весну» заготовили именно западные спецслужбы.

«Первая акция должна была произойти в Ливане, против „Хезболлы“. Однако фактически иранская разведка и сирийское правительство разгадали этот маневр и опередили возможную атаку на „Хезболлу“. Так они предвосхитили начало операции. После этого все началось в Тунисе. По одним версиям, это произошло спонтанно, по другим — там тоже был отработанный сценарий», — заявил собеседник «360».

Зачем Западу «арабская весна» и можно ли было ее избежать?

Аббасов считает, что «арабская весна» была проектом, специально рассчитанным на смещения законных правительств во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки. Также его задачей было обеспечить сменяемость арабских элит, потому что сильные лидеры всегда создавали проблемы для Запада, отметил политолог.

Они (арабские элиты — прим. «360») хоть и сотрудничали с Западом, но тем не менее представляли большую угрозу, потому что их было невозможно уломать и заставить принимать невыгодные им условия Тофик Аббасов политолог.

Схожей точки зрения придерживается и Кошкин. Он уверен, что был заказ на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в арабских государствах и этот хаос сделать управляемым в интересах США и их союзников.

Влияние на арабский мир

«Арабская весна» повлияла на регион крайне негативно, потому что нарушила привычную стабильность, которая там все же была. Более того, были разрушены состоявшиеся государства. Об этом рассказал Аббасов.

«Тем временем местные лидеры понимали, что время перемен подходит вплотную к ним и надо что-то делать, править становилось все труднее. Поэтому имелись все возможности для мирных трансферов. Были возможности, чтобы наладить диалог внутри Египта, например. К этому и готовился на тот момент глава Египта Хосни Мубарак. Были возможности, чтобы избежать революционных катаклизмов», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что революции всегда приносят с собой не только смену режимов, но и «болезненные ломки», после которых страны долго не могут восстановиться. Так, по словам собеседника «360», получилось с Сирией, Египтом, Тунисом, Ливией. Причем отразилось это не только на регионе, но и на других странах, например на государствах Европы.

Произошла ломка старых институтов — политических, социальных, гуманитарных. Один только миграционный кризис чего стоит, который стал следствием распада сложившихся государств Тофик Аббасов политолог.

О проблемах миграции, связанных с «арабской весной», упомянул и Кошкин. Он отметил, что «волны нерегулируемой миграции захлестнули европейский континент» после дестабилизации ситуации в регионе.

«Это стало одной из причин подчиненности европейских политиков стратегической концепции из Вашингтона. Ускорение с помощью внешнего вмешательства искривило естественный процесс, вызвало много искусственных и весьма негативных последствий для арабских государств. Между тем регион называют кухней мировой политики», — отметил собеседник.

По его словам, «арабская весна» привела к расцвету хаоса и криминала во многих государствах. Это привело к активности террористических организаций, сети ранее спящих ячеек, которые сегодня держат в страхе законопослушных жителей арабских государств. Власть теперь переходит от одних группировок к другим, что не дает странам развиваться.

«Все это привело к дестабилизации, которая позволяет США решать свои меркантильные вопросы», — заключил политолог.