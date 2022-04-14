Арабов пытаются втянуть в конфликт с Россией. Получится?

Госсекретарь США Энтони Блинкен извинился перед наследным принцем Абу-Даби за слишком слабую реакцию на атаки хуситов. По мнению иностранных СМИ, таким образом американец пытается выторговать у ОАЭ поддержку для Украины. Ранее арабские страны объявили о нейтралитете касательно конфликта в чужой стране, и свою точку зрения вряд ли изменят.

Заискивания перед Эмиратами

Госсекретарь США Энтони Блинкен извинился перед наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Заидом. Американец отметил, что его страна довольно слабо отреагировала на атаки хуситов. По версии издания Axios, причина таких заискиваний Блинкена перед высокопоставленной особой Эмиратов — желание заручиться поддержкой стран Ближнего Востока в вопросе конфликта на Украине.

Источник фото: Axios

Ранее в ОАЭ были разочарованы «слабой и медленной реакцией США на атаки» хуситов. Власти Эмиратов также оказались недовольны тем, что администрация Байдена отклонила их просьбу о повторном признании хуситов террористической организацией. Тем временем в начале года в ходе атаки йеменских повстанцев в Абу-Даби погибли шесть человек.

По версии СМИ, именно равнодушие США могло привести к тому, что ОАЭ воздержались от голосования в Совете Безопасности ООН по осуждению спецоперации России на Украине. Последнее, в свою очередь, крайне огорчило уже американскую сторону. Извинения Блинкена помогли несколько снять это напряжение, уверены в Axios.

«Госсекретарь ясно дал понять, что мы глубоко ценим наше партнерство с ОАЭ и что мы будем продолжать поддерживать наших партнеров перед лицом общих угроз», — сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

Встреча госсекретаря с принцем состоялась в его резиденции в Рабате еще в марте, однако, как считают источники Axios, подлинные причины визита Блинкена стали проясняться только сейчас.

Нейтралитет в вопросе Украины

Арабские страны еще в начале марта дали понять, что заняли нейтральную позицию в российско-украинском конфликте и не будут оказывать открытую поддержку ни одному из государств. Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки. Он подчеркнул, что обе стороны являются друзьями арабских стран.

«Арабские страны имеют дружеские отношения и с Украиной, и с Россией. А друзьям тяжело видеть, как двое из них воюют друг с другом, и поэтому ЛАГ заняла позицию нейтралитета», — процитировало генсека организации агентство ТАСС.

После этого в ЛАГ отметили, что готовы предложить России и Украине посредничество, стать площадкой для проведения переговоров. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

Ближний Восток выбирает Россию и Китай

Ситуация более сложная и глубокая, нежели просто конфликт на Украине. По мнению доктора исторических наук, директора фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрия Рогулева, бурную реакцию США вызвал тот факт, что эти страны не спешат присоединяться к санкциям.

«А как насчет извинений по поводу публикации документов по расследованию 11 сентября, заявлений о связях Саудовской Аравии с этим всем? Кто за это будет извиняться? Как насчет обвинений по поводу журналиста Джамаля Хашогги? США сами испортили отношения. <…> А теперь они пытаются заплаточки поставить», — пояснил Рогулев.

По его словам, для арабских стран эти метания американцев и неопределенность позиции играют большую роль, чем извинения. Поэтому, конечно же, США теряют влияние на Ближнем Востоке, в то время как Россия и Китай усиливают его.

«Если они что-то обещают, то они эти обещания сдерживают», — отметил эксперт.

Надавить на арабов не получится

Более того, одновременно с заискиваниями и извинениями США пытаются давить на арабский мир с помощью цен на нефть, напомнил Рогулев.

«Что такое санкции? Это нарушение торговли, разрыв каких-то торговых цепочек, а ведь это сложившийся некий баланс. <…> В них Россия как страна, производящая и предлагающая на рынок товары, энергоносители занимает не последнее место. И стремление ее изолировать — это, конечно, может привести к серьезной дестабилизации», — пояснил Рогулев.

По его словам, арабские страны это видят. И для них это проблема очень значимая, потому что это энергия — основной продукт, который они производят.

«Для них вот эти скачки цен или разрывы и дестабилизация могут иметь достаточно серьезные последствия, поэтому для них более значимым является поддержание отношений с Россией», — подчеркнул Рогулев.

С этим согласен и шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов. Он пояснил, почему США так активно пытаются надавить на арабские страны.

«Украина является поводом для того, чтобы ввести российские санкции на поставки, прежде всего, энергоресурсов. Они объявили эмбарго у себя, призывают европейские страны сделать это, а нехватку энергоресурсов пытаются компенсировать за счет нефтедобывающих и газодобывающих стран», — отметил Тарасов.

Правда, он считает, что ни заискивания, ни санкции не окажут на Восток нужного американцам давления.

«Я не уверен, что извинений будет достаточно для того, чтобы они изменили позицию. Дело все в том, что Восток, как говорится, — дело тонкое», — заключил Тарасов.